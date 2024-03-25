Тур: 4.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Кыргызстан
Тайвань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерк Кай
|2
|0.67
|Абдурахманов Одилжон
|1
|0.33
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.33
|Батырканов Эрнест
|1
|0.33
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.33
Тайвань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ю Яо-Хсин
|2
|0.4
|Ко Ю-Тин
|1
|0.2
|Чэнь Тин-Ян
|1
|0.2
|Ву Йен-Шу
|1
|0.2
|Ю Чиа-Хуан
|1
|0.2
|Куаме Анж Самуэль
|1
|0.2
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Said Datsiev
|1
|1
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
Тайвань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Цзянь-Мин
|2
|0
|Gary White
|0
|1
|Чэнь Вэй-Чуань
|1
|0
|Вэнь Чи-Хао
|1
|0
|Ю Чиа-Хуан
|1
|0
|Ю Яо-Хсин
|1
|0
|Лиан Менг-Ксин
|1
|0
|Куаме Анж Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тайвань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тайвань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
Кыргызстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тайвань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0
Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0
Тайвань
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Тайвань - Кыргызстан 0:2 Тайвань - Малайзия 0:1 Оман - Тайвань 3:0 Восточный Тимор - Тайвань 0:3
Тайвань - Восточный Тимор 4:0 Сингапур - Тайвань 3:1 Тайвань - Филиппины 1:1 Филиппины - Тайвань 2:3 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - Тайвань 0:1 Тайвань - Индонезия 0:3 Индонезия - Тайвань 2:1 Тайвань - Кувейт 1:2 Австралия - Тайвань 5:1 Непал - Тайвань 2:0 Иордания - Тайвань 5:0 Кувейт - Тайвань 9:0 Тайвань - Австралия 1:7 Тайвань - Непал 0:2 Тайвань - Иордания 1:2
Результаты матчей
Кыргызстан
Тайвань
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
Тайвань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
23
Группа D
Группа D
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Япония
|Уэда Аясэ
|5
|Катар
|Али Алмоез
|5
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|4
|Саудовская Аравия
|Аль-Шехри Салех
|4
|Китай
|Лэй У
|3
|Сингапур
|Шахиран Нур
|3
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Кыргызстан
|Said Datsiev
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кыргызстан - Тайвань
Исход игры
Кыргызстан
81.3% (78)
Ничья
10.4% (10)
Тайвань
8.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.77% (35)
Меньше
60.23% (53)
Обе команды забьют
Да
39.77% (35)
Нет
60.23% (53)
Популярный счёт
2:1 Кыргызстан
22.9% (22)
1:0 Кыргызстан
19.8% (19)
2:0 Кыргызстан
19.8% (19)
1:1 Ничья
9.4% (9)
3:0 Кыргызстан
8.3% (8)
1:2 Тайвань
3.1% (3)
0:2 Тайвань
3.1% (3)
0:1 Тайвань
2.1% (2)
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