Эстония
3:3
Конец матча
Стадион: А. Ле Кок Арена
Северная Македония
0:1
3' Гол в свои воротаКууск Мяртен
1:1
33' ГолСаппинен Рауно
40' Желтая карточкаПикк Артур
61' Желтая карточкаРистовски Стефан
2:1
61' ГолСаппинен Рауно
66' Желтая карточкаБаранов Никита
2:1
67' Не забитый пенальтиТрайковски Александар
75' Желтая карточкаСпировски Стефан
3:1
76' ПенальтиЛийвак Франк
3:2
80' ГолПандев Горан
3:3
88' ГолЗайков Джоко
88' Желтая карточкаБарди Энис
23
Тенисте
Тайо
17
Лутс
Сиим
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лутс СиимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
-
11 Лийвак ФранкПолузащитник
-
19 Марин ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Воолаид Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хасани ФеранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
3'
0:1
33'
1:1
33'
40'
61'
61'
2:1
66'
67'
75'
76'
3:1
80'
3:2
88'
3:3
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|2
|0.67
|2.
|Лийвак Франк
|1 (1)
|0.33
|3.
|Пикк Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|1
|0.25
|2.
|Ристовски Стефан
|1
|0.25
|3.
|Велкоски Дарко
|1
|0.25
|4.
|Зайков Джоко
|1
|0.25
|5.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.25
|6.
|Алиоски Эгзиян
|1 (1)
|0.25
|7.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|2.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|3.
|Метс Кароль
|1
|0
|4.
|Пикк Артур
|1
|0
|5.
|Баранов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муслиу Визар
|2
|1
|2.
|Ристовски Стефан
|2
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Барди Энис
|2
|0
|5.
|Адеми Ариян
|1
|0
|6.
|Спировски Стефан
|1
|0
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0
|8.
|Димитриевски Столе
|1
|0
|9.
|Николов Бобан
|1
|0
|10.
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстония
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Северная Македония
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Эстония Последние 20 матчей: + = -Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония
Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль
Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|7.50
|1.07
|5.60
|1.12
|5.80
|1.13
|2.23
|1.68
|1.98
|1.83
|1.68
|2.14
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.25
|3.80
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.60
|2.33
|0.00
|16.00
|1.07
|8.40
|—
|—
|7.50
|1.08
|5.85
|1.14
|2.77
|1.50
|—
|—
|1.94
|1.84
|—
|—
|1.56
|2.36
|—
|—
|1.22
|3.88
|—
|—
|1.15
|4.60
|—
|—
|1.03
|8.50
|—
|—
|1.02
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.36
|1.11
|—
|—
|5.48
|1.17
|2.34
|1.64
|1.99
|1.89
|2.75
|1.48
|3.66
|1.30
|2.82
|1.46
|2.27
|1.68
|1.79
|2.10
|2.25
|1.69
|1.87
|2.01
|1.47
|2.81
|1.32
|3.54
|1.17
|5.40
|—
|—
|1.50
|2.68
|1.29
|3.75
Прогнозы на матч Эстония 3:3 Северная Македония
Исход игры
Эстония
12.6% (20)
Ничья
9.4% (15)
Северная Македония
78% (124)
Тотал 2.5
Больше
38.06% (59)
Меньше
61.94% (96)
Обе команды забьют
Да
43.87% (68)
Нет
56.13% (87)
Популярный счёт
0:1 Северная Македония
34% (54)
1:2 Северная Македония
25.8% (41)
0:2 Северная Македония
12.6% (20)
1:1 Ничья
6.9% (11)
2:1 Эстония
5% (8)
1:3 Северная Македония
3.8% (6)
1:0 Эстония
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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