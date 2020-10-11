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Эстония
3:3
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Кууск Мяртен
1:1
33' Гол
Саппинен Рауно
40' Желтая карточка
Пикк Артур
61' Желтая карточка
Ристовски Стефан
2:1
61' Гол
Саппинен Рауно
66' Желтая карточка
Баранов Никита
2:1
67' Не забитый пенальти
Трайковски Александар
75' Желтая карточка
Спировски Стефан
3:1
76' Пенальти
Лийвак Франк
3:2
80' Гол
Пандев Горан
3:3
88' Гол
Зайков Джоко
88' Желтая карточка
Барди Энис
90'+4
12
Хейн
Карл-Якоб
23
Тенисте
Тайо
21
Баранов
Никита
2
Кууск
Мяртен
3
Пикк
Артур
17
Лутс
Сиим
5
Крейда
Владислав
4
Кяйт
Маттиас
9
Синявский
Василий
14
Васильев
Константин
15
Саппинен
Рауно
22
Шишковски
Дамьян
13
Ристовски
Стефан
21
Зайков
Джоко
4
Ристевски
Кирче
8
Алиоски
Эгзиян
16
Николов
Бобан
20
Спировски
Стефан
15
Костадинов
Тихомир
11
Хасани
Феран
9
Трайковски
Александар
7
Тричковски
Иван
Эстония
4-4-1-1
Северная Македония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 2 0.67
2. Лийвак Франк 1 (1) 0.33
3. Пикк Артур 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 1 0.25
2. Ристовски Стефан 1 0.25
3. Велкоски Дарко 1 0.25
4. Зайков Джоко 1 0.25
5. Несторовски Илья 1 (1) 0.25
6. Алиоски Эгзиян 1 (1) 0.25
7. Барди Энис 0 0

Карточки

Эстония
# Игрок      
1. Зенёв Сергей 1 0
2. Оямаа Хенрик 1 0
3. Метс Кароль 1 0
4. Пикк Артур 1 0
5. Баранов Никита 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Муслиу Визар 2 1
2. Ристовски Стефан 2 0
3. Алиоски Эгзиян 2 0
4. Барди Энис 2 0
5. Адеми Ариян 1 0
6. Спировски Стефан 1 0
7. Несторовски Илья 1 0
8. Димитриевски Столе 1 0
9. Николов Бобан 1 0
10. Бейтулаи Эгзон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстония 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Северная Македония 16.67% (1) 0 50% (3) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Эстония Последние 20 матчей: + = -
Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония
Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль
Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
3. Армения Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Эстония Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Пикк Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Саппинен Рауно бьет в цель!
  • 33'
    Лутс Сиим уходит с поля. Марин Павел выходит вместо него
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кууск Мяртен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Эстония 12.6% (20)
X 9.4% (15)
Северная Македония 78% (124)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.03 15.00 68.00
5.90 3.60 1.66
1.30 4.34 20.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75
7.50 1.07 5.60 1.12 5.80 1.13 2.23 1.68 1.98 1.83 1.68 2.14 3.35 1.31 1.25 3.80 1.55 2.45 1.05 8.50 1.60 2.33 0.00 16.00 1.07 8.40
7.50 1.08 5.85 1.14 2.77 1.50 1.94 1.84 1.56 2.36 1.22 3.88 1.15 4.60 1.03 8.50 1.02 8.70
7.36 1.11 5.48 1.17 2.34 1.64 1.99 1.89 2.75 1.48 3.66 1.30 2.82 1.46 2.27 1.68 1.79 2.10 2.25 1.69 1.87 2.01 1.47 2.81 1.32 3.54 1.17 5.40 1.50 2.68 1.29 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.59 2.37 1.87 1.92 1.06 8.30 1.33 3.25 1.02 13.00
2.53 1.53 1.62 2.30 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.60
2.47 1.58 2.03 1.85 1.56 2.51 1.37 3.21 1.70 2.23 1.43 2.95 1.16 5.68 1.16 5.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.48 2.55 1.16 4.80
3.12 1.36 2.04 1.78 1.49 2.62 1.15 5.40 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
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Прогнозы на матч Эстония 3:3 Северная Македония

Исход игры
Эстония
12.6% (20)
Ничья
9.4% (15)
Северная Македония
78% (124)
Тотал 2.5
Больше
38.06% (59)
Меньше
61.94% (96)
Обе команды забьют
Да
43.87% (68)
Нет
56.13% (87)
Популярный счёт
0:1 Северная Македония
34% (54)
1:2 Северная Македония
25.8% (41)
0:2 Северная Македония
12.6% (20)
1:1 Ничья
6.9% (11)
2:1 Эстония
5% (8)
1:3 Северная Македония
3.8% (6)
1:0 Эстония
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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