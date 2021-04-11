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Валенсия
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
8
Солер
Карлос
17
Черышев
Денис
22
Макси
Гомес
7
Гуэдеш
Гонсалу
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
37
Урко
Гонсалес
16
Гевара
Андер
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
9
Фернандес
Карлос
Валенсия
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.24
2. Вальехо Ману 5 0.17
3. Макси Гомес 5 0.17
4. Гамейро Кевин 3 0.1
5. Васс Даниэль 3 0.1
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
7. Габриэль Паулиста 2 0.07
8. Лато Тони 1 0.03
9. Дьякаби Муктар 1 0.03
10. Санчес Алехандро 1 0.03
11. Рачич Урош 1 0.03
12. Муса Юнус 1 0.03
13. Гильямон Уго 1 0.03
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.41
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.34
3. Порту Кристиан 7 0.24
4. Виллиан Жозе 3 0.1
5. Барренечеа Андер 3 0.1
6. Лопес Роберто III 3 0.1
7. Мерино Микель 2 0.07
8. Янузай Аднан 2 (1) 0.07
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Монреаль Начо 1 0.03
11. Горосабел Андони 0 0
12. Фернандес Карлос 0 0
13. Гуриди Хон 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 5 1
2. Васс Даниэль 6 0
3. Гильямон Уго 6 0
4. Гайя Хосе 5 0
5. Солер Карлос 5 0
6. Рачич Урош 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Джейсон 3 1
9. Дьякаби Муктар 3 1
10. Габриэль Паулиста 4 0
11. Гуэдеш Гонсалу 2 1
12. Лато Тони 2 0
13. Черышев Денис 2 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Кондогбия Жоффрей 1 0
16. Хауме Доменек 1 0
17. Вальехо Ману 1 0
18. Санчес Алехандро 1 0
19. Ли Кан Ин 1 0
20. Эскьердо Висенте 1 0
21. Муса Юнус 1 0
22. Молина Гиллем 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 6 0
3. Мерино Микель 5 0
4. Субельдия Игор 5 0
5. Барренечеа Андер 5 0
6. Субименди Мартин 5 0
7. Сильва Давид 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Гевара Андер 4 0
10. Исак Александр 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Горосабел Андони 2 0
14. Фернандес Карлос 2 0
15. Порту Кристиан 2 0
16. Баутиста Хон 2 0
17. Гуриди Хон 2 0
18. Модибо Саньян 2 0
19. Янузай Аднан 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 9.09% (3) 15.15% (5) 15.15% (5) 6.06% (2) 24.24% (8) 30.3% (10)
 Реал Сосьедад 6.82% (3) 20.45% (9) 13.64% (6) 25% (11) 13.64% (6) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Реал Сосьедад: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Ла Лига Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Валенсия Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Валенсия Примера Валенсия 2:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Валенсия 3:0 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
2. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал 1:2 Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
9. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
10. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
11. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна 2:1 Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
9. Вильярреал 1:2 Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна 2:1 Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал 1:2 Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна 2:1 Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
19. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
20. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Всем привет! Большой матч нас ожидает в 30 туре Ла Лиги. Наведем фокус на "Месталью", где "Валенсия" сыграет с "Реал Сосьедадом", будет интересно.  С вами за матчем буду наблюдать я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 137
Валенсия 39.4% (54)
X 32.8% (45)
Реал Сосьедад 27.7% (38)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Реал Сосьедад
3.30
3.36
2.42
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Валенсия - Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия - Реал Сосьедад

Исход игры
Валенсия
38.5% (55)
Ничья
33.6% (48)
Реал Сосьедад
28% (40)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
77.86% (109)
Нет
22.14% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (41)
2:1 Валенсия
25.2% (36)
1:2 Реал Сосьедад
16.8% (24)
1:0 Валенсия
9.1% (13)
0:1 Реал Сосьедад
8.4% (12)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:0 Валенсия
2.8% (4)
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