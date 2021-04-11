Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Реал Сосьедад
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
22
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
6 ФерруЗащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|7 (6)
|0.24
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.17
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.17
|4.
|Гамейро Кевин
|3
|0.1
|5.
|Васс Даниэль
|3
|0.1
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|7.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|8.
|Лато Тони
|1
|0.03
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|10.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|11.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|12.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|13.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|12
|0.41
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.34
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.24
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.1
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0.1
|6.
|Лопес Роберто III
|3
|0.1
|7.
|Мерино Микель
|2
|0.07
|8.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Фернандес Карлос
|0
|0
|13.
|Гуриди Хон
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|2.
|Васс Даниэль
|6
|0
|3.
|Гильямон Уго
|6
|0
|4.
|Гайя Хосе
|5
|0
|5.
|Солер Карлос
|5
|0
|6.
|Рачич Урош
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Джейсон
|3
|1
|9.
|Дьякаби Муктар
|3
|1
|10.
|Габриэль Паулиста
|4
|0
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|12.
|Лато Тони
|2
|0
|13.
|Черышев Денис
|2
|0
|14.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|15.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|16.
|Хауме Доменек
|1
|0
|17.
|Вальехо Ману
|1
|0
|18.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|19.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|20.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|21.
|Муса Юнус
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Муньос Айхен
|6
|0
|3.
|Мерино Микель
|5
|0
|4.
|Субельдия Игор
|5
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|6.
|Субименди Мартин
|5
|0
|7.
|Сильва Давид
|4
|0
|8.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|9.
|Гевара Андер
|4
|0
|10.
|Исак Александр
|3
|0
|11.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|13.
|Горосабел Андони
|2
|0
|14.
|Фернандес Карлос
|2
|0
|15.
|Порту Кристиан
|2
|0
|16.
|Баутиста Хон
|2
|0
|17.
|Гуриди Хон
|2
|0
|18.
|Модибо Саньян
|2
|0
|19.
|Янузай Аднан
|1
|0
|20.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|30.3% (10)
|Реал Сосьедад
|6.82% (3)
|20.45% (9)
|13.64% (6)
|25% (11)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Реал Сосьедад: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Валенсия Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Валенсия Примера Валенсия 2:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Валенсия 3:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|11.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|2:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 36
|34
|14.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|9.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Сосьедад
Исход игры
Валенсия
38.5% (55)
Ничья
33.6% (48)
Реал Сосьедад
28% (40)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
77.86% (109)
Нет
22.14% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (41)
2:1 Валенсия
25.2% (36)
1:2 Реал Сосьедад
16.8% (24)
1:0 Валенсия
9.1% (13)
0:1 Реал Сосьедад
8.4% (12)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:0 Валенсия
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!