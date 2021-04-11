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Всем привет! Большой матч нас ожидает в 30 туре Ла Лиги. Наведем фокус на "Месталью", где "Валенсия" сыграет с "Реал Сосьедадом", будет интересно. С вами за матчем буду наблюдать я, Сергей Прокофьев.