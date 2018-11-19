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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 10.11.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.11.2018 Тоттенхэм 2:1 ПСВ ЛЧ
- 03.11.2018 Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 31.10.2018 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
Челси (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 11.11.2018 Челси 0:0 Эвертон ПЛ
- 08.11.2018 БАТЭ 0:1 Челси ЛЕ
- 04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.10.2018 Челси 3:2 Дерби КЛ
- 28.10.2018 Бёрнли 0:4 Челси ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига
- 22.04.2017 Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 02.05.2016 Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.11.2015 Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига
- 01.03.2015 Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги
- 01.01.2015 Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига
- 03.12.2014 Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 08.03.2014 Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.09.2013 Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 08.05.2013 Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.10.2012 Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига
- 15.04.2012 Тоттенхэм 1:5 Челси Кубок
- 24.03.2012 Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 23.12.2011 Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 30.04.2011 Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 12.12.2010 Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 17.04.2010 Тоттенхэм 2:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 5
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 5
|30
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 8
|28
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|20 - 10
|27
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 15
|24
|6.
|Борнмут
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|9.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 31
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 52 минуты.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм
29.6% (21)
Ничья:
43.7% (31)
Челси
26.8% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (21)
2:1 Тоттенхэм:
21.1% (15)
1:2 Челси:
15.5% (11)
2:2 Ничья:
11.3% (8)
1:0 Тоттенхэм:
4.2% (3)
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