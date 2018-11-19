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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Челси
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм
29.6% (21)
Ничья:
43.7% (31)
Челси
26.8% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.6% (21)
Тоттенхэм:
21.1% (15)
Челси:
15.5% (11)
Ничья:
11.3% (8)
Тоттенхэм:
4.2% (3)
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