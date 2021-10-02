Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Этникос Ахна
0:3
Конец матча
Арис Лимассол
0:1
11' ГолСтемпиньски Мариуш
14' Желтая карточкаШилденфельд Гордон
0:2
22' ГолШполярич Матья
53' Желтая карточкаТолемесс Флориан
0:3
59' ГолШполярич Матья
77' Желтая карточкаШполярич Матья
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Холл ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
21 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ассубре ЖанНападающий
- Нападающий
-
99 Элунду ШарльНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
17 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
13 Delmiro
-
-
80 Warren Shavy
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicos Panayiotou
Ход матча
11'
22'
0:2
53'
59'
0:3
61'
77'
История личных встреч
Этникос Ахна
Арис Лимассол
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолпрехт Зденек
|2
|0.4
|Толемесс Флориан
|1
|0.2
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.2
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.8
|Шполярич Матья
|2
|0.4
|Сикорский Даниэль
|1
|0.2
|Квашук Виталий
|1
|0.2
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|Тарасов Игорь
|1
|0
|Богатинов Мартин
|1
|0
|Толемесс Флориан
|1
|0
|Горупец Тони
|1
|0
|Долежал Ян
|1
|0
|Янну Томас
|1
|0
|Marios Peratikos
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шполярич Матья
|3
|0
|Яго Стив
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Квашук Виталий
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Martin Slogar
|1
|0
|Nuno Lopes1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-ом тайме 4
0 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахиронас - Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - ПАЕЕК 1:3
Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 5:0 Этникос Ахна - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 2:4 Эрмис Арадиппу - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1
Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1 Арис Лимассол - Лакатамия 1:0 Ахиронас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Отеллос 3:1 Ксилотимву - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Омония Псевда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Арис Лимассол
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Докса Катокопия
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Пафос
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|Омония
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|ПАЕЕК
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Анортосис
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|АПОЭЛ
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Этникос Ахна
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|3.
|Омония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Докса Катокопия
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Пафос
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|АПОЭЛ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|ПАЕЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Докса Катокопия
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|ПАЕЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Олимпиакос Никосия
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Пафос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|9.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Анортосис
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|6
|2
|0
|2.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|2
|0
|4.
|Пафос
|Семедо Вилли
|3
|0
|0
|5.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АПОЭЛ
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|2.
|Олимпиакос Никосия
|Салли Эдгар
|3
|0
|3.
|Арис Лимассол
|Шполярич Матья
|3
|0
|4.
|Омония
|Гомес Хорди
|1
|1
|5.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1