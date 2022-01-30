Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
18' ГолЭванилсон
31' Желтая карточкаВидигал Андре
43' Желтая карточкаКоста Матеуш
45' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
2:0
48' ГолПепе Акино
51' Желтая карточкаКошта Эдгар
2:1
53' ГолКошта Эдгар
57' Желтая карточкаВинк Клаудио
69' Желтая карточкаВенделл Боргес
78' Желтая карточкаМариу Жоау
79' Желтая карточкаГруйич Марко
82' Желтая карточкаГитан Рафик
Ход матча
18'
1:0
31'
43'
45'
48'
2:0
51'
53'
2:1
57'
63'
69'
78'
79'
82'
99
Кошта
Диогу
28
Кошта
Бруну
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
94
Коста
Витор
16
Мендеш
Диогу
12
Кошта
Эдгар
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
28 Кошта БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
-
17 Шадаш БрунуПолузащитник
-
23 Маседу РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бук КлесиоНападающий
-
93 ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
История личных встреч
Порту
Маритиму
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
31 матч
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|13
|0.65
|Тареми Мехди
|12 (2)
|0.6
|Эванилсон
|7
|0.35
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.15
|Мартинес Антонио III
|3
|0.15
|Пепе VI
|3
|0.15
|Оливейра Сержиу
|2
|0.1
|Виейра Фабиу
|1
|0.05
|Урибе Матеус
|1
|0.05
|Витинью II
|1
|0.05
|Фернандес Франсиско
|1
|0.05
|Маркано Иван
|1
|0.05
|Венделл Боргес
|1
|0.05
|Лодер Дэнни
|1
|0.05
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|4 (1)
|0.2
|Дьедеррик Жоэль
|4 (2)
|0.2
|Винк Клаудио
|3
|0.15
|Гитан Рафик
|3 (1)
|0.15
|Коста Матеуш
|3
|0.15
|Шадаш Бруну
|2
|0.1
|Энрике XI
|2
|0.1
|Кошта Эдгар
|1
|0.05
|Бельтраме Стефано
|1
|0.05
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.05
|Видигал Андре
|1
|0.05
|Коста Витор
|0
|0
|Зайнадин Джуниор
|0
|0
|Бук Клесио
|0
|0
|Paulo Victor III
|0
|0
|Андраде Лео
|0
|0
|Пеладжио Педро
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Эдмилсон
|6
|0
|Урибе Матеус
|4
|1
|Пепе Кеплер
|5
|0
|Венделл Боргес
|5
|0
|Тареми Мехди
|3
|1
|Кошта Бруну
|4
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Занузи Зайду
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|8
|0
|Росси Иван
|7
|0
|Зайнадин Джуниор
|5
|1
|Видигал Андре
|5
|1
|Кошта Эдгар
|6
|0
|Коста Матеуш
|6
|0
|Пеладжио Педро
|4
|1
|Андраде Лео
|5
|0
|Чина Фабиу
|4
|0
|Мендеш Диогу
|4
|0
|Коста Витор
|4
|0
|Дьедеррик Жоэль
|1
|1
|Paulo Victor III
|1
|1
|Шадаш Бруну
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Гитан Рафик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
12
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
8
30%
30%
2
17%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
3
11%
6
50%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
33%
4
19%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
2
33%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
17%
6
29%
76-90
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
13%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
6
43%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
6
25%
1
7%
76-90
Пропущено
10
8
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
51
26
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
3
6%
3
12%
1-15
8
16%
1
4%
16-30
13
25%
8
31%
31-45
9
18%
4
15%
46-60
9
18%
3
12%
61-75
9
18%
7
27%
76-90
Пропущено
16
29
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
13%
5
17%
1-15
4
25%
5
17%
16-30
5
31%
4
14%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
1
6%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3
Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0
Маритиму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Белененсеш 1:1 Брага - Маритиму 0:1 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0
Бенфика - Маритиму 7:1 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1 Белененсеш - Маритиму 1:2 Маритиму - Брага 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|53 - 14
|56
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|35 - 12
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|52 - 16
|44
|4.
|Брага
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|36 - 20
|38
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 21
|30
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 25
|27
|7.
|Эшторил
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 22
|25
|9.
|Маритиму
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|10.
|Визела
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 34
|22
|11.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|28 - 40
|20
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 36
|20
|13.
|Боавишта
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|21 - 29
|19
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|14 - 23
|19
|15.
|Арока
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 36
|17
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 35
|16
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|18 - 31
|16
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|27 - 6
|30
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|4.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 9
|19
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Боавишта
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 18
|15
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Визела
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|16 - 20
|12
|12.
|Арока
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 20
|10
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|5.
|Эшторил
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|11.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|15.
|Арока
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|17.
|Боавишта
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 13
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту 2:1 Маритиму
Исход игры
Порту
98.5% (131)
Ничья
0.8% (1)
Маритиму
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.06% (62)
Меньше
51.94% (67)
Обе команды забьют
Да
37.21% (48)
Нет
62.79% (81)
Популярный счёт
2:0 Порту
48.9% (65)
3:1 Порту
18.8% (25)
2:1 Порту
16.5% (22)
3:0 Порту
9.8% (13)
1:0 Порту
1.5% (2)
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