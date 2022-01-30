  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Порту
2:1
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
1:0
18' Гол
Эванилсон
31' Желтая карточка
Видигал Андре
43' Желтая карточка
Коста Матеуш
45' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
2:0
48' Гол
Пепе Акино
51' Желтая карточка
Кошта Эдгар
2:1
53' Гол
Кошта Эдгар
57' Желтая карточка
Винк Клаудио
69' Желтая карточка
Венделл Боргес
78' Желтая карточка
Мариу Жоау
79' Желтая карточка
Груйич Марко
82' Желтая карточка
Гитан Рафик
90'+5
99
Кошта
Диогу
28
Кошта
Бруну
19
М'Бемба
Шансель
2
Кардозу
Фабиу
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
48
Paulo
Victor
III
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
5
Зайнадин
Джуниор
94
Коста
Витор
8
Гитан
Рафик
16
Мендеш
Диогу
10
Бельтраме
Стефано
7
Видигал
Андре
9
Алипур
Али
12
Кошта
Эдгар
Порту
4-4-2
Маритиму
4-4-2

История личных встреч

Порту
Маритиму

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

31 матч

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КП
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 13 0.65
Тареми Мехди 12 (2) 0.6
Эванилсон 7 0.35
Отавио Эдмилсон 3 0.15
Мартинес Антонио III 3 0.15
Пепе VI 3 0.15
Оливейра Сержиу 2 0.1
Виейра Фабиу 1 0.05
Урибе Матеус 1 0.05
Витинью II 1 0.05
Фернандес Франсиско 1 0.05
Маркано Иван 1 0.05
Венделл Боргес 1 0.05
Лодер Дэнни 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 4 (1) 0.2
Дьедеррик Жоэль 4 (2) 0.2
Винк Клаудио 3 0.15
Гитан Рафик 3 (1) 0.15
Коста Матеуш 3 0.15
Шадаш Бруну 2 0.1
Энрике XI 2 0.1
Кошта Эдгар 1 0.05
Бельтраме Стефано 1 0.05
Рикардиньо Феррейра 1 0.05
Видигал Андре 1 0.05
Коста Витор 0 0
Зайнадин Джуниор 0 0
Бук Клесио 0 0
Paulo Victor III 0 0
Андраде Лео 0 0
Пеладжио Педро 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Эдмилсон 6 0
Урибе Матеус 4 1
Пепе Кеплер 5 0
Венделл Боргес 5 0
Тареми Мехди 3 1
Кошта Бруну 4 0
Мариу Жоау III 4 0
Мартинес Антонио III 2 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Диас Луис 2 0
Занузи Зайду 2 0
Эванилсон 2 0
Корона Хесус 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Витинью II 1 0
Пепе VI 1 0
Фернандес Франсиско 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 8 0
Росси Иван 7 0
Зайнадин Джуниор 5 1
Видигал Андре 5 1
Кошта Эдгар 6 0
Коста Матеуш 6 0
Пеладжио Педро 4 1
Андраде Лео 5 0
Чина Фабиу 4 0
Мендеш Диогу 4 0
Коста Витор 4 0
Дьедеррик Жоэль 1 1
Paulo Victor III 1 1
Шадаш Бруну 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Алипур Али 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Гитан Рафик 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
12
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
8
30%
30%
2
17%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
3
11%
6
50%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
33%
4
19%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
2
33%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
17%
6
29%
76-90

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
13%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
6
43%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
6
25%
1
7%
76-90

Пропущено

10
8
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

51
26
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
3
6%
3
12%
1-15
8
16%
1
4%
16-30
13
25%
8
31%
31-45
9
18%
4
15%
46-60
9
18%
3
12%
61-75
9
18%
7
27%
76-90

Пропущено

16
29
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
13%
5
17%
1-15
4
25%
5
17%
16-30
5
31%
4
14%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
1
6%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3
Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0
Маритиму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Белененсеш 1:1 Брага - Маритиму 0:1 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0
Бенфика - Маритиму 7:1 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1 Белененсеш - Маритиму 1:2 Маритиму - Брага 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 20 18 2 0 53 - 14 56
2. Спортинг Л Заявка 19 15 2 2 35 - 12 47
3. Бенфика Заявка 19 14 2 3 52 - 16 44
4. Брага Заявка 20 11 5 4 36 - 20 38
5. Жил Висенте Заявка 19 8 6 5 28 - 21 30
6. Витория Гимарайнш Заявка 20 7 6 7 30 - 25 27
7. Эшторил Заявка 19 6 7 6 25 - 24 25
8. Портимоненсе Заявка 20 7 4 9 20 - 22 25
9. Маритиму Заявка 20 6 6 8 25 - 30 24
10. Визела Заявка 20 5 7 8 22 - 34 22
11. Тондела Заявка 20 6 2 12 28 - 40 20
12. Санта-Клара Заявка 19 5 5 9 21 - 36 20
13. Боавишта Заявка 19 3 10 6 21 - 29 19
14. Пасуш де Феррейра Заявка 19 4 7 8 14 - 23 19
15. Арока Заявка 19 4 5 10 19 - 36 17
16. Фамаликан Заявка 19 3 7 9 23 - 35 16
17. Морейренсе Заявка 20 3 7 10 18 - 31 16
18. Белененсеш Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 10 0 0 27 - 6 30
2. Спортинг Л Заявка 10 8 1 1 17 - 5 25
3. Брага Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
4. Бенфика Заявка 9 6 1 2 24 - 9 19
5. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
6. Боавишта Заявка 10 3 6 1 13 - 10 15
7. Санта-Клара Заявка 10 4 3 3 12 - 18 15
8. Жил Висенте Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
9. Маритиму Заявка 9 3 4 2 13 - 9 13
10. Визела Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
11. Тондела Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
12. Арока Заявка 9 3 1 5 10 - 20 10
13. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
14. Портимоненсе Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
15. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Эшторил Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
17. Белененсеш Заявка 9 2 2 5 8 - 20 8
18. Фамаликан Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2. Бенфика Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
3. Спортинг Л Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
4. Брага Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
5. Эшторил Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
6. Жил Висенте Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
7. Портимоненсе Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
8. Маритиму Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
11. Визела Заявка 9 2 3 4 11 - 19 9
12. Фамаликан Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13. Тондела Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
14. Морейренсе Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
15. Арока Заявка 10 1 4 5 9 - 16 7
16. Санта-Клара Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
17. Боавишта Заявка 9 0 4 5 8 - 19 4
18. Белененсеш Заявка 10 0 4 6 3 - 13 4
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Коста Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Видигал Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эванилсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Порту 98.5% (131)
X 0.8% (1)
Маритиму 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Порту 2:1 Маритиму онлайн


Прогнозы на матч Порту 2:1 Маритиму

Исход игры
Порту
98.5% (131)
Ничья
0.8% (1)
Маритиму
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.06% (62)
Меньше
51.94% (67)
Обе команды забьют
Да
37.21% (48)
Нет
62.79% (81)
Популярный счёт
2:0 Порту
48.9% (65)
3:1 Порту
18.8% (25)
2:1 Порту
16.5% (22)
3:0 Порту
9.8% (13)
1:0 Порту
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 