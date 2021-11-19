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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
3:0
Конец матча

Стадион:
Тренчин
0'
1:0
5' Гол
Регали Мартин
20' Желтая карточка
Ем Рэбен
45' Желтая карточка
Пирес Келвин
2:0
45' Пенальти
Кочан Матей
66' Желтая карточка
Пиринен Юха
3:0
68' Гол
Шефчик Самуэль
79' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
85' Желтая карточка
Шефчик Самуэль
90'+5
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
5
Мрва
Марио
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
31
Рымаренко
Мартин
8
Такач
Далибор
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
18
Лавринчик
Самуэль
28
Кмет
Матуш
16
Кадак
Якуб
23
Dominik
Holly
11
Азанго
Филип
21
Летенай
Лукаш
Ружомберок
4-2-3-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Ружомберок
Тренчин

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

34 матча

17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 5 0.33
Кочан Матей 4 (3) 0.27
Масло Ян 4 0.27
Бренкус Адам 3 (1) 0.2
Бодя Мартин 2 0.13
Такач Далибор 1 0.07
Костадинов Тихомир 1 0.07
Мадленяк Матей 1 0.07
Шефчик Самуэль 1 0.07
Допатер Михал 1 0.07
Герец Штефан 0 0
Рымаренко Мартин 0 0
Oliver Luteran 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадак Якуб 7 (1) 0.47
Ендришек Эрик 4 (1) 0.27
Азанго Филип 3 0.2
Лавринчик Самуэль 1 0.07
Гажи Адам 1 0.07
Пиринен Юха 1 0.07
Маду Кингсли 1 0.07
Крижан Рихард 1 0.07
Ем Рэбен 1 0.07
Икоба Эдуви 1 0.07
Тучны Адам 1 0.07
Dominik Holly 1 0.07
Зубайру Абдул 0 0
Шулек Мартин 0 0
Samuel Kozlovsky 0 0
Rahim Ibrahim 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 4 0
Кочан Матей 3 0
Мадленяк Матей 3 0
Oliver Luteran 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Жигмунд Марек 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Танцик Якуб 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавринчик Самуэль 4 1
Пирес Келвин 5 0
Кадак Якуб 4 0
Ем Рэбен 4 0
Пиринен Юха 3 0
Азанго Филип 3 0
Кукучка Михал 1 1
Зубайру Абдул 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Гали Абубакар 1 0
Гажи Адам 1 0
Rahim Ibrahim 1 0
Dominik Holly 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
5
38%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

23
23
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
17%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
22%
6
26%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
2
9%
6
26%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0
Тренчин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тренчин - Земплин 4:2 Тренчин - Слован Братислава 2:3 Злате Моравце - Тренчин 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1
Тренчин - Спартак Трнава 0:1 Погронье - Тренчин 2:2 Тренчин - Сеница 3:3 Жилина - Тренчин 1:3 Тренчин - Середь 0:0 ДАК - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 1:1 Земплин - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Злате Моравце - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 1:1 Жилина - Тренчин 5:3 Тренчин - Злате Моравце 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 13 10 2 1 33 - 10 32
2. Спартак Трнава 13 10 2 1 24 - 5 32
3. Ружомберок 15 7 6 2 24 - 12 27
4. ДАК 14 6 3 5 20 - 19 21
5. Жилина 14 6 3 5 22 - 17 21
6. Тренчин 15 5 5 5 24 - 22 20
7. Земплин 14 5 2 7 16 - 20 17
8. Середь 14 4 4 6 15 - 19 16
9. Сеница 14 3 5 6 14 - 22 14
10. Татран Липтовски-Микулаш 14 4 1 9 17 - 32 13
11. Злате Моравце 14 2 4 8 15 - 30 10
12. Погронье 14 2 3 9 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
4. Земплин 7 4 0 3 11 - 9 12
5. Татран Липтовски-Микулаш 7 4 0 3 12 - 11 12
6. Жилина 7 4 0 3 14 - 9 12
7. ДАК 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
10. Сеница 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Погронье 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 7 5 1 1 11 - 3 16
2. Слован Братислава 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Ружомберок 7 3 3 1 12 - 8 12
4. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
5. ДАК 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
8. Сеница 7 1 3 3 8 - 12 6
9. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Злате Моравце 7 1 0 6 7 - 21 3
11. Погронье 7 1 0 6 5 - 17 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 1 6 5 - 21 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Кочан Матей из команды Ружомберок забивает с точки!
  • Желтая карточка
    48'
    Пирес Келвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Ем Рэбен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Регали Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ружомберок 3:0 Тренчин онлайн


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