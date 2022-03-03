Англия: Кубок 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Гудисон Парк
1:0
57' ГолРондон Саломон
59' Желтая карточкаWill Evans II
2:0
84' ГолРондон Саломон
Ход матча
57'
1:0
59'
84'
89'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
79 Владение мячом, % 21
19
Kane
Smith
17
Jacob
Mendy
10
Tyrone
Marsh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Уэлч РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Доббин ЛьюисНападающий
- Нападающий
-
17 Айуоби АлексНападающий
-
60 Isaac Price
-
38 Ryan Astley
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Kane SmithПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob MendyПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tyrone MarshНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 James ComleyПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рэйнджер НилНападающий
-
-
Главный тренер: Luke Garrard
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таунсенд Андрос
|2
|0.67
|Рондон Саломон
|2
|0.67
|Грэй Демарай
|1
|0.33
|Гомеш Андре
|1
|0.33
|Мина Йерри
|1
|0.33
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.33
|Ришарлисон
|1
|0.33
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Борэм Вуд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Scott Boden
|2
|0.4
|Josh Reese
|2
|0.4
|Adrian Clifton
|2
|0.4
|Mark Ricketts
|1
|0.2
|Tyrone Marsh
|1
|0.2
|Gus Mafuta
|1
|0.2
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Борэм Вуд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Дэвид
|1
|0
|Tyrone Marsh
|1
|0
|Will Evans II
|1
|0
|Taye Ashby-Hammond
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1
Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Борэм Вуд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Борэм Вуд - Истли 1:0 Торки - Борэм Вуд 0:0 Мэйденхэд Юнайтед - Борэм Вуд 2:0 Борэм Вуд - Олтринэм 2:0
Рексем - Борэм Вуд 3:0 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Кингз Линн Таун 3:1 Галифакс - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Уэймут 1:1 Борэм Вуд - Мейдстон Юнайтед 1:1 Борэм Вуд - Уэлдстон 1:0 Борэм Вуд - Уимблдон 2:0 Борэм Вуд - Барнет 0:0 Барнет - Борэм Вуд 2:3 Уокинг - Борэм Вуд 0:2 Борэм Вуд - Сейнт-Олбанс Сити 4:0 Борэм Вуд - Ноттс Каунти 1:1 Борэм Вуд - Мэйденхэд Юнайтед 4:0 Олтринэм - Борэм Вуд 1:1 Борэм Вуд - Истли 2:0
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Борэм Вуд
Исход игры
Эвертон
96.1% (122)
Ничья
2.4% (3)
Борэм Вуд
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
24.58% (29)
Нет
75.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
43.3% (55)
3:0 Эвертон
19.7% (25)
2:1 Эвертон
11% (14)
3:1 Эвертон
9.4% (12)
1:0 Эвертон
4.7% (6)
4:0 Эвертон
1.6% (2)
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