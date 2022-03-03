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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Эвертон
2:0
Конец матча

Стадион:
Борэм Вуд
0'
1:0
57' Гол
Рондон Саломон
59' Желтая карточка
Will Evans II
2:0
84' Гол
Рондон Саломон
90'+4

Ход матча

46'
Ришарлисон
Паттерсон Нэйтан
 
57'
Рондон Саломон
(Кенни Джонджо)
1:0
59'
 
Will Evans II
60'
Коулмэн Шеймус
Миколенко Виталий
 
69'
 
James Comley
Mark Ricketts
74'
 
Connor Smith1
Kane Smith
84'
Рондон Саломон
(Таунсенд Андрос)
2:0
86'
Доббин Льюис
Гордон Энтони
 
89'
Уэлч Рис
Аллан Маркес
 
89'
Isaac Price
Кин Майкл
 
89'
 
Рэйнджер Нил
Scott Boden
90'
 
Adrian Clifton
Tyrone Marsh

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 79 Владение мячом, % 21
Прогнозы 127
Эвертон 96.1% (122)
X 2.4% (3)
Борэм Вуд 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бегович
Асмир
2
Кенни
Джонджо
5
Кин
Майкл
32
Брэнтуэйт
Джерред
3
Паттерсон
Нэйтан
6
Аллан
Маркес
16
Дукуре
Абдулай
19
Миколенко
Виталий
14
Таунсенд
Андрос
33
Рондон
Саломон
24
Гордон
Энтони
21
Taye
Ashby-Hammond
24
Connor
Stevens
6
Стивенс
Дэвид
5
Will
Evans
II
19
Kane
Smith
11
Frankie
Raymond
4
Mark
Ricketts
17
Jacob
Mendy
7
Josh
Reese
10
Tyrone
Marsh
9
Scott
Boden
Эвертон
3-4-3
Борэм Вуд
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 2 0.67
Рондон Саломон 2 0.67
Грэй Демарай 1 0.33
Гомеш Андре 1 0.33
Мина Йерри 1 0.33
Холгейт Мэйсон 1 0.33
Ришарлисон 1 0.33
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Борэм Вуд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Scott Boden 2 0.4
Josh Reese 2 0.4
Adrian Clifton 2 0.4
Mark Ricketts 1 0.2
Tyrone Marsh 1 0.2
Gus Mafuta 1 0.2

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Андре 1 0
Гордон Энтони 1 0
Борэм Вуд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Дэвид 1 0
Tyrone Marsh 1 0
Will Evans II 1 0
Taye Ashby-Hammond 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1
Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Борэм Вуд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Борэм Вуд - Истли 1:0 Торки - Борэм Вуд 0:0 Мэйденхэд Юнайтед - Борэм Вуд 2:0 Борэм Вуд - Олтринэм 2:0
Рексем - Борэм Вуд 3:0 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Кингз Линн Таун 3:1 Галифакс - Борэм Вуд 0:1 Борэм Вуд - Уэймут 1:1 Борэм Вуд - Мейдстон Юнайтед 1:1 Борэм Вуд - Уэлдстон 1:0 Борэм Вуд - Уимблдон 2:0 Борэм Вуд - Барнет 0:0 Барнет - Борэм Вуд 2:3 Уокинг - Борэм Вуд 0:2 Борэм Вуд - Сейнт-Олбанс Сити 4:0 Борэм Вуд - Ноттс Каунти 1:1 Борэм Вуд - Мэйденхэд Юнайтед 4:0 Олтринэм - Борэм Вуд 1:1 Борэм Вуд - Истли 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Эвертон 96.1% (122)
X 2.4% (3)
Борэм Вуд 1.6% (2)
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Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Борэм Вуд

Исход игры
Эвертон
96.1% (122)
Ничья
2.4% (3)
Борэм Вуд
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
24.58% (29)
Нет
75.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
43.3% (55)
3:0 Эвертон
19.7% (25)
2:1 Эвертон
11% (14)
3:1 Эвертон
9.4% (12)
1:0 Эвертон
4.7% (6)
4:0 Эвертон
1.6% (2)
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