Мчится в атаку "Эвертон", заработал штрафной удар Грей. Ну и?

В Англии это обожают! 7 минут добавленного времени! И к чему бы это? Не было таких пауз. "Эвертон", у тебя шанс!

Четыре минуты осталось. Не получается у "Эвертона" завершить наступление.

Крул в прыжке мяч потразил, а следом Пикфорд сыграл! "Норвич" не собирается сдавать позиции!

Финальный свисток! "Норвич" одержал победу! С вами был Константин Лицин.

В центре поля с мячом "Эвертон", перевод на Гомеша, который упустил мяч за боковую.

Кин нарушил правила, за что и получил жёлтую карточку.

Угловой удар заработали игроки "Норвича". Подача на линию вратарской, но нет удара. После подбора удар, Пикфорд мяч забрал.

Пикфорд выбил игровой снаряд, подобрал его Калверт-Льюин, но быстро мяч упустил.

Рашица иполнил подачу со стандарта в штрафную площадь соперника, забрал мяч Пикфорд.

Замена у "Эвертона". Рондон ушёл с поля. Вышел Ришарлисон.

Штрафнрой удар на правом фланге заработал "Эвертон". До ворот далеко, да и не пробить с этой позиции. Ждём подачу.

Ввёл мяч в игру Пикфорд, в центре поля борьба за игровой снаряд пошла.

Замена у "Эвертона". Коулмэн ушёл с поля. Мина вышел.

Угловой удар зарбаотали гости, подача на ближнюю штангу и...

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!!! Ришарлисон!!! Разыграли угловой удар игроки "Эвертона", мяч оказался на противоположном фланге, подача на Ришарлисона, который в падении через себя пробил и забил!

На правом фланге заработали штрафной удар хозяева, подача Рашица, но пробить некому.

Ришарлисон на газоне в центре поля оказался.

Ааронс теперь на газоне. Игра продолжилась.

Подача в штрафную площадь "Норвича", Крул пошёл на мяч, даже повреждение небольшое, но игровой снаряд у него.

Двадцать минут до конца матча, подача во владения "Норвича". Крул снова с мячом.

Быстро бежит время, медленно развиваются события, счёт не меняется. А что это значит? Что нас ждёт убойная концовка!

Заброс во владения "Эвертона", который не сумел мячом распорядиться. Передача на Гордона, тот уже мчит в контратаку, но на газоне он оказался.

Байрам готовится встпить в игру. "Норвич" укрепляет оборонительные редуты. Три очка, ой как нужны.

Заброс на Пукки, тот до мяча не добрался. "Эвертон" будет сегодня отыгрываться? Пока нет, Пикфорд с игровым снарядом и готов начать наступление.

Гордон с мячом, увидел партнёра, но передачу неудачно выдал.

Замена у "Норвича". Хромая уходит с поля Уильямс. Выходит в игру Байрам.

Замена у "Норвича". Уходит с поля Ааронс. Выходит в игру Яннулис.

Последние десять минут пошли. Но это же АПЛ, тут самое интересное начнётся, как раз через десять минут.

На ближнюю штангу пришёл мяч, но пробить? Игровой снаряд отскочил к Хэнли, тот пробил, но попал в защитника "Эвертона".

Годфри с мячом, длинный перевод в атаку, игровой снаряд у Крула.

В атаке "Эвертон", передача на левый край на Гордона, тот сыграл в центр, который вернул на Гордона.... Подача в никуда пошла.

Замена у "Норвича". Ушёл с поля Сарджент. Цолис вступил в игру.

"Норвич" всем составом на своей половине поля, перевод на на Ришарлисона, который оказался в положении вне игры.

Автор забитого мяча Айда с мячом, но упустил его за боковую.

Первый тайм

— Перерыв.

44' Грей принял передачу на левом фланге, исполни подачу на линию вратарской, нет удура.

43' Рондон получил мяч на левом фланге, но прострел он не выполнил.

42' Подача на ближнюю штангу, Крул ситуацию контролировал, удара нет!

40' Пять минут до конца тайма, прострел в штрафную площадь "Норвича", угловой удар для "Эвертона".

38' Ааронс заработал угловой удар. Рашица исполнил подачу на ближнюю штангу, но пробить но удара не было.

37' Никак не получается у гостей организовать нормальную атаку.

36' Два подряд угловых удара заработали "ириски". Обе без результатно.

35' На правом фланге заработали штрафной удар "ириски". Подачу ждём.

34' С мячом в обороне игроки "Эвертона", передача на Грея, именно он разгоняет атаки гостей сегодня.

33' Перевод на Рондона, тот с полулёта пробил по воротам, вышло слабо и руки Крула.

32' "Эвертон" с мячом на своей половине поля, прессинг включили хозяева, передача на Ааронса, тот подачу исполнил, но нет проблем для защитников "Эвертона".

31' Ааронс ввёл мяч в игру на правом фланге, но снова аут для хозяев. Несильно они стараются идти в наступление.

30' Четверть часа до коцна тайма. "Норвич" пока смотрится неплохо, два быстрых голам тому поспособствовали.

29' На своей стороне с мячом игроки "Эвертона", перевод на правый край, мяч потерян для гостей.

28' Рашица подачу исполнил на линию вратарской, удара нет! И тут же контратака, но уже Крул за пределами штрафной площади сыграл ногами. Всё хорошо для "Норвича".

26' По правому краю в атаке "Норвич", перевод на Сарджента, тот сыграл на партнёра на Ааронса, который заработал угловой. Миколенко в отборе сыграл.

25' Середина первого тайма, "Эвертон" смотрится очень неплохо, но вновь Пикфорду пришлось поиграть за пределами штрафной площадки! А могло быть совсем всё плохо!

23' Грей получил по ногам, пытался протащить мяч в очередной раз, но только штрафной. Грей подачу исполнил, пробить некому.

21' Крул пробил от ворот, игра в центре поля за мяч пошла.

20' Корнер исполнили гости, удар головой, следом пробил с подбора Кин, но исправитьс за автогол не вышло.

19' "Эвертон" снова в атаке, передача на левый край на Грея, который протащил мяч по флангу, выполнил прострел, но игровой снаряд ушёл за лицевую.

18' Вот так АПЛ! Она этим и любима, две минуты и счёт уже неожиданный!"

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!!! Айда!!! Переховатили мяч в центре поля игрок и "Норвича", Уильямс выполнил отбор, сам же протащил мяч почти до чужой штрафной площади, покатил на Айда, который мягко подправил мяч в ворота соперника!

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!!! Кин!!! Автогол у нас!!! Прострел с правого фланга, выставил ногу Кин, игровой снаряд пошёл в ворота Пикфорда и счёт открыт!

12' Грей накрутил соперника на правом фланге обороны соперника, но пробил точно в руки Крула.

11' В центре поля "ириски" мяч перехватили, передача на Грея, который не увидел партнёра. "Эвертон" не может никак перевести игру на чужую половину поля.

10' До ворот "Норвича" метра 23-25. Грей сам у мяча. С правой ноги точно в стенку он пробил!

9' Рондон разгоняет атаку "Эвертона", передача на Грэя, которого укладывают на газон. Без карточки, но штрафной.

8' В атаке "Эвертон", игра на Рондона, но очень плохо, безадресная передача, мяч в руках у Крула.

7' Перевод на правый край на Сарджента, которому не удалось по краю пройти и исполнить подачу.

5' Постоянно в атаке "Норвич", но пока без опасных моментов.

3' На левом фланге Коулмэн уронил Рашица, штрафной удар, подача в штрафную площадь "ирисок", но без проблем гости отбились.

2' Заброс в штрафную площадь "Норвича", Крул спокойно мяч забрал.