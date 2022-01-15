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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
2:1
Конец матча

Стадион:
Эвертон
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Кин Майкл
2:0
18' Гол
Айда Адам
47' Желтая карточка
Кин Майкл
50' Желтая карточка
Сарджент Джош
2:1
60' Гол
Ришарлисон
66' Желтая карточка
Ааронс Макс
70' Желтая карточка
Пукки Теэму
90'+10

Ход матча

16'
Кин Майкл
1:0
18'
Айда Адам
(Уильямс Брендон)
2:0
47'
 
Кин Майкл
50'
Сарджент Джош
 
54'
 
Мина Йерри
Коулмэн Шеймус
54'
 
Ришарлисон
Рондон Саломон
60'
2:1
Ришарлисон
66'
Ааронс Макс
 
70'
Пукки Теэму
 
77'
Байрам Сэм
Уильямс Брендон
 
80'
Яннулис Димитрис
Ааронс Макс
 
87'
Цолис Христос
Сарджент Джош
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 148
Норвич 8.1% (12)
X 18.2% (27)
Эвертон 73.6% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
20
Лис-Мелу
Пьерр
19
Соренсен
Якоб
24
Сарджент
Джош
35
Айда
Адам
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
24
Гордон
Энтони
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
11
Грэй
Демарай
33
Рондон
Саломон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Норвич
4-2-3-1
Эвертон
4-4-2

История личных встреч

Норвич
Эвертон

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.24
Норманн Матиас 1 0.05
Хэнли Грант 1 0.05
Айда Адам 1 0.05
Омобамиделе Эндрю 1 0.05
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.26
Ришарлисон 4 0.21
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.16
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.16
Дукуре Абдулай 2 0.11
Гордон Энтони 2 0.11
Кин Майкл 1 0.05
Айуоби Алекс 1 0.05
Рондон Саломон 1 0.05
Дэвис Том 1 0.05
Брэнтуэйт Джерред 1 0.05
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Гомеш Андре 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
16 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
24%
5
31%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 12
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
6
40%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
13%
3
19%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
6
26%
5
31%
76-90

Забито

11
26
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 4
3
27%
1
4%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
1
9%
6
23%
46-60
1
9%
8
31%
61-75
2
18%
6
23%
76-90

Пропущено

44
32
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
6
14%
3
9%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
6
14%
6
19%
31-45
5
11%
2
6%
46-60
10
23%
8
25%
61-75
11
25%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5
Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток! "Норвич" одержал победу! С вами был Константин Лицин. 
  • 90'
    Крул в прыжке мяч потразил, а следом Пикфорд сыграл! "Норвич" не собирается сдавать позиции! 
  • 90'
    Четыре минуты осталось. Не получается у "Эвертона" завершить наступление. 
  • Дополнительное время
    90'
    В Англии это обожают! 7 минут добавленного времени! И к чему бы это? Не было таких пауз. "Эвертон", у тебя шанс!
  • 89'
    Мчится в атаку "Эвертон", заработал штрафной удар Грей. Ну и?
  • 88'
    Автор забитого мяча  Айда с мячом, но упустил его за боковую. 
  • Офсайд
    87'
    "Норвич" всем составом на своей половине поля, перевод на на  Ришарлисона, который оказался в положении вне игры. 
  • Замена
    86'
    Замена у "Норвича". Ушёл с поля  Сарджент. Цолис вступил в игру. 
  • 85'
    В атаке "Эвертон", передача на левый край на  Гордона, тот сыграл в центр, который вернул на  Гордона.... Подача в никуда пошла. 
  • 84'
     Годфри с мячом, длинный перевод в атаку, игровой снаряд у Крула. 
  • 83'
    На ближнюю штангу пришёл мяч, но пробить? Игровой снаряд отскочил к  Хэнли, тот пробил, но попал в защитника "Эвертона".
  • Угловой
    82'
    Угловой заработали игроки "Норвича". Ждём подачу. 
  • 81'
    Последние десять минут пошли. Но это же АПЛ, тут самое интересное начнётся, как раз через десять минут. 
  • Замена
    79'
    Замена у "Норвича". Уходит с поля Ааронс. Выходит в игру  Яннулис. 
  • Замена
    78'
    Замена у "Норвича". Хромая уходит с поля Уильямс. Выходит в игру Байрам. 
  • 77'
     Гордон с мячом, увидел партнёра, но передачу неудачно выдал. 
  • 76'
    Заброс на Пукки, тот до мяча не добрался. "Эвертон" будет сегодня отыгрываться? Пока нет, Пикфорд с игровым снарядом и готов начать наступление. 
  • 75'
     Байрам готовится встпить в игру. "Норвич" укрепляет оборонительные редуты. Три очка, ой как нужны. 
  • Желтая карточка
    74'
     Пукки заработал жёлтую карточку. 
  • 73'
    Заброс во владения "Эвертона", который не сумел мячом распорядиться. Передача на  Гордона, тот уже мчит в контратаку, но на газоне он оказался. 
  • 72'
    Быстро бежит время, медленно развиваются события, счёт не меняется. А что это значит? Что нас ждёт убойная концовка!
  • 70'
    Двадцать минут до конца матча, подача во владения "Норвича". Крул снова с мячом. 
  • 68'
    Подача в штрафную площадь "Норвича", Крул пошёл на мяч, даже повреждение небольшое, но игровой снаряд у него. 
  • Желтая карточка
    66'
    Ааронс заработал жёлтую карточку. 
  • Угловой
    66'
     Пукки получил жёлтую карточку. за грубую игру. 
  • 65'
     Ааронс теперь на газоне. Игра продолжилась. 
  • 64'
    Ришарлисон на газоне в центре поля оказался. 
  • 63'
    На правом фланге заработали штрафной удар хозяева, подача Рашица, но пробить некому. 
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!!!  Ришарлисон!!! Разыграли угловой удар игроки "Эвертона", мяч оказался на противоположном фланге, подача на  Ришарлисона, который в падении через себя пробил и забил! 
  • 60'
    Угловой удар зарбаотали гости, подача на ближнюю штангу и...
  • Замена
    58'
    Замена у "Эвертона".  Коулмэн ушёл с поля. Мина вышел. 
  • 57'
    Ввёл мяч в игру Пикфорд, в центре поля борьба за игровой снаряд пошла. 
  • 55'
    Штрафнрой удар на правом фланге заработал "Эвертон". До ворот далеко, да и не пробить с этой позиции. Ждём подачу. 
  • Замена
    54'
    Замена у "Эвертона". Рондон ушёл с поля. Вышел Ришарлисон. 
  • 53'
    Рашица иполнил подачу со стандарта в штрафную площадь соперника, забрал мяч  Пикфорд. 
  • 52'
    Пикфорд выбил игровой снаряд, подобрал его Калверт-Льюин, но быстро мяч упустил. 
  • Угловой
    51'
    Угловой удар заработали игроки "Норвича". Подача на линию вратарской, но нет удара. После подбора удар, Пикфорд мяч забрал. 
  • Желтая карточка
    51'
     Сарджент груба игра и жёлтая карточка. 
  • Желтая карточка
    50'
    Кин нарушил правила, за что и получил жёлтую карточку. 
  • 47'
    В центре поля с мячом "Эвертон", перевод на Гомеша, который упустил мяч за боковую. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 44'
    Грей принял передачу на левом фланге, исполни подачу на линию вратарской, нет удура. 
  • 43'
    Рондон получил мяч на левом фланге, но прострел он не выполнил. 
  • Угловой
    42'
    Подача на ближнюю штангу, Крул ситуацию контролировал, удара нет!
  • 40'
    Пять минут до конца тайма, прострел в штрафную площадь "Норвича", угловой удар для "Эвертона". 
  • Угловой
    38'
     Ааронс заработал угловой удар. Рашица исполнил подачу на ближнюю штангу, но пробить но удара не было. 
  • 37'
    Никак не получается у гостей организовать нормальную атаку. 
  • Угловой
    36'
    Два подряд угловых удара заработали "ириски". Обе без результатно. 
  • 35'
    На правом фланге заработали штрафной удар "ириски". Подачу ждём. 
  • 34'
    С мячом в обороне игроки "Эвертона", передача на Грея, именно он разгоняет атаки гостей сегодня. 
  • 33'
    Перевод на Рондона, тот с полулёта пробил по воротам, вышло слабо и руки Крула. 
  • 32'
    "Эвертон" с мячом на своей половине поля, прессинг включили хозяева, передача на Ааронса, тот подачу исполнил, но нет проблем для защитников "Эвертона".
  • 31'
    Ааронс ввёл мяч в игру на правом фланге, но снова аут для хозяев. Несильно они стараются идти в наступление. 
  • 30'
    Четверть часа до коцна тайма. "Норвич" пока смотрится неплохо, два быстрых голам тому поспособствовали. 
  • 29'
    На своей стороне с мячом игроки "Эвертона", перевод на правый край, мяч потерян для гостей. 
  • Угловой
    28'
     Рашица подачу исполнил на линию вратарской, удара нет! И тут же контратака, но уже Крул за пределами штрафной площади сыграл ногами. Всё хорошо для "Норвича". 
  • 26'
    По правому краю в атаке "Норвич", перевод на Сарджента, тот сыграл на партнёра на  Ааронса, который заработал угловой.  Миколенко в отборе сыграл. 
  • 25'
    Середина первого тайма, "Эвертон" смотрится очень неплохо, но вновь Пикфорду пришлось поиграть за пределами штрафной площадки! А могло быть совсем всё плохо! 
  • 23'
    Грей получил по ногам, пытался протащить мяч в очередной раз, но только штрафной. Грей подачу исполнил, пробить некому. 
  • 21'
    Крул пробил от ворот, игра в центре поля за мяч пошла. 
  • 20'
    Корнер исполнили гости, удар головой, следом пробил с подбора Кин, но исправитьс за автогол не вышло. 
  • 19'
    "Эвертон" снова в атаке, передача на левый край на Грея, который протащил мяч по флангу, выполнил прострел, но игровой снаряд ушёл за лицевую. 
  • 18'
    Вот так АПЛ! Она этим и любима, две минуты и счёт уже неожиданный!"
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!!! Айда!!! Переховатили мяч в центре поля игрок и "Норвича",  Уильямс выполнил отбор, сам же протащил мяч почти до чужой штрафной площади, покатил на Айда, который мягко подправил мяч в ворота соперника!
  • Гол в свои ворота
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!!! Кин!!! Автогол у нас!!! Прострел с правого фланга, выставил ногу Кин, игровой снаряд пошёл в ворота Пикфорда и счёт открыт!
  • 12'
    Грей накрутил соперника на правом фланге обороны соперника, но пробил точно в руки Крула. 
  • 11'
    В центре поля "ириски" мяч перехватили, передача на Грея, который не увидел партнёра. "Эвертон" не может  никак перевести игру на чужую половину поля. 
  • 10'
    До ворот "Норвича" метра 23-25. Грей сам у мяча. С правой ноги точно в стенку он пробил! 
  • 9'
     Рондон разгоняет атаку "Эвертона", передача на  Грэя, которого укладывают на газон. Без карточки, но штрафной. 
  • 8'
    В атаке "Эвертон", игра на  Рондона, но очень плохо, безадресная передача, мяч в руках у Крула. 
  • 7'
    Перевод на правый край на  Сарджента, которому не удалось по краю пройти и исполнить подачу. 
  • 5'
    Постоянно в атаке "Норвич", но пока без опасных моментов. 
  • 3'
    На левом фланге  Коулмэн уронил  Рашица, штрафной удар, подача в штрафную площадь "ирисок", но без проблем гости отбились. 
  • 2'
    Заброс в штрафную площадь "Норвича", Крул спокойно мяч забрал. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра разыграли игроки "Норвича". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Норвич 2:1 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Норвич 2:1 Эвертон

Исход игры
Норвич
8.1% (12)
Ничья
18.2% (27)
Эвертон
73.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
34.5% (51)
0:1 Эвертон
25.7% (38)
1:1 Ничья
14.9% (22)
0:2 Эвертон
6.8% (10)
1:0 Норвич
3.4% (5)
1:3 Эвертон
2.7% (4)
2:1 Норвич
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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