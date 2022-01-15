Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
1:0
16' Гол в свои воротаКин Майкл
2:0
18' ГолАйда Адам
47' Желтая карточкаКин Майкл
50' Желтая карточкаСарджент Джош
2:1
60' ГолРишарлисон
66' Желтая карточкаАаронс Макс
70' Желтая карточкаПукки Теэму
Ход матча
16'
1:0
18'
2:0
47'
50'
60'
2:1
66'
70'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
1
Крул
Тим
35
Айда
Адам
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
22
Годфри
Бен
21
Гомеш
Андре
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамПолузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Норвич
Эвертон
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.24
|Норманн Матиас
|1
|0.05
|Хэнли Грант
|1
|0.05
|Айда Адам
|1
|0.05
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.05
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.26
|Ришарлисон
|4
|0.21
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.16
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.16
|Дукуре Абдулай
|2
|0.11
|Гордон Энтони
|2
|0.11
|Кин Майкл
|1
|0.05
|Айуоби Алекс
|1
|0.05
|Рондон Саломон
|1
|0.05
|Дэвис Том
|1
|0.05
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.05
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронс Макс
|5
|0
|Гибсон Бен
|3
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Уильямс Брендон
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Пукки Теэму
|3
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Годфри Бен
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
16 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
24%
5
31%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 12
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
6
40%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
13%
3
19%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
6
26%
5
31%
76-90
Забито
11
26
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 4
3
27%
1
4%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
1
9%
6
23%
46-60
1
9%
8
31%
61-75
2
18%
6
23%
76-90
Пропущено
44
32
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
6
14%
3
9%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
6
14%
6
19%
31-45
5
11%
2
6%
46-60
10
23%
8
25%
61-75
11
25%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5
Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 2:1 Эвертон
Исход игры
Норвич
8.1% (12)
Ничья
18.2% (27)
Эвертон
73.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
34.5% (51)
0:1 Эвертон
25.7% (38)
1:1 Ничья
14.9% (22)
0:2 Эвертон
6.8% (10)
1:0 Норвич
3.4% (5)
1:3 Эвертон
2.7% (4)
2:1 Норвич
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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