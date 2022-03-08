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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ноттингем Форест
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 38
Ноттингем Форест 0% (0)
X 2.6% (1)
Ливерпуль 97.4% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Ливерпуль
12.00
6.20
1.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 1 0.33
Йейтс Райан 1 0.33
Граббан Льюис 1 0.33
Сарридж Сэм 1 0.33
Уорролл Джо 1 0.33
Спенс Джед 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Гарнер Джеймс 0 0
Дэвис Кинан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 3 1
Фабиньо Энрике 2 (1) 0.67
Жота Диогу 1 0.33
Фирмино Роберто 1 0.33
Эллиотт Харви 1 0.33
Гордон Кайд 1 0.33
Робертсон Эндрю 0 0
Ориги Дивок 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Макс 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Джордан 1 0
Жота Диогу 1 0
Келлехер Каомхин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1
Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Ноттингем Форест - Дерби 2:1 Миллуолл - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
0 Челси
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
0 Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 8 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Ноттингем Форест 0% (0)
    X 2.6% (1)
    Ливерпуль 97.4% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Ливерпуль
    12.00
    6.20
    1.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ливерпуль

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (1)
    Ливерпуль
    97.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (15)
    Нет
    60.53% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    42.1% (16)
    1:2 Ливерпуль
    23.7% (9)
    0:3 Ливерпуль
    13.2% (5)
    1:3 Ливерпуль
    7.9% (3)
    1:4 Ливерпуль
    5.3% (2)
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