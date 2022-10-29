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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Конец матча
Касымпаша
0'
30' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
0:1
50' Гол
Хайрадинович Харис
60' Желтая карточка
Огюз Ахмет
81' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
1:1
82' Гол
Хауберт Гильерме
87' Желтая карточка
Демиртапа Кархаман
90' Желтая карточка
Ташкиран Махмут
90' Желтая карточка
Икпеазу Уче
90' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
90' Желтая карточка
Кальво Франсиско
90'+12
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
35
Юлгюн
Огулджан
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
9
Демир
Мухаммет
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
6
Граовац
Даниэль
18
Чифтпынар
Садик
12
Бен
Уаннес
Мортада
24
Тирпан
Микаэль
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
13
Эйссерик
Валентин
17
Энгин
Ахмет
99
Ali
Demirel
Коньяспор
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Касымпаша

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:4
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
К
2:0
К
3:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
ТПЛ
4:0
ТПЛ
0:2
АЛ
3:1
АЛ
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.93
1.14

Среднее время на гол

46
78

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Тотал матчей

0.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 4 (1) 0.33
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.17
Цекици Эндри 2 0.17
Диуф Маме Бирам 1 0.08
Кальво Франсиско 1 0.08
Паш Бруно 1 0.08
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Дикмен Сонер 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баокен Стефан 3 0.25
Хайрадинович Харис 2 0.17
Хадергьонай Флорент 2 (2) 0.17
Целина Берсант 1 0.08
Чифтпынар Садик 1 0.08
Кара Айтач 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Бен Уаннес Мортада 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 5 0
Шехич Ибрагим 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Демир Мухаммет 1 0
Икпеазу Уче 1 0
Цекици Эндри 1 0
Паш Бруно 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 4 0
Хайрадинович Харис 4 0
Бен Уаннес Мортада 4 0
Чифтпынар Садик 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Баокен Стефан 1 0
Кара Айтач 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Петретта Рауль 1 0
Yasin Oezcan 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
4
50%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
36%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

6
22
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
17%
6
27%
31-45
3
50%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
17%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0
Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Алтынорду 2:2 Алтай - Касымпаша 2:4 Касымпаша - Антальяспор 2:4 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Адана Демирспор 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 10 7 2 1 29 - 10 23
2. Адана Демирспор 11 6 4 1 22 - 12 22
3. Галатасарай 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Трабзонспор 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Истанбул Башакшехир 10 6 2 2 13 - 4 20
6. Коньяспор 12 5 5 2 12 - 6 20
7. Бешикташ 11 5 4 2 20 - 14 19
8. Кайсериспор 11 6 1 4 15 - 10 19
9. Газиантеп 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Касымпаша 12 4 2 6 10 - 21 14
11. Аланьяспор 11 3 4 4 16 - 21 13
12. Фатих Карагюмрюк 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Хатайспор 10 3 1 6 7 - 15 10
14. Сивасспор 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Антальяспор 10 3 1 6 13 - 19 10
16. Гиресунспор 10 2 3 5 7 - 14 9
17. Анкарагюджю 10 2 2 6 10 - 18 8
18. Истанбулспор 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Умраниеспор 10 0 3 7 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 6 4 1 1 10 - 2 13
3. Кайсериспор 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Трабзонспор 5 3 2 0 5 - 2 11
6. Бешикташ 6 3 2 1 10 - 5 11
7. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Газиантеп 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Аланьяспор 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Галатасарай 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
13. Сивасспор 6 1 4 1 7 - 5 7
14. Антальяспор 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Касымпаша 6 2 0 4 5 - 14 6
16. Анкарагюджю 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Гиресунспор 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Умраниеспор 6 0 1 5 4 - 10 1
19. Истанбулспор 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 6 3 2 1 14 - 9 11
3. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Коньяспор 6 2 3 1 8 - 4 9
5. Бешикташ 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
7. Фенербахче 4 2 1 1 9 - 1 7
8. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кайсериспор 6 2 1 3 7 - 7 7
10. Газиантеп 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Истанбулспор 6 2 1 3 5 - 7 7
12. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 8 5
13. Аланьяспор 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Фатих Карагюмрюк 5 1 2 2 8 - 10 5
15. Анкарагюджю 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Антальяспор 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Хатайспор 5 1 0 4 2 - 7 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 4 0 2 2 4 - 6 2
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Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 14 (3)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (1)
Антальяспор Райт Хаджи 8
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 8 (1)
Адана Демирспор Беланда Юнес 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 4
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 4
Коньяспор Кальво Франсиско 5
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Бен Уаннес Мортада получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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