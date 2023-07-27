Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Боржеш Ана получил желтую карточку от судьи

85' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Португалия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Нортон Андрея не смог попасть в створ ударом издали

83' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Пинту Татьяна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кошта Кароле не смог попасть в створ ударом издали

75' Ясинту Андрея не смог попасть в створ ударом издали

73' Ana Seica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Маршау Жоана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Маршау Жоана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Оооо... вот это был удар! Назарет Франсишка должен был забить с этой позиции.

68' Хорошая попытка от Назарет Франсишка , был неплохой удар, но вратарь спас

67' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Маршау Жоана и попал в перекладину!

67' Оооо... вот это был удар! Силва Жессика должен был забить с этой позиции.

67' Хорошая попытка от Силва Жессика , был неплохой удар, но вратарь спас

67' Ana Seica нанес удар головой, но Tran Thi Kim Thanh спокойно отбил мяч.

66' Силва Жессика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Пространство открывается для Ясинту Андрея , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

64' Маршау Жоана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Энкарнасау Телма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ana Seica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Маршау Жоана не смог попасть в створ ударом издали

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Боржеш Ана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ясинту Андрея навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Силва Жессика не смог попасть в створ ударом издали

56' Thi Thao Thai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

49' Хорошая попытка от Назарет Франсишка , был неплохой удар, но вратарь спас

49' Португалия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника