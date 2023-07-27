Тур: 2. Стадион: Waikato Stadium. Зрители: 6645 Главный судья: Мукансанга Салима
2:0
Конец матча
Ход матча
7'
1:0
21'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
16 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
576 Количество передач 255
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Кошта
Кароле
17
Ana
Seica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кошта КаролеЗащитник
-
17 Ana SeicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кошта РутеВратарь
- Защитник
-
19 Гомеш ДианаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пинту ФатимаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Капета АнаПолузащитник
-
16 Силва ДианаНападающий
- Нападающий
-
-
7 Ana Rute
-
Главный тренер: Нету Франсиску
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 Hai Yen Pham
-
18 Thi Hoa Vu
-
-
Главный тренер: Duc Chung Mai
Бомбардиры внутри турнира
Португалия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энкарнасау Телма
|1
|0.5
|Назарет Франсишка
|1
|0.5
|Алвеш Лучия
|0
|0
Вьетнам (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Португалия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боржеш Ана
|1
|0
|Силва Жессика
|1
|0
|Гомеш Диана
|1
|0
Вьетнам (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nhu Huynh
|1
|0
Результаты матчей
Португалия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вьетнам (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Португалия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вьетнам (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Португалия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вьетнам (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия (жен)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Португалия (жен) - Украина (жен) 2:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Уэльс (жен) 1:1
Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Португалия (жен) - Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Португалия (жен) - Исландия (жен) 4:1 Португалия (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Португалия (жен) - Турция (жен) 4:0 Сербия (жен) - Португалия (жен) 1:2 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2
Вьетнам (жен)
(10 матчей)
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 поражений
США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1
Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Мьянма (жен) 3:2 Вьетнам (жен) - Япония (жен) 0:3 Таиланд (жен) - Вьетнам (жен) 1:2
Результаты матчей
Португалия (жен)
Вьетнам (жен)
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Португалия (жен)
Вьетнам (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|США (жен)
|Хоран Линдси
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1