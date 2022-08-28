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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Ружомберок
0:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
90' Гол
Барсегян Тигран
90' Желтая карточка
Регали Мартин
90'+4
34
Фрюхвальд
Томаш
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
19
Фабиш
Лукаш
9
Регали
Мартин
13
Мадленяк
Матей
15
Герец
Штефан
26
Marko
Kelemen
31
Трновски
Мартин
18
Грнчар
Давид
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
36
Ловат
Лукас
11
Барсегян
Тигран
16
Мустафич
Ален
25
Пощек
Лукаш
77
Чаврич
Александр
24
Рамирес
Эрик
55
Медвед
Жан
Ружомберок
3-1-4-2
Слован Братислава
4-4-2

История личных встреч

Ружомберок
Слован Братислава

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
78.9%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы

51 матч

21.6%
23.5%
54.9%
11 побед 12 ничьих 28 побед

Первый тайм

21.6%
47.1%
31.3%
11 побед 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

21.6%
35.3%
43.1%
11 побед 18 ничьих 22 победы

История матчей

СГА
0:0
СГА
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
СГА
1:0
С
1:0
С
1:1
СГА
3:2
СГА
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 2 0.29
Marko Kelemen 2 0.29
Масло Ян 2 (2) 0.29
Мадленяк Матей 1 0.14
Герец Штефан 1 0.14
Фабиш Лукаш 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Тучны Адам 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грнчар Давид 5 0.71
Чаврич Александр 3 0.43
Змрхаль Яромир 2 0.29
Грин Эндри 2 0.29
Барсегян Тигран 2 0.29
Куцка Юрай 2 0.29
Шапоньич Иван 2 (1) 0.29
Хольман Дэвид 1 (1) 0.14
Уче Агбо 1 0.14
Ловат Лукас 0 0
Мустафич Ален 0 0
Канкава Джаба 0 0
Абена Минти 0 0
Рамирес Эрик 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Marko Kelemen 2 0
Масло Ян 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Лихи Филип 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 1 0
Кашия Гурам 1 0
Уче Агбо 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Мустафич Ален 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
13%
3
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
5
25%
61-75
2
25%
6
30%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0
Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5
Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 0 1 21 - 6 18
2. Железярне Подбрезова 7 3 4 0 14 - 8 13
3. Жилина 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Спартак Трнава 7 3 3 1 14 - 7 12
5. Тренчин 7 3 2 2 7 - 9 11
6. ДАК 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Ружомберок 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Земплин 7 2 1 4 9 - 15 7
9. Дукла Банска-Бистрица 7 2 0 5 10 - 18 6
10. Скалица 7 1 3 3 7 - 12 6
11. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 7 - 16 3
12. Злате Моравце 7 0 3 4 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Жилина 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ДАК 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Спартак Трнава 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Тренчин 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Железярне Подбрезова 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Земплин 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Скалица 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Дукла Банска-Бистрица 2 1 0 1 6 - 5 3
10. Злате Моравце 3 0 3 0 5 - 5 3
11. Ружомберок 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 2 2 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Железярне Подбрезова 4 1 3 0 9 - 6 6
3. Слован Братислава 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Спартак Трнава 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Тренчин 4 1 1 2 2 - 7 4
6. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 4 - 13 3
7. ДАК 3 0 2 1 2 - 4 2
8. Жилина 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Земплин 4 0 1 3 4 - 10 1
10. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 1 2 3 - 5 1
11. Скалица 3 0 1 2 3 - 8 1
12. Злате Моравце 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ружомберок 0:1 Слован Братислава онлайн

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