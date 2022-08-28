Стадион: Ружомберок
0:1
Конец матча
Ход матча
90'
0:1
90'
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
15
Герец
Штефан
18
Грнчар
Давид
36
Ловат
Лукас
25
Пощек
Лукаш
24
Рамирес
Эрик
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фабиш ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Лука ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Ружомберок
Слован Братислава
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
78.9%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы
51 матч
21.6%
23.5%
54.9%
11 побед 12 ничьих 28 побед
Первый тайм
21.6%
47.1%
31.3%
11 побед 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
21.6%
35.3%
43.1%
11 побед 18 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|2
|0.29
|Marko Kelemen
|2
|0.29
|Масло Ян
|2 (2)
|0.29
|Мадленяк Матей
|1
|0.14
|Герец Штефан
|1
|0.14
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Тучны Адам
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грнчар Давид
|5
|0.71
|Чаврич Александр
|3
|0.43
|Змрхаль Яромир
|2
|0.29
|Грин Эндри
|2
|0.29
|Барсегян Тигран
|2
|0.29
|Куцка Юрай
|2
|0.29
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.29
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.14
|Уче Агбо
|1
|0.14
|Ловат Лукас
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
|Рамирес Эрик
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Marko Kelemen
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Мустафич Ален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
13%
3
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
25%
5
25%
61-75
2
25%
6
30%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0
Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5
Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|2.
|Железярне Подбрезова
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|3.
|Жилина
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|14 - 7
|12
|5.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|6.
|ДАК
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Ружомберок
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|2
|0
|5
|10 - 18
|6
|10.
|Скалица
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|12.
|Злате Моравце
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Жилина
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ДАК
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Тренчин
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Железярне Подбрезова
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Земплин
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Скалица
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|11.
|Ружомберок
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Железярне Подбрезова
|4
|1
|3
|0
|9 - 6
|6
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Спартак Трнава
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|7.
|ДАК
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|8.
|Жилина
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Земплин
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|11.
|Скалица
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|12.
|Злате Моравце
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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