Стадион: Мариямполе
0:0
Конец матча
Ход матча
44'
0:0
История личных встреч
Кауно Жальгирис
Ружомберок
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кауно Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кауно Жальгирис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Банга 1:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 0:1
Кауно Жальгирис - Лиетава Йонава 4:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Кауно Жальгирис - Ритеряй 0:1 Банга - Кауно Жальгирис 3:1 Кауно Жальгирис - Шяуляй 0:0 Лиетава Йонава - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Банга 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3
Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Кауно Жальгирис 0:0 Ружомберок
Исход игры
Кауно Жальгирис
17.9% (20)
Ничья
37.5% (42)
Ружомберок
44.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (33)
1:2 Ружомберок
20.5% (23)
0:1 Ружомберок
16.1% (18)
2:1 Кауно Жальгирис
6.3% (7)
2:0 Кауно Жальгирис
5.4% (6)
0:0 Ничья
4.5% (5)
1:0 Кауно Жальгирис
4.5% (5)
2:2 Ничья
3.6% (4)
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