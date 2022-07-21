  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ружомберок
0:3
Конец матча
Рига
0'
16' Желтая карточка
Бергквист Дуг
0:1
43' Гол
Marcelo Torres
0:2
45' Гол
Сойсало Микаэль
0:3
50' Гол
Douglas Franco2
57' Желтая карточка
Рангел
77' Желтая карточка
Дуланто Густаво
82' Желтая карточка
Mouhamed El Bachir Ngom
90'+5

Ход матча

16'
 
Бергквист Дуг
43'
0:1
Marcelo Torres
(Рамос Да Пенья)
45'
0:2
Сойсало Микаэль
46'
 
Рангел
Marcelo Torres
50'
0:3
Douglas Franco2
(Рамос Да Пенья)
57'
 
Рангел
58'
Домонкос Кристоф
Кочан Матей
 
58'
Герец Штефан
Тучны Адам
 
74'
Малы Матуш
Лютеран Оливер
 
74'
Моронг Адам
Фабиш Лукаш
 
77'
 
Дуланто Густаво
80'
 
Mouhamed El Bachir Ngom
Douglas Franco2
80'
 
Кендыш Юрий
Бабец Хрвое
82'
 
Mouhamed El Bachir Ngom
87'
 
Harry Charsley
Рамос Да Пенья
89'
Marko Kelemen
Бобчек Томаш
 
90'
 
Петерсонс Армандс
Сойсало Микаэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 106
Ружомберок 70.8% (75)
X 16% (17)
Рига 13.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
17
Тучны
Адам
11
Кочан
Матей
6
Лихи
Филип
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
16
Пуринс
Нильс
25
Музинга
Нгонда
55
Дуланто
Густаво
6
Бергквист
Дуг
13
Юрковскис
Райвис
97
Marcelo
Torres
7
Вакулко
Юрий
11
Сойсало
Микаэль
14
Бабец
Хрвое
30
Douglas
Franco2
10
Рамос
Да
Пенья
Ружомберок
4-1-4-1
Рига
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 1 0.33
Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Да Пенья 3 1
Сойсало Микаэль 1 0.33
Филиппов Александр 1 0.33
Marcelo Torres 1 0.33
Douglas Franco2 1 0.33

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 1 0
Бергквист Дуг 1 0
Дуланто Густаво 1 0
Mouhamed El Bachir Ngom 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2
Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рига - Супер Нова 1:0 Рига - Дерри Сити 2:0 Дерри Сити - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:0
Рига - ФК Валмиера 0:2 Рига - Ауда 1:0 Тукумс 2000 - Рига 0:1 Рига - РФШ Рига 2:0 Метта - Рига 1:4 Рига - Даугавпилс 2:0 Спартак Юрмала - Рига 0:4 Супер Нова - Рига 1:4 Рига - Лиепая 0:1 ФК Валмиера - Рига 3:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - Рига 0:1 Рига - Метта 4:0 Даугавпилс - Рига 0:0 Рига - Спартак Юрмала 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Сойсало Микаэль бьет в цель!
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Marcelo Torres бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Бергквист Дуг получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Ружомберок 70.8% (75)
    X 16% (17)
    Рига 13.2% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ружомберок 0:3 Рига онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ружомберок 0:3 Рига

    Исход игры
    Ружомберок
    70.8% (75)
    Ничья
    16% (17)
    Рига
    13.2% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.16% (29)
    Меньше
    71.84% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    42.72% (44)
    Нет
    57.28% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Ружомберок
    36.8% (39)
    2:1 Ружомберок
    17.9% (19)
    1:1 Ничья
    15.1% (16)
    2:0 Ружомберок
    12.3% (13)
    1:2 Рига
    5.7% (6)
    0:1 Рига
    4.7% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     