Стадион: Ружомберок
2:0
Конец матча
Ход матча
13'
1:0
68'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|1
|1
Кауно Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0
Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3
Кауно Жальгирис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Банга 1:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 0:1 Кауно Жальгирис - Лиетава Йонава 4:0
Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Кауно Жальгирис - Ритеряй 0:1 Банга - Кауно Жальгирис 3:1 Кауно Жальгирис - Шяуляй 0:0 Лиетава Йонава - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Банга 0:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ружомберок 2:0 Кауно Жальгирис
Исход игры
Ружомберок
82.1% (87)
Ничья
10.4% (11)
Кауно Жальгирис
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.89% (38)
Меньше
63.11% (65)
Обе команды забьют
Да
42.72% (44)
Нет
57.28% (59)
Популярный счёт
2:0 Ружомберок
29.2% (31)
2:1 Ружомберок
25.5% (27)
1:0 Ружомберок
20.8% (22)
1:1 Ничья
7.5% (8)
3:1 Ружомберок
2.8% (3)
1:2 Кауно Жальгирис
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:1 Кауно Жальгирис
1.9% (2)
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