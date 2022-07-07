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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ружомберок
2:0
Конец матча
Кауно Жальгирис
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Пилибайтис Линас
2:0
68' Гол
Герец Штефан
90'+5

Ход матча

13'
Пилибайтис Линас
1:0
68'
Герец Штефан
2:0
Прогнозы 106
Ружомберок 82.1% (87)
X 10.4% (11)
Кауно Жальгирис 7.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 1 1
Кауно Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0
Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3
Кауно Жальгирис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ритеряй - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Банга 1:1 Шяуляй - Кауно Жальгирис 0:1 Кауно Жальгирис - Лиетава Йонава 4:0
Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Джюгас Тельшяй - Кауно Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Кауно Жальгирис - Ритеряй 0:1 Банга - Кауно Жальгирис 3:1 Кауно Жальгирис - Шяуляй 0:0 Лиетава Йонава - Кауно Жальгирис 0:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Кауно Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 2:1 Кауно Жальгирис - Банга 0:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Масло Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Пилибайтис Линас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Ружомберок 82.1% (87)
    X 10.4% (11)
    Кауно Жальгирис 7.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ружомберок 2:0 Кауно Жальгирис

    Исход игры
    Ружомберок
    82.1% (87)
    Ничья
    10.4% (11)
    Кауно Жальгирис
    7.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.89% (38)
    Меньше
    63.11% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    42.72% (44)
    Нет
    57.28% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Ружомберок
    29.2% (31)
    2:1 Ружомберок
    25.5% (27)
    1:0 Ружомберок
    20.8% (22)
    1:1 Ничья
    7.5% (8)
    3:1 Ружомберок
    2.8% (3)
    1:2 Кауно Жальгирис
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Кауно Жальгирис
    1.9% (2)
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