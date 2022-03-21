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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Миовени
1:0
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
2' Желтая карточка
Mihai Lixandru
1:0
40' Гол
Bogdan Rusu
51' Желтая карточка
Бузьюк Александру
80' Желтая карточка
Пициан Андрей
85' Желтая карточка
Dorinel Oancea
90'+6
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
16
Ionut
Radescu
4
Mihai
Lixandru
11
Думитриу
Лучан
3
Триф
Разван
24
Сано
Мусса
90
Bogdan
Rusu
20
Бузьюк
Александру
33
Кабуз
Каталин
16
Бутян
Михай
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
20
Румбуллаку
Симон
77
Шербан
Андрей
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
14
Сила
Ришар
10
Чунчуков
Цветелин
11
Флоря
Даниэль
Миовени
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Миовени
Киндия Тырговиште

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ЛI
1:4
ЛI
0:2
ЛI
2:2
ЛI
3:0
ЛI
2:0
ЛI
0:2
Л2СБП
1:2
Л2СБП
0:0
Л2С2
3:1
Л2С2
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 1 0.5
Балаур Ионуц 1 0.5
Бузьюк Александру 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузьюк Александру 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Mihai Lixandru 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 1 0
Пициан Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0
Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 4 - 1 26
3. Сепси 2 1 1 0 3 - 1 24
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
6. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 1 19
7. Миовени 2 1 0 1 2 - 3 18
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 3 10
9. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 7
10. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Динамо Бухарест 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
3. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 5 1
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Миовени 1:0 Киндия Тырговиште онлайн

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