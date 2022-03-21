Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Cosmin Atanase

Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Миовени имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Миовени

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Пассалья Хуан Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

43' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

42' Пассалья Хуан Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Г О О О О Л - Bogdan Rusu из команды Миовени левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Румбуллаку Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Румбуллаку Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Bogdan Rusu из команды Миовени сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

27' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

25' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Бузьюк Александру не смог попасть в створ ударом издали

21' Игрок Ionut Radescu из команды Миовени выполняет не слишком точный удар, но Catalin Cabuz все равно хватает мяч.

20' Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Андрей Шербан

19' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

19' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Ionut Radescu наказан за толчок Richard Sila

16' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Игрок Бузьюк Александру из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Плохо сыграл Якоб Паул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Триф Разван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Чунчуков Цветелин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Чунчуков Цветелин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Миовени

3' Пассалья Хуан Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Mihai Lixandru совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

1' Lucian Dumitriu мяч отрикошетил от ворот

1' Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Миовени начинает с центра поля