Тур: 3. Стадион: Зимбру.
0:2
Второй тайм: 76'
0'
17' Желтая карточкаКиабу Мусса
29' Желтая карточкаСола Алекс
31' Желтая карточкаАтьемвен Айяйи
0:1
53' ГолСильва Давид
61' Вторая желтая карточкаКиабу Мусса
0:2
62' ГолАриц Элустондо
Бонусы букмекеров
Ход матча
17'
29'
31'
53'
0:1
61'
62'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
15
Кики
Габи
18
Киабу
Мусса
28
Жозе
Витор
11
Визеу
Фелипе
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
11 Визеу ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЭронЗащитник
-
42 Гедес РенанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Степан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Вратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканби Ибрагим
|1
|0.2
|Мухамед Диоп
|1
|0.2
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.2
|Коваль Максим
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|1
|0.33
|Браис Мендес
|1 (1)
|0.33
|Сильва Давид
|1
|0.33
|Ариц Элустондо
|1
|0.33
|Гевара Андер
|1
|0.33
|Кубо Такефуса
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атьемвен Айяйи
|3
|0
|Киабу Мусса
|1
|1
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0
|Аканби Ибрагим
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мухамед Диоп
|1
|0
|Мудасиру Салифу
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0
Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Шериф
|Атьемвен Айяйи
|3
Прогнозы на матч Шериф 0:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Шериф
7.8% (10)
Ничья
12.4% (16)
Реал Сосьедад
79.8% (103)
Тотал 2.5
Больше
60.17% (71)
Меньше
39.83% (47)
Обе команды забьют
Да
66.1% (78)
Нет
33.9% (40)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
41.1% (53)
0:1 Реал Сосьедад
16.3% (21)
0:2 Реал Сосьедад
10.9% (14)
1:1 Ничья
8.5% (11)
1:3 Реал Сосьедад
5.4% (7)
2:1 Шериф
2.3% (3)
0:3 Реал Сосьедад
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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