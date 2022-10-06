Больше часа отыграли команды, а замен по-прежнему нет. Но в ближайшее время это изменится, так как хозяева готовят перестановки.

А вот и двойная замена у хозяев. Вместо Атьемвена и Витора выходят Салифу и Уаттара.

Двойная замена произошла и у гостей. Ушли Сола и Сильва, вышли Арамбарри и Фернандес.

Зохури выполнил подачу в штрафную и нашёл Визеу, который мяч принял, а потом был накрыл Элустондо.

Наступление испанцев левым флангом не завершилось подачей, но позволило заработать аут.

Далеко вбросил мяч из-за боковой линии Рико, но найти партнёров не сумел, так как грамотно позицию занял Кики и сыграл на отбой.

А теперь и Уаттара надёжно сыграл в собственной штрафной, оттеснив корпусом от игрового снаряда Александра Сорлота.

Сола совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу. Мяч полетел близко к воротам, поэтому Коваль сыграл на перехвате.

После забитого гола "Реал Сосьедад" продолжает идти в атаку, стремясь забить ещё и укрепить перевес. Пока угловой удаётся заработать.

Имеются трудности у гостей со стандартными положениями. Ещё ни одно из них не завершилось ударом по воротам.

Фелипе Визеу попытался убежать к воротам по центру, но после передачи из глубины поля проиграл в скорости Арицу Элустондо.

Проблемы у "Шерифа" продолжаются. Мусса Киабу нарушает правила, получает вторую жёлтую карточку и досрочно завершает поединок.

Гол. 0-2. Элустондо. И очень быстро "Реал Сосьедад" пользуется численным перевесом, всё-таки отличаясь посредством штрафного удара. Ариц Элустондо выигрывает позицию в штрафной и переправляет мяч в сетку.

Арицу Элустондо мало одного гола, он захотел забить ещё один, но не вышло. Раньше времени совершил рывок и залез в офсайд.

На забросы переходят испанцы, так как розыгрыш мяча внизу ни к чему опасному не приводит. Но нужно отметить, что и верховые передачи пока не особо эффективны.

В первом тайме "Реал Сосьедад" начал активно, а потом перестал угрожать воротам соперника, зато "Шериф" прибавил, создав несколько моментов. Посмотрим, кто окажется лучше во второй части противостояния.

Пока испанцы берут мяч под контроль, вынуждая оппонентов уходить в глухую оборону, но не забываем о контратаках.

При помощи фола Степан Раделич остановил Браиса Мендеса на левом фланге. Перспективный стандарт зарабатывает "Реал Сосьедад".

На ближнюю штангу доставил игровой снаряд Давид Сильва, где расторопнее всех сыграл Габи Кики. Выиграл позицию у Такефусы Кубо и выбил мяч.

Браис Мендес выполнил навес от углового флага, с которым разобрался Габи Кики, выбив мяч из штрафной площади.

А вот это неплохо. Игру в пас затеяли Кубо и Сорлот, после чего Александр нашёл возможность для удара, но в последний момент ногу выставил Атьемвен.

Постепенно увеличивали давление испанцы, в результате чего нашли пространство в обороне "Шерифа", который теперь вынужден раскрываться.

Давид Сильва нашёл передачей в штрафной площадке Кубо, но его техника подвела. Игровой снаряд отскочил далеко, выкатившись за лицевую линию.

Первый тайм

— Ничего интересного за минуту не случилось, команды уходят на перерыв, 0-0.

45' +1 минута.

43' Активно ведут себя трибуны, понимая, что "Шерифу" очень нужна поддержка, ведь в концовке первого тайма он играет активно, и близок к голу.

42' Жозе Витор навесил от углового флага и нашёл голову Диего Рико, который продолжает сводить на нет наступления соперников.

41' Армель Зохури прорвался по правому флангу и выполнил прострел, который прервал Диего Рико. Ещё один угловой для хозяев.

40' Айяйи Атьемвен исполнил очередной угловой, закрутив мяч в створ, но Алехандро Ремиро и в этом эпизоде сыграл надёжно, подставив кулаки.

38' Всё в порядке с защитником "Шерифа", он в состоянии играть дальше. Тем временем его партнёры отправляются в очередное позиционное наступление.

37' Арбитр ставит матч на паузу, так как Габи Кики оказывается на газоне после единоборства с Браисом Мендесом.

36' Хозяева ничего не выжали из углового, проиграв в борьбе на втором этаже. Но оказались лучше на подборе, поэтому продолжают атаку.

35' Витор Жозе обыграл Хона Пачеко и выстрелил в ближний угол - Алехандро Ремиро в прыжке перевёл мяч за лицевую линию.

33' Не задерживается мяч в центре поля, регулярно оказываясь около штрафных площадок. Атакой на атаку отвечают команды, но пока не могут отличиться.

32' Браис Мендес завершил позиционную атаку ударом из пределов штрафной площадки, отправив мяч в сантиметре от правой штанги.

31' "Шериф" выходит вперёд по жёлтым карточкам, 2-1. Айяйи Атьемвен нарушил правила в центре поля, не позволив Андере Геваре разогнать контратаку.

30' Айяйи Атьемвен выполнил подачу со стандарта с левого фланга, но до партнёров мяч не довёл, так как Алехандро Ремиро сыграл на перехвате.

29' Алекс Сола в грубом подкате сбивает Мусса Киабу, после чего получает наказание в виде жёлтой карточки.

28' Активно начал "Реал Сосьедад", практически не позволяя соперникам касаться мяча, но в начале второй половины первого тайма "Шериф" гораздо лучше играет.

27' Свисток арбитра поставил матч на паузу, зафиксировав нарушение правил со стороны Микеля Мерино на в центре поля.

26' Обстрел ворот Ремиро продолжается. Седрик Бадоло решил выстрелить издали, но на сей раз направить мяч в створ не удалось, выше он пролетел.

25' Два корнера подряд выполнил испанский клуб, но ни один из них к удару по воротам Максима Коваля не привёл. Пока хороши в воздухе защитники "Шерифа".

23' Алекс Сола активными действиями на правом фланге добивается права на исполнение углового удара.

22' Ибрагим Аканби ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который не создал проблем Алехандро Ремиро.

21' После неуверенных действий на первых минутах, "Шериф" чаще встречается с игровым снарядом и появляется на чужой половине поля, уже и удары имеются.

20' Фелипе Визеу нашёл возможность для удара с дальней дистанции, отправив мяч под перекладину, но Алехандро Ремиро справился.

19' Право на штрафной удар получил "Реал Сосьедад". В нескольких метрах от штрафной площадки был установлен мяч. Давид Сильва пробил в правый верхний угол, но немного не попал.

18' Мусса Киабу сорвал контратаку соперника в центре поля, уронив на газон Мендеса Браиса, за что и был наказан жёлтой карточкой.

17' Первую хорошую атаку провёл "Шериф", и даже ударом её завершил, но неточным. Седрик Бадоло отправил мяч выше цели, выстрелив с левого края штрафной.

16' На правом фланге открылся под пас Диоп Мухамед, но не справился с обработкой, далеко отпустив игровой снаряд, чем и воспользовался Давид Сильва.

15' Быстро разыграли стандарт футболисты "Шерифа", а вперёд торопиться не стали, решив установить контроль над игровым снарядом.

14' У хозяев появляется возможность перевести дух и повладеть мячом. Микель Мерино переусердствовал в отборе, нарушив правила на Седрике Бадоло.

13' Оба наставника активно работают на бровке с первых минут. Понимают, что первый забитый гол очень важен, он может дать сильный психологический перевес.

12' Ещё один кросс в штрафную "Шерифа" состоялся, но вновь безадресный, однако на подборе первым оказался Андер Гевара, а с ударом не сложилось, на трибуны ушёл мяч.

11' А вот и первый острый эпизод. Александр Сорлот за счёт дриблинга проник в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, с которым справился Максим Коваль.

9' Не форсирует события испанский клуб, методично перекатывая мяч либо на своей половине поля, либо ближе к центральному кругу.

8' Мухамед Диоп прорывается по правому флангу и выполняет прострел на ближнюю штангу, где дежурит Хон Пачеко, отправляя мяч в район центрального круга.

7' Браис Мендес обыграл один в один Мусса Киабу на правом фланге и оказался на газоне, после чего быстро поднялся и хотел продолжать атаку, но судья всё-таки зафиксировал фол.

6' Ожидаемо активно начинают гости, а "Шерифу" нужно быстрее входить в игру и отодвигать её от своих владений.

5' Сразу же ещё одно наступление провёл "Реал Сосьедад", которое снова не завершилось ударом по воротам, Степан Раделич отобрал мяч.

4' Алекс Сола завершил рывок по правому флангу высокой подачей, которая не создала проблем Максиму Ковалю, впервые вступившему в игру.

3' Высокий прессинг "Шериф" пока не использует. Выстраивается всем составом на своей половине поля и встречает соперников ближе к центральному кругу.

2' "Реал Сосьедад" начал с центра поля и отправил мяч поближе к своей штрафной площадке. Следим за первым его наступлением.