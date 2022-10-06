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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Шериф
0:2
Второй тайм: 76'
Реал Сосьедад
0'
17' Желтая карточка
Киабу Мусса
29' Желтая карточка
Сола Алекс
31' Желтая карточка
Атьемвен Айяйи
0:1
53' Гол
Сильва Давид
61' Вторая желтая карточка
Киабу Мусса
0:2
62' Гол
Ариц Элустондо
0:1. Гол Давида Сильвы (видео). ...

Ход матча

17'
Киабу Мусса
 
29'
 
Сола Алекс
31'
Атьемвен Айяйи
 
53'
0:1
Сильва Давид
(Сорлот Александр)
61'
Киабу Мусса
 
62'
0:2
Ариц Элустондо
(Браис Мендес)
66'
Мудасиру Салифу
Атьемвен Айяйи
 
66'
Уаттара Абу
Жозе Витор
 
69'
 
Фернандес Карлос
Сильва Давид
69'
 
Арамбарри Аритц
Сола Алекс

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 129
Шериф 7.8% (10)
X 12.4% (16)
Реал Сосьедад 79.8% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Реал Сосьедад
6.45
7.04
3.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Коваль
Максим
20
Зохури
Армель
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
8
Мухамед
Диоп
80
Атьемвен
Айяйи
10
Бадоло
Седрик
18
Киабу
Мусса
28
Жозе
Витор
11
Визеу
Фелипе
61
Аканби
Ибрагим
1
Ремиро
Алехандро
2
Сола
Алекс
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
Шериф
3-4-3
Реал Сосьедад
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.2
Мухамед Диоп 1 0.2
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.2
Коваль Максим 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.33
Браис Мендес 1 (1) 0.33
Сильва Давид 1 0.33
Ариц Элустондо 1 0.33
Гевара Андер 1 0.33
Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атьемвен Айяйи 3 0
Киабу Мусса 1 1
Кпозо Патрик 2 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0
Мудасиру Салифу 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Субельдия Игор 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Сола Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0
Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Шериф 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Омония 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Шериф 0:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Шериф Атьемвен Айяйи 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    А теперь и Уаттара надёжно сыграл в собственной штрафной, оттеснив корпусом от игрового снаряда Александра Сорлота.
  • 72'
    Далеко вбросил мяч из-за боковой линии Рико, но найти партнёров не сумел, так как грамотно позицию занял Кики и сыграл на отбой.
  • 71'
    Наступление испанцев левым флангом не завершилось подачей, но позволило заработать аут. 
  • 70'
    Зохури выполнил подачу в штрафную и нашёл Визеу, который мяч принял, а потом был накрыл Элустондо. 
  • Замена
    69'
    Двойная замена произошла и у гостей. Ушли Сола и Сильва, вышли Арамбарри и Фернандес. 
  • Замена
    67'
    А вот и двойная замена у хозяев. Вместо Атьемвена и Витора выходят Салифу и Уаттара. 
  • 66'
    Больше часа отыграли команды, а замен по-прежнему нет. Но в ближайшее время это изменится, так как хозяева готовят перестановки. 
  • 65'
    На забросы переходят испанцы, так как розыгрыш мяча внизу ни к чему опасному не приводит. Но нужно отметить, что и верховые передачи пока не особо эффективны.
  • Офсайд
    64'
    Арицу Элустондо мало одного гола, он захотел забить ещё один, но не вышло. Раньше времени совершил рывок и залез в офсайд. 
  • Описание гола
    63'
    Гол. 0-2. Элустондо. И очень быстро "Реал Сосьедад" пользуется численным перевесом, всё-таки отличаясь посредством штрафного удара. Ариц Элустондо выигрывает позицию в штрафной и переправляет мяч в сетку. 
  • Жёлтая и сразу красная
    62'
    Проблемы у "Шерифа" продолжаются. Мусса Киабу нарушает правила, получает вторую жёлтую карточку и досрочно завершает поединок. 
  • 61'
    Фелипе Визеу попытался убежать к воротам по центру, но после передачи из глубины поля проиграл в скорости Арицу Элустондо.
  • 60'
    Имеются трудности у гостей со стандартными положениями. Ещё ни одно из них не завершилось ударом по воротам. 
  • Угловой
    58'
    После забитого гола "Реал Сосьедад" продолжает идти в атаку, стремясь забить ещё и укрепить перевес. Пока угловой удаётся заработать. 
  • 57'
    Сола совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу. Мяч полетел близко к воротам, поэтому Коваль сыграл на перехвате.
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    • 56'
      Давид Сильва нашёл передачей в штрафной площадке Кубо, но его техника подвела. Игровой снаряд отскочил далеко, выкатившись за лицевую линию.
    • 55'
      Постепенно увеличивали давление испанцы, в результате чего нашли пространство в обороне "Шерифа", который теперь вынужден раскрываться. 
    • Описание гола
      54'
      Гол. 0-1. Сильва. Стремительную контратаку провёл "Реал Сосьедад", которую ударом из пределов штрафной завершил Давид Сильва. 
    • 53'
      А вот это неплохо. Игру в пас затеяли Кубо и Сорлот, после чего Александр нашёл возможность для удара, но в последний момент ногу выставил Атьемвен. 
    • 52'
      Браис Мендес выполнил навес от углового флага, с которым разобрался Габи Кики, выбив мяч из штрафной площади. 
    • Угловой
      51'
      Гости провели атаку правым флангом, которая позволила заработать угловой удар. 
    • 50'
      На ближнюю штангу доставил игровой снаряд Давид Сильва, где расторопнее всех сыграл Габи Кики. Выиграл позицию у Такефусы Кубо и выбил мяч.
    • Фол, нарушение
      49'
      При помощи фола Степан Раделич остановил Браиса Мендеса на левом фланге. Перспективный стандарт зарабатывает "Реал Сосьедад".
    • 48'
      Пока испанцы берут мяч под контроль, вынуждая оппонентов уходить в глухую оборону, но не забываем о контратаках. 
    • 47'
      В первом тайме "Реал Сосьедад" начал активно, а потом перестал угрожать воротам соперника, зато "Шериф" прибавил, создав несколько моментов. Посмотрим, кто окажется лучше во второй части противостояния. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Матч возобновляется. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего интересного за минуту не случилось, команды уходят на перерыв, 0-0. 
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута. 
    • 43'
      Активно ведут себя трибуны, понимая, что "Шерифу" очень нужна поддержка, ведь в концовке первого тайма он играет активно, и близок к голу. 
    • Угловой
      42'
      Жозе Витор навесил от углового флага и нашёл голову Диего Рико, который продолжает сводить на нет наступления соперников. 
    • 41'
      Армель Зохури прорвался по правому флангу и выполнил прострел, который прервал Диего Рико. Ещё один угловой для хозяев. 
    • Угловой
      40'
      Айяйи Атьемвен исполнил очередной угловой, закрутив мяч в створ, но Алехандро Ремиро и в этом эпизоде сыграл надёжно, подставив кулаки. 
    • 38'
      Всё в порядке с защитником "Шерифа", он в состоянии играть дальше. Тем временем его партнёры отправляются в очередное позиционное наступление. 
    • Травма, повреждение
      37'
      Арбитр ставит матч на паузу, так как Габи Кики оказывается на газоне после единоборства с Браисом Мендесом. 
    • Угловой
      36'
      Хозяева ничего не выжали из углового, проиграв в борьбе на втором этаже. Но оказались лучше на подборе, поэтому продолжают атаку. 
    • 35'
      Витор Жозе обыграл Хона Пачеко и выстрелил в ближний угол - Алехандро Ремиро в прыжке перевёл мяч за лицевую линию. 
    • 33'
      Не задерживается мяч в центре поля, регулярно оказываясь около штрафных площадок. Атакой на атаку отвечают команды, но пока не могут отличиться. 
    • Опасный момент
      32'
      Браис Мендес завершил позиционную атаку ударом из пределов штрафной площадки, отправив мяч в сантиметре от правой штанги. 
    • Желтая карточка
      31'
      "Шериф" выходит вперёд по жёлтым карточкам, 2-1. Айяйи Атьемвен нарушил правила в центре поля, не позволив Андере Геваре разогнать контратаку. 
    • 30'
      Айяйи Атьемвен выполнил подачу со стандарта с левого фланга, но до партнёров мяч не довёл, так как Алехандро Ремиро сыграл на перехвате. 
    • Желтая карточка
      29'
      Алекс Сола в грубом подкате сбивает Мусса Киабу, после чего получает наказание в виде жёлтой карточки. 
    • 28'
      Активно начал "Реал Сосьедад", практически не позволяя соперникам касаться мяча, но в начале второй половины первого тайма "Шериф" гораздо лучше играет. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Свисток арбитра поставил матч на паузу, зафиксировав нарушение правил со стороны Микеля Мерино на в центре поля.
    • 26'
      Обстрел ворот Ремиро продолжается. Седрик Бадоло решил выстрелить издали, но на сей раз направить мяч в створ не удалось, выше он пролетел. 
    • 25'
      Два корнера подряд выполнил испанский клуб, но ни один из них к удару по воротам Максима Коваля не привёл. Пока хороши в воздухе защитники "Шерифа". 
    • Угловой
      23'
      Алекс Сола активными действиями на правом фланге добивается права на исполнение углового удара. 
    • 22'
      Ибрагим Аканби ворвался в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, который не создал проблем Алехандро Ремиро. 
    • 21'
      После неуверенных действий на первых минутах, "Шериф" чаще встречается с игровым снарядом и появляется на чужой половине поля, уже и удары имеются. 
    • Опасный момент
      20'
      Фелипе Визеу нашёл возможность для удара с дальней дистанции, отправив мяч под перекладину, но Алехандро Ремиро справился. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Право на штрафной удар получил "Реал Сосьедад". В нескольких метрах от штрафной площадки был установлен мяч. Давид Сильва пробил в правый верхний угол, но немного не попал. 
    • Желтая карточка
      18'
      Мусса Киабу сорвал контратаку соперника в центре поля, уронив на газон Мендеса Браиса, за что и был наказан жёлтой карточкой. 
    • 17'
      Первую хорошую атаку провёл "Шериф", и даже ударом её завершил, но неточным. Седрик Бадоло отправил мяч выше цели, выстрелив с левого края штрафной. 
    • 16'
      На правом фланге открылся под пас Диоп Мухамед, но не справился с обработкой, далеко отпустив игровой снаряд, чем и воспользовался Давид Сильва.
    • 15'
      Быстро разыграли стандарт футболисты "Шерифа", а вперёд торопиться не стали, решив установить контроль над игровым снарядом. 
    • Фол, нарушение
      14'
      У хозяев появляется возможность перевести дух и повладеть мячом. Микель Мерино переусердствовал в отборе, нарушив правила на Седрике Бадоло. 
    • 13'
      Оба наставника активно работают на бровке с первых минут. Понимают, что первый забитый гол очень важен, он может дать сильный психологический перевес.
    • 12'
      Ещё один кросс в штрафную "Шерифа" состоялся, но вновь безадресный, однако на подборе первым оказался Андер Гевара, а с ударом не сложилось, на трибуны ушёл мяч.
    • Опасный момент
      11'
      А вот и первый острый эпизод. Александр Сорлот за счёт дриблинга проник в штрафную площадку левым краем и нанёс удар, с которым справился Максим Коваль. 
    • 9'
      Не форсирует события испанский клуб, методично перекатывая мяч либо на своей половине поля, либо ближе к центральному кругу. 
    • 8'
      Мухамед Диоп прорывается по правому флангу и выполняет прострел на ближнюю штангу, где дежурит Хон Пачеко, отправляя мяч в район центрального круга.
    • Фол, нарушение
      7'
      Браис Мендес обыграл один в один Мусса Киабу на правом фланге и оказался на газоне, после чего быстро поднялся и хотел продолжать атаку, но судья всё-таки зафиксировал фол.
    • 6'
      Ожидаемо активно начинают гости, а "Шерифу" нужно быстрее входить в игру и отодвигать её от своих владений.
    • 5'
      Сразу же ещё одно наступление провёл "Реал Сосьедад", которое снова не завершилось ударом по воротам, Степан Раделич отобрал мяч.
    • 4'
      Алекс Сола завершил рывок по правому флангу высокой подачей, которая не создала проблем Максиму Ковалю, впервые вступившему в игру. 
    • 3'
      Высокий прессинг "Шериф" пока не использует. Выстраивается всем составом на своей половине поля и встречает соперников ближе к центральному кругу. 
    • 2'
      "Реал Сосьедад" начал с центра поля и отправил мяч поближе к своей штрафной площадке. Следим за первым его наступлением. 
    • Первый тайм начался
      1'
      На стадионе "Зимбру" начался футбол! 
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Атьемвен Айяйи получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Сола Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Moussa Kyabou получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шериф 0:2 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф 0:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Шериф
    7.8% (10)
    Ничья
    12.4% (16)
    Реал Сосьедад
    79.8% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.17% (71)
    Меньше
    39.83% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    41.1% (53)
    0:1 Реал Сосьедад
    16.3% (21)
    0:2 Реал Сосьедад
    10.9% (14)
    1:1 Ничья
    8.5% (11)
    1:3 Реал Сосьедад
    5.4% (7)
    2:1 Шериф
    2.3% (3)
    0:3 Реал Сосьедад
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Реал Сосьедад
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