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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шериф
 
Позже
Марибор
Прогнозы 45
Шериф 66.7% (30)
X 31.1% (14)
Марибор 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Марибор
5.90
3.76
6.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шериф
Марибор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роко Батурина 2 0.67
Репас Ян 0 0
Бозик Марко 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раделич Степан 2 0
Янсане Момо 1 0
Уаттара Абу 1 0
Лушкья Реги 1 0
Гедес Ренан 1 0
Киабу Мусса 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронаветер Рок 1 0
Митрович Неманья 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Репас Ян 1 0
Зугеля Нино 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1
Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0
Марибор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0 Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2
Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3 Марибор - Браво 1:2 Копер - Марибор 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Марибор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Шериф 66.7% (30)
    X 31.1% (14)
    Марибор 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Марибор
    5.90
    3.76
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Марибор онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - Марибор

    Исход игры
    Шериф
    66.7% (30)
    Ничья
    31.1% (14)
    Марибор
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    33.3% (15)
    1:1 Ничья
    26.7% (12)
    1:0 Шериф
    20% (9)
    2:0 Шериф
    4.4% (2)
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    Шериф
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