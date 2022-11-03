Тур: 6. Стадион: Караискакис.
0:2
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
68' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
0:1
79' ГолМохамед Мостафа
0:2
90' ГолБлас Людовик
90' Желтая карточкаРецос Панайотис
90'+5
Ход матча
79'
0:1
85'
90'
0:2
90'
20
Боулер
Джош
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боулер ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ПипаЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
История личных встреч
Олимпиакос
Нант
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.2
|Масурас Гиоргос
|1
|0.1
|Синкернагель Филип
|1
|0.1
|Ин-Бом Хван
|1
|0.1
|Камара Агибу
|1
|0.1
|Рябчук Олег
|0
|0
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Биэл Пеп
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|2
|0.33
|Мохамед Мостафа
|2
|0.33
|Гессан Эванн
|1
|0.17
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.17
|Кастеллетто Жан-Шарль
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|2
|2
|Масурас Гиоргос
|3
|0
|Рецос Панайотис
|3
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Малонг Кунде
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
5
Олимпиакос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
63%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
17
9
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
8
47%
1
11%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2
Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Нант
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1
Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Нант
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
33
19
33
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:2 Нант
Исход игры
Олимпиакос
26.5% (31)
Ничья
35% (41)
Нант
38.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
33.63% (38)
Меньше
66.37% (75)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (37)
1:2 Нант
18.8% (22)
0:1 Нант
14.5% (17)
1:0 Олимпиакос
12.8% (15)
2:1 Олимпиакос
11.1% (13)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Олимпиакос
1.7% (2)
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