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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Олимпиакос
0:2
Конец матча
Нант
0'
49' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
68' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
0:1
79' Гол
Мохамед Мостафа
0:2
90' Гол
Блас Людовик
90' Желтая карточка
Рецос Панайотис
90'+5
88
Цолакис
Костас
14
Андруцос
Танасис
61
Alexis
Kalogeropoulos
4
Рецос
Панайотис
17
Врусаи
Мариус
5
Бухалакис
Андреас
8
Малонг
Кунде
20
Боулер
Джош
11
Эль-Араби
Юссеф
18
Хван
Ый-Чжо
47
Камара
Абубакар
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
27
Саймон
Мозес
14
Ганаго
Игнатиус
7
Гессан
Эванн
31
Мохамед
Мостафа
Олимпиакос
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Нант

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 2 0.2
Масурас Гиоргос 1 0.1
Синкернагель Филип 1 0.1
Ин-Бом Хван 1 0.1
Камара Агибу 1 0.1
Рябчук Олег 0 0
Вальбуэна Матьё 0 0
Биэл Пеп 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 0.33
Мохамед Мостафа 2 0.33
Гессан Эванн 1 0.17
Ганаго Игнатиус 1 0.17
Кастеллетто Жан-Шарль 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 2 2
Масурас Гиоргос 3 0
Рецос Панайотис 3 0
М'Вила Янн 2 0
Малонг Кунде 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Родригес Гарри 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Камара Агибу 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Блас Людовик 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
5
Олимпиакос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
63%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

17
9
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
8
47%
1
11%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2
Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Нант
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1
Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Нант

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
4
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
9
1.5
3
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
2. Нант Заявка 6 3 0 3 6 - 11 9
3. Карабах Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
4. Олимпиакос Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Нант Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
3. Карабах Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Олимпиакос Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Карабах Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
3. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Олимпиакос Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 5'
      Фабио да Сильва уходит с поля. Аппиа Деннис выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Олимпиакос 26.5% (31)
    X 35% (41)
    Нант 38.5% (45)
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    Прогнозы на матч Олимпиакос 0:2 Нант

    Исход игры
    Олимпиакос
    26.5% (31)
    Ничья
    35% (41)
    Нант
    38.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    65.49% (74)
    Нет
    34.51% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (37)
    1:2 Нант
    18.8% (22)
    0:1 Нант
    14.5% (17)
    1:0 Олимпиакос
    12.8% (15)
    2:1 Олимпиакос
    11.1% (13)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Олимпиакос
    1.7% (2)
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