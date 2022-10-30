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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Нант
1:1
Конец матча
Клермон
0'
32' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:1
54' Гол
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
67' Желтая карточка
Маньен Йоанн
1:1
73' Гол
Мохамед Мостафа
90'+5

Ход матча

32'
 
Кофрие Максимилиано
54'
0:1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
(Бела Жереми)
58'
Мохамед Мостафа
Мутуссами Самуэль
 
58'
Аппиа Деннис
Сентонз Фабьен
 
67'
 
Маньен Йоанн
67'
Гессан Эванн
Чиривелья Педро
 
69'
 
Аллевина Джим
Рашани Эльбасан
73'
Мохамед Мостафа
(Ганаго Игнатиус)
1:1
74'
 
Менди Ариал
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
84'
Коршья Себастьен
Саймон Мозес
 
84'
Коко Маркус
Мерлин Квентин
 
88'
 
Киэ Грежон
Андрич Комнен
88'
 
Чам Мухаммед
Хауи Саиф-Эдин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Нант 76% (95)
X 18.4% (23)
Клермон 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Дескамп
Реми
28
Сентонз
Фабьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
27
Саймон
Мозес
14
Ганаго
Игнатиус
99
Диао
Мори
5
Кофрие
Максимилиано
4
Ветеска
Матеуш
21
Ожье
Флоран
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
91
Бела
Жереми
18
Рашани
Эльбасан
9
Андрич
Комнен
Нант
4-2-3-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Клермон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:3
Л1
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
3:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.91

Тотал матчей

0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

61
99

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (1) 0.31
Мохамед Мостафа 4 0.31
Ганаго Игнатиус 3 0.23
Гессан Эванн 1 0.08
Блас Людовик 1 (1) 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.08
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.23
Андрич Комнен 3 (1) 0.23
Хауи Саиф-Эдин 2 0.15
Киэ Грежон 2 0.15
Гастьен Йоан 1 0.08
Бела Жереми 1 0.08
Гоналон Максим 1 0.08
Рашани Эльбасан 1 0.08
Доссу Жодель 1 0.08
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.08
Аллевина Джим 1 0.08
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Антуан Комбуаре 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 4 0
Маньен Йоанн 4 0
Сейду Алиду 4 0
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ветеска Матеуш 2 0
Андрич Комнен 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
29%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
6
29%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4
Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0
Клермон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3
Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян 1:0 Заявка 13 9 3 1 24 - 16 30
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
8. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
9. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца 0:1 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
12. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
13. Труа Заявка 13 3 4 6 24 - 28 13
14. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
15. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
16. Осер Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
13. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
14. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян 1:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ницца 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
19. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
20. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лорьян Моффи Теремас 8
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Нант: 55%, Клермон: 45%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Менди Ариал
  • 94'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 94'
    Ветеска Матеуш из команды Клермон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 94'
    Чам Мухаммед из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Нант 76% (95)
    X 18.4% (23)
    Клермон 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Нант 1:1 Клермон онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 1:1 Клермон

    Исход игры
    Нант
    76% (95)
    Ничья
    18.4% (23)
    Клермон
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (54)
    Меньше
    55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (70)
    Нет
    41.67% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    33.6% (42)
    1:0 Нант
    29.6% (37)
    1:1 Ничья
    12.8% (16)
    2:0 Нант
    8.8% (11)
    1:2 Клермон
    4.8% (6)
    3:1 Нант
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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