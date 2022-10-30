Тур: 13. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
32' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
0:1
54' ГолВивальдо Боргес до Сантос Нето
67' Желтая карточкаМаньен Йоанн
1:1
73' ГолМохамед Мостафа
90'+5
Ход матча
54'
67'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
16
Дескамп
Реми
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
31 Диалло БайлаЗащитник
-
19 Менди АриалЗащитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Клермон
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.91
Тотал матчей
0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
61
99
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.31
|Мохамед Мостафа
|4
|0.31
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.23
|Гессан Эванн
|1
|0.08
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.08
|Сиссоко Мусса
|1
|0.08
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3
|0.23
|Андрич Комнен
|3 (1)
|0.23
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.15
|Киэ Грежон
|2
|0.15
|Гастьен Йоан
|1
|0.08
|Бела Жереми
|1
|0.08
|Гоналон Максим
|1
|0.08
|Рашани Эльбасан
|1
|0.08
|Доссу Жодель
|1
|0.08
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|0.08
|Аллевина Джим
|1
|0.08
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Антуан Комбуаре
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|4
|0
|Маньен Йоанн
|4
|0
|Сейду Алиду
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Андрич Комнен
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
29%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
6
29%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4
Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0
Клермон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3
Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 16
|30
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 21
|22
|8.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|13.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|24 - 28
|13
|14.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Осер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|8.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|11.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|12.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|19.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|20.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|8
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Нант 1:1 Клермон
Исход игры
Нант
76% (95)
Ничья
18.4% (23)
Клермон
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
45% (54)
Меньше
55% (66)
Обе команды забьют
Да
58.33% (70)
Нет
41.67% (50)
Популярный счёт
2:1 Нант
33.6% (42)
1:0 Нант
29.6% (37)
1:1 Ничья
12.8% (16)
2:0 Нант
8.8% (11)
1:2 Клермон
4.8% (6)
3:1 Нант
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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