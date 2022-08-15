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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Олимпиакос
 
Позже
Аполлон
Прогнозы 39
Олимпиакос 94.9% (37)
X 2.6% (1)
Аполлон 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Аполлон
1.50
6.90
6.88
Все Коэффициенты

История личных встреч

Олимпиакос
Аполлон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 1 0.33
Синкернагель Филип 1 0.33
Ин-Бом Хван 1 0.33
Камара Агибу 1 0.33
Вальбуэна Матьё 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Рябчук Олег 0 0
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 1 1

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хассан Ахмед 1 0
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Малонг Кунде 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1
Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
Аполлон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0
Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Аполлон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Олимпиакос 94.9% (37)
    X 2.6% (1)
    Аполлон 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Аполлон
    1.50
    6.90
    6.88
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Олимпиакос - Аполлон онлайн

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    Прогнозы на матч Олимпиакос - Аполлон

    Исход игры
    Олимпиакос
    94.9% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Аполлон
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    35.9% (14)
    Нет
    64.1% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпиакос
    48.7% (19)
    2:1 Олимпиакос
    23.1% (9)
    1:0 Олимпиакос
    10.3% (4)
    3:1 Олимпиакос
    7.7% (3)
    3:0 Олимпиакос
    5.1% (2)
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    Олимпиакос
    Аполлон
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