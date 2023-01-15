История личных встреч
Наполи
Кремонезе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
25
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Окереке Давид
|2
|1
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.5
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0.5
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Буонаюто Кристиан
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|1
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4
Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3
Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1
Результаты матчей
Наполи
Кремонезе
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Наполи
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|3
|Сампдория
|Мурильо Джейсон
|1 1
|Торино
|Джиджи Коффи
|1 1
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|2
|Верона
|Фараони Марко
|1
Прогнозы на матч Наполи - Кремонезе
Исход игры
Наполи
100% (48)
Ничья
0% (0)
Кремонезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
21.74% (10)
Нет
78.26% (36)
Популярный счёт
2:0 Наполи
47.9% (23)
3:0 Наполи
22.9% (11)
3:1 Наполи
10.4% (5)
2:1 Наполи
8.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!