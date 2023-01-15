  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Наполи
 
Позже
Кремонезе
Прогнозы 48
Наполи 100% (48)
X 0% (0)
Кремонезе 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Кремонезе
13.00
6.50
12.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Наполи
Кремонезе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:4
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
25

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серникола Леонардо 2 1
Окереке Давид 2 1
Кваглиата Джакомо 1 0.5
Афена-Гьян Феликс 1 0.5
Аскасибар Сантьяго 0 0
Буонаюто Кристиан 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4
Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3
Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1

Результаты матчей

Наполи
Кремонезе

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Наполи
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Наполи
0 Кремонезе
0 Аталанта
0 Специя
0 Лацио
0 Болонья
0 Ювентус
0 Монца
1 Рома
0 Дженоа
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Милан
1 Торино
2 Интер Милан
1 Парма
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Модена Маньино Лука 1 1
Сампдория Ринкон Томас 2
Верона Фараони Марко 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Кремонезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Наполи 100% (48)
    X 0% (0)
    Кремонезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Кремонезе
    13.00
    6.50
    12.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Наполи - Кремонезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Наполи - Кремонезе

    Исход игры
    Наполи
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    21.74% (10)
    Нет
    78.26% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    47.9% (23)
    3:0 Наполи
    22.9% (11)
    3:1 Наполи
    10.4% (5)
    2:1 Наполи
    8.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Кремонезе
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     