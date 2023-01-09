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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
2:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
19' Желтая карточка
Текдемир Махмут
28' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
51' Желтая карточка
Кевин Родригес
1:0
52' Пенальти
Тюрюдж Дениз
52' Желтая карточка
Беланда Юнес
1:1
58' Гол
Акайдин Самет
2:1
62' Гол
Гюрлер Сердар
90'+10

Ход матча

19'
Текдемир Махмут
 
28'
Тоуба Ахмед
 
51'
 
Кевин Родригес
52'
Тюрюдж Дениз
1:0
52'
 
Беланда Юнес
58'
1:1
Акайдин Самет
(Беланда Юнес)
62'
Гюрлер Сердар
2:1
67'
 
Акинтола Дэвид
Сари Юсуф
67'
 
Инлер Гёкхан
Стамбули Бенжамен
74'
Шуиар Мунир
Тюрюдж Дениз
 
74'
Алексич Даниел
Озджан Беркай
 
81'
 
Тёре Гёкхан
Оньекуру Генри
81'
 
Гульбрандсен Фредрик
Акбаба Эмре
84'
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 497 Количество передач 405
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бабаджан
Волкан
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
23
Тюрюдж
Дениз
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
77
Окака
Стефано
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Акайдин
Самет
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
26
Сари
Юсуф
90
Стамбули
Бенжамен
17
Н'Диайе
Папа
7
Оньекуру
Генри
10
Беланда
Юнес
20
Акбаба
Эмре
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-4-2

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
К
2:0
К
1:1
ТПЛ
1:3
ТПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 4 0.24
Гюрлер Сердар 4 0.24
Тюрюдж Дениз 4 (2) 0.24
Ндайишимийе Юссуф 4 0.24
Озджан Беркай 2 0.12
Траоре Бертран 2 0.12
Кени Филипп 2 0.12
Шуиар Мунир 1 0.06
Шиш Патрик 1 0.06
Окака Стефано 1 0.06
Шадли Насер 1 0.06
Шахинер Омер Али 1 0.06
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беланда Юнес 6 (2) 0.35
Оньекуру Генри 6 0.35
Н'Диайе Папа 4 (1) 0.24
Акинтола Дэвид 3 0.18
Акбаба Эмре 2 0.12
Ассомбалонга Бритт 2 0.12
Кевин Родригес 2 0.12
Акайдин Самет 2 0.12
Инлер Гёкхан 1 0.06
Гульбрандсен Фредрик 1 0.06
Сари Юсуф 1 0.06
Дзюба Артём 1 0.06
Тёре Гёкхан 1 0.06
Сануч Тайиб 1 0.06
Стамбули Бенжамен 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Озбир Эртач 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 7 0
Текдемир Махмут 5 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Алексич Даниел 3 0
Окака Стефано 2 0
Билья Лукас 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Дуарте Леонардо 2 0
Тоуба Ахмед 2 0
Гюрлер Сердар 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Кени Филипп 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 4 2
Беланда Юнес 4 1
Кевин Родригес 4 0
Оньекуру Генри 4 0
Акайдин Самет 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Н'Диайе Папа 3 0
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Озбир Эртач 2 0
Гюлер Семих 2 0
Сари Юсуф 2 0
Дзюба Артём 1 0
Ассомбалонга Бритт 1 0
Акинтола Дэвид 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
7
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Адана Демирспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

10
16
Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Адана Демирспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

11
23

Голы по времени матча

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

28
33
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
7%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
5
18%
7
21%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
7
25%
7
21%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
7
41%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Ризеспор 3:4
Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Лиепая 5:0 Адана Демирспор - Ситтард 1:2 Адана Демирспор - Маккаби Тель-Авив 3:6 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Назилли Беледьеспор 4:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Адана Демирспор - Адыяманспор 5:0 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор

Точный счет

2:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
1
7
3
1.5
4
3
2
8
2.5
3
4
1
9
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
4
1.5
5
5
2
5
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
9
8
4
13
2.5
6
11
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 17 10 4 3 27 - 18 34
4.
Адана Демирспор
 17 8 6 3 33 - 18 30
5.
Трабзонспор
 0:3 17 8 5 4 25 - 23 29
6.
Бешикташ
 16 8 5 3 30 - 20 29
7.
Коньяспор
 17 6 9 2 23 - 16 27
8.
Аланьяспор
 3:0 18 6 6 6 28 - 31 24
9.
Кайсериспор
 17 7 2 8 24 - 24 23
10.
Газиантеп
 1:0 17 5 6 6 23 - 23 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
12.
Анкарагюджю
 17 5 4 8 22 - 26 19
13.
Гиресунспор
 17 5 4 8 16 - 26 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 16 5 2 9 20 - 27 17
16.
Хатайспор
 17 4 5 8 15 - 29 17
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 17 3 5 9 21 - 30 14
19.
Истанбулспор
 0:1 17 3 2 12 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Аланьяспор
 3:0 9 5 3 1 17 - 9 18
5.
Трабзонспор
 0:3 8 5 3 0 12 - 4 18
6.
Адана Демирспор
 7 5 2 0 16 - 4 17
7.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
13.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
14.
Газиантеп
 1:0 7 2 4 1 11 - 8 10
15.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 0:1 8 1 1 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Трабзонспор
 0:3 9 3 2 4 13 - 19 11
7.
Газиантеп
 1:0 10 3 2 5 12 - 15 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
10.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
11.
Гиресунспор
 9 2 3 4 7 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
17.
Истанбулспор
 0:1 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Аланьяспор
 3:0 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      Тоуба Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
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    • Первый тайм начался
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