Тур: 18. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаТекдемир Махмут
28' Желтая карточкаТоуба Ахмед
51' Желтая карточкаКевин Родригес
1:0
52' ПенальтиТюрюдж Дениз
52' Желтая карточкаБеланда Юнес
1:1
58' ГолАкайдин Самет
2:1
62' ГолГюрлер Сердар
90'+10
Ход матча
19'
28'
51'
52'
1:0
52'
58'
1:1
62'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
497 Количество передач 405
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.02 Тотал меньше 2,5
-
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
25
Озбир
Эртач
26
Сари
Юсуф
17
Н'Диайе
Папа
10
Беланда
Юнес
20
Акбаба
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесНападающий
-
20 Акбаба ЭмреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|4
|0.24
|Гюрлер Сердар
|4
|0.24
|Тюрюдж Дениз
|4 (2)
|0.24
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.24
|Озджан Беркай
|2
|0.12
|Траоре Бертран
|2
|0.12
|Кени Филипп
|2
|0.12
|Шуиар Мунир
|1
|0.06
|Шиш Патрик
|1
|0.06
|Окака Стефано
|1
|0.06
|Шадли Насер
|1
|0.06
|Шахинер Омер Али
|1
|0.06
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беланда Юнес
|6 (2)
|0.35
|Оньекуру Генри
|6
|0.35
|Н'Диайе Папа
|4 (1)
|0.24
|Акинтола Дэвид
|3
|0.18
|Акбаба Эмре
|2
|0.12
|Ассомбалонга Бритт
|2
|0.12
|Кевин Родригес
|2
|0.12
|Акайдин Самет
|2
|0.12
|Инлер Гёкхан
|1
|0.06
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.06
|Сари Юсуф
|1
|0.06
|Дзюба Артём
|1
|0.06
|Тёре Гёкхан
|1
|0.06
|Сануч Тайиб
|1
|0.06
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Озбир Эртач
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|0
|Текдемир Махмут
|5
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Окака Стефано
|2
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|Беланда Юнес
|4
|1
|Кевин Родригес
|4
|0
|Оньекуру Генри
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|1
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Озбир Эртач
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Сари Юсуф
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
7
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Адана Демирспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
10
16
Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Адана Демирспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
11
23
Голы по времени матча
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
28
33
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
2
7%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
5
18%
7
21%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
7
25%
7
21%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
7
41%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Ризеспор 3:4
Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Лиепая 5:0 Адана Демирспор - Ситтард 1:2 Адана Демирспор - Маккаби Тель-Авив 3:6 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Назилли Беледьеспор 4:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Адана Демирспор - Адыяманспор 5:0 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 0:3 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Точный счет
2:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
61
73
43
28
34
19
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
82
34
55
25
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
107
98
413
611
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|32 - 13
|39
|2.
|17
|11
|2
|4
|42 - 20
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|4.
|17
|8
|6
|3
|33 - 18
|30
|5.
|0:3
|17
|8
|5
|4
|25 - 23
|29
|6.
|16
|8
|5
|3
|30 - 20
|29
|7.
|17
|6
|9
|2
|23 - 16
|27
|8.
|3:0
|18
|6
|6
|6
|28 - 31
|24
|9.
|17
|7
|2
|8
|24 - 24
|23
|10.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|36 - 35
|20
|12.
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|13.
|17
|5
|4
|8
|16 - 26
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|15.
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 29
|17
|17.
|17
|3
|6
|8
|18 - 24
|15
|18.
|17
|3
|5
|9
|21 - 30
|14
|19.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|3:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|5.
|0:3
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|6.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|7.
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|8.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|21 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|14.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|15.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|17 - 14
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|0:3
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|7.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|17.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|19.
|3:0
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7