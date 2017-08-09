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Стадион: им. Ленина
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Предыдущие игры
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 08.08.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Анжи ПЛ
- 05.08.2017 Локомотив Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 29.07.2017 ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 24.07.2017 Арсенал Тула 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 16.07.2017 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит ПЛ
- 26.06.2017 Долгопрудный 1:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
- 14.06.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Актобе ТМК
- 28.05.2017 Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ПМ
- 25.05.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Оренбург ПМ
- 20.05.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Тамбов ФПД
- 14.05.2017 Тосно 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 10.05.2017 СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 ФПД
- 06.05.2017 Луч-Энергия 0:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 29.04.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 23.04.2017 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.04.2017 СКА-Хабаровск 1:0 Зенит-2 ФПД
- 12.04.2017 Балтика 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.04.2017 СКА-Хабаровск 2:3 Динамо Москва ФПД
- 01.04.2017 Енисей 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
Рубин (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 09.08.2017 Рубин 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 29.07.2017 Рубин 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 08.07.2017 Рубин 0:4 Арминия ТМК
- 02.07.2017 Утрехт 1:1 Рубин ТМК
- 28.06.2017 Аустрия Вена 1:1 Рубин ТМК
- 20.06.2017 Целе 0:2 Рубин ТМК
- 21.05.2017 Амкар 1:2 Рубин ПЛ
- 17.05.2017 Рубин 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 14.05.2017 Ростов 4:2 Рубин ПЛ
- 07.05.2017 Рубин 2:1 Уфа ПЛ
- 29.04.2017 Локомотив Москва 0:1 Рубин ПЛ
- 26.04.2017 Рубин 0:1 Ахмат ПЛ
- 23.04.2017 Крылья Советов 0:0 Рубин ПЛ
- 15.04.2017 Рубин 0:1 Краснодар ПЛ
- 10.04.2017 Томь 2:2 Рубин ПЛ
- 06.04.2017 Урал 2:1 Рубин К
- 02.04.2017 Рубин 0:2 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Анжи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Тосно
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Амкар
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Рубин, который состоится 13.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Рубин, который состоится 13.08.2017.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Рубин
СКА-Хабаровск
11.2% (10)
Ничья:
29.2% (26)
Рубин
59.6% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Рубин:
25.8% (23)
1:1 Ничья:
24.7% (22)
1:2 Рубин:
18% (16)
1:0 СКА-Хабаровск:
9% (8)
0:2 Рубин:
7.9% (7)
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