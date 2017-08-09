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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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Рубин
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Рубин, который состоится 13.08.2017.
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:
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Рубин
СКА-Хабаровск
11.2% (10)
Ничья:
29.2% (26)
Рубин
59.6% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
25.8% (23)
Ничья:
24.7% (22)
Рубин:
18% (16)
СКА-Хабаровск:
9% (8)
Рубин:
7.9% (7)
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