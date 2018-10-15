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Спартак Москва
 
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Арсенал Тула
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Арсенал Тула

До начала игры, которая состоится 21.10.2018, осталось 2 дня 7 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Арсенал Тула
Спартак Москва
91.4% (74)
Ничья:
6.2% (5)
Арсенал Тула
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
35.8% (29)
Спартак Москва:
27.2% (22)
Спартак Москва:
13.6% (11)
Спартак Москва:
7.4% (6)
Ничья:
3.7% (3)
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