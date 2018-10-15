Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Арсенал Тула

Стадион: Открытие Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Арсенал ТулаДо начала игры, которая состоится 21.10.2018, осталось 2 дня 7 часов 46 минут.
Новости матча
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Тигиев не употреблял наркотики — 14:33
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Арсенал Тула
Спартак Москва
91.4% (74)
Ничья:
6.2% (5)
Арсенал Тула
2.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
35.8% (29)
2:1 Спартак Москва:
27.2% (22)
1:0 Спартак Москва:
13.6% (11)
3:1 Спартак Москва:
7.4% (6)
1:1 Ничья:
3.7% (3)
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