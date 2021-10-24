Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
32' Желтая карточкаЗайц Миха
70' Желтая карточкаНоваиш Жоау
0:1
75' ГолАкбаба Эмре
1:1
80' ГолДурсун Сердар
86' Желтая карточкаНовак Филип
35
Озер
Берке
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
20
Густаво
Диас
26
Зайц
Миха
20
Аксой
Фатих
18
Новаиш
Жоау
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Карагёз ЮсуфВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Furkan Bayir
-
70 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
32'
70'
75'
0:1
80'
1:1
86'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Фенербахче
Аланьяспор
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2
|0.2
|Росси Диего
|2
|0.2
|Озил Месут
|2
|0.2
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.2
|Новак Филип
|1
|0.1
|Бериша Мергим
|1
|0.1
|Густаво Диас
|1
|0.1
|Дурсун Сердар
|1
|0.1
|Зайц Миха
|1
|0.1
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.1
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|3
|0.3
|Дьедью Фамара
|3
|0.3
|Караджа Эфеджан
|2
|0.2
|Акбаба Эмре
|1
|0.1
|Аксой Фатих
|1
|0.1
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.1
|Борха Кристиан
|1
|0.1
|Авазьем Чидозье
|1
|0.1
|Гюнеш Умут
|1
|0.1
|Бингол Тайфур
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Мин-Чжэ
|2
|1
|Новак Филип
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Фамара
|4
|1
|Милунович Неманья
|3
|0
|Аксой Фатих
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Авазьем Чидозье
|2
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
15%
3
21%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3
Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0
Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Газишехир Газиантеп 3:2 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Денизлиспор 3:2 Бешикташ - Аланьяспор 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|7
|3
|0
|20 - 9
|24
|2.
|Фенербахче
|1:1
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|3.
|Хатайспор
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Аланьяспор
|1:1
|10
|5
|3
|2
|15 - 15
|18
|6.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|7.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|8.
|Коньяспор
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Алтай
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Адана Демирспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|0
|6
|13 - 13
|12
|13.
|Малатьяспор
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|12
|14.
|Кайсериспор
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Сивасспор
|10
|2
|5
|3
|14 - 12
|11
|16.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|17.
|Антальяспор
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Гёзтепе
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|Касымпаша
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|20.
|Ризеспор
|10
|1
|1
|8
|8 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Газишехир Газиантеп
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Фенербахче
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|1:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Трабзонспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|12.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|14.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|17.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|18.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Ризеспор
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|Гёзтепе
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Аланьяспор
|1:1
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|4.
|Фенербахче
|1:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Адана Демирспор
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|11.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Касымпаша
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Газишехир Газиантеп
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|20.
|Ризеспор
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0