Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Энфилд
История личных встреч
Ливерпуль
Шрусбери Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шрусбери Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуман Райан
|3
|1.5
|Tom Bloxham
|2
|1
|Беннетт Эллиотт
|1
|0.5
|Лихи Люк
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
Шрусбери Таун
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шрусбери Таун - Аккрингтон 0:0 Флитвуд Таун - Шрусбери Таун 0:3 Шрусбери Таун - Челтенем 3:1
Донкастер - Шрусбери Таун 1:0 Уиган - Шрусбери Таун 2:1 Карлайл - Шрусбери Таун 1:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 1:0 Шрусбери Таун - Сандерленд 1:1 Челтенем - Шрусбери Таун 2:1 Уиган - Шрусбери Таун 2:0 Стратфорд Таун - Шрусбери Таун 1:5 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Кембридж Юнайтед 4:1 Оксфорд Юнайтед - Шрусбери Таун 2:0 Шрусбери Таун - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Ипсвич - Шрусбери Таун 2:1 Шрусбери Таун - Wolverhampton U23 1 3:1 Болтон - Шрусбери Таун 2:1 Шрусбери Таун - Уиком 1:2
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Шрусбери Таун
Исход игры
Ливерпуль
100% (49)
Ничья
0% (0)
Шрусбери Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
22.92% (11)
Нет
77.08% (37)
Популярный счёт
3:0 Ливерпуль
30.6% (15)
2:0 Ливерпуль
26.5% (13)
4:0 Ливерпуль
14.3% (7)
3:1 Ливерпуль
12.2% (6)
2:1 Ливерпуль
8.2% (4)
5:0 Ливерпуль
4.1% (2)
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