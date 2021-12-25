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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 55
Лестер 5.5% (3)
X 14.5% (8)
Ливерпуль 80% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ливерпуль
6.98
5.30
1.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Ливерпуль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.56
Тилеманс Юри 5 (1) 0.31
Мэддисон Джеймс 4 0.25
Дака Пэтсон 2 0.13
Барнс Харви 2 0.13
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Лукмен Адемола 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (2) 0.83
Жота Диогу 10 0.56
Мане Садио 7 0.39
Фирмино Роберто 4 0.22
Александер-Арнольд Трент 2 0.11
Хендерсон Джордан 2 0.11
Кейта Наби 2 0.11
Ориги Дивок 2 0.11
Робертсон Эндрю 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.06
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Джонс Кёртис 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
29
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
38%
6
21%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
6
38%
5
17%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

12
22
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
25%
2
9%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

28
51
15 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
3 Не забивали 0
4
14%
7
14%
1-15
3
11%
7
14%
16-30
8
29%
11
22%
31-45
2
7%
8
16%
46-60
4
14%
8
16%
61-75
7
25%
10
20%
76-90

Пропущено

26
14
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
3
12%
2
14%
1-15
7
27%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
6
43%
61-75
3
12%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1
Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2021, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Лестер 5.5% (3)
    X 14.5% (8)
    Ливерпуль 80% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ливерпуль
    6.98
    5.30
    1.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Ливерпуль

    Исход игры
    Лестер
    5.5% (3)
    Ничья
    14.5% (8)
    Ливерпуль
    80% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.68% (47)
    Меньше
    11.32% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    94.34% (50)
    Нет
    5.66% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    60% (33)
    1:3 Ливерпуль
    9.1% (5)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
    2:3 Ливерпуль
    3.6% (2)
    0:1 Ливерпуль
    3.6% (2)
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    Ливерпуль

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