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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 39
Бёрнли 2.6% (1)
X 5.1% (2)
Ливерпуль 92.3% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Ливерпуль
9.60
5.90
1.32
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бёрнли
Ливерпуль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

15 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.3
Вуд Крис 3 0.15
Ми Бен 2 0.1
Лоутон Мэттью 1 0.05
Тарковски Джеймс 1 0.05
Родригес Джей 1 0.05
Выдра Матей 1 0.05
Леннон Аарон 1 0.05
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.7
Жота Диогу 12 0.52
Мане Садио 8 0.35
Фирмино Роберто 4 0.17
Фабиньо Энрике 3 (1) 0.13
Александер-Арнольд Трент 2 0.09
Хендерсон Джордан 2 0.09
Ван Дейк Виргил 2 0.09
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.09
Кейта Наби 2 0.09
Минамино Такуми 2 0.09
Ориги Дивок 2 0.09
Робертсон Эндрю 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Милнер Джеймс 0 0
Матип Жоэль 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Браунхилл Джош 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Стивенс Дейл 1 0
Корк Джек 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
34
6 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
22%
7
21%
1-15
2
22%
4
12%
16-30
2
22%
7
21%
31-45
2
22%
5
15%
46-60
1
11%
5
15%
61-75
0
0%
6
18%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Забито

8
27
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
4
15%
16-30
2
25%
7
26%
31-45
3
38%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
13%
7
26%
76-90

Пропущено

19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
16%
1
17%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
6
32%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90

Забито

17
61
10 В 1-м тайме 31
7 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 18
9 Не забивали 1
3
18%
9
15%
1-15
3
18%
8
13%
16-30
4
24%
14
23%
31-45
5
29%
29%
8
13%
46-60
1
6%
9
15%
61-75
1
6%
13
21%
76-90

Пропущено

28
18
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
8
29%
4
22%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
6
33%
61-75
6
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2
Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
8. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Бёрнли 2.6% (1)
    X 5.1% (2)
    Ливерпуль 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Ливерпуль
    9.60
    5.90
    1.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Ливерпуль

    Исход игры
    Бёрнли
    2.6% (1)
    Ничья
    5.1% (2)
    Ливерпуль
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    51.28% (20)
    Нет
    48.72% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    33.3% (13)
    0:2 Ливерпуль
    30.8% (12)
    0:3 Ливерпуль
    10.3% (4)
    1:3 Ливерпуль
    7.7% (3)
    1:4 Ливерпуль
    5.1% (2)
    0:1 Ливерпуль
    5.1% (2)
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    Бёрнли
    Ливерпуль

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