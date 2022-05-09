1:1
Конец матча
17' Желтая карточкаDarlan Mendes
44' Желтая карточкаJadson III
0:1
47' ГолВитао
49' Желтая карточкаВиллиам Матеус
53' Желтая карточкаOscar Ruiz
79' Желтая карточкаВандерсон
79' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
79' Желтая карточкаVitor Mendes
86' Желтая карточкаПатрик Алан
90' Желтая карточкаЭнрике Педро
1:1
90' ГолOscar Ruiz
Ход матча
17'
44'
47'
0:1
49'
53'
71'
79'
79'
79'
86'
90'
90'
1:1
31
Cesar
Ribela
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
77
Paraguaio
80
Питта
Исидро
44
Витао
17
David
VI
11
Вандерсон
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
88 Gabriel Tota
-
15 Kelvi
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Moises VII
-
-
-
26 Estevao
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
29.4%
5.9%
64.7%
5 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1
Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0