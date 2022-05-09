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  3. Бразилия: Серия A
Жувентуде
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
17' Желтая карточка
Darlan Mendes
44' Желтая карточка
Jadson III
0:1
47' Гол
Витао
49' Желтая карточка
Виллиам Матеус
53' Желтая карточка
Oscar Ruiz
79' Желтая карточка
Вандерсон
79' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
79' Желтая карточка
Vitor Mendes
86' Желтая карточка
Патрик Алан
90' Желтая карточка
Энрике Педро
1:1
90' Гол
Oscar Ruiz
90'+6
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
50
Yuri
Oliveira
Lima
8
Darlan
Mendes
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
77
Paraguaio
80
Питта
Исидро
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
22
Мендес
Бруно
II
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
14
Де
Пена
Карлос
17
David
VI
35
Alexandre
Zurawski
11
Вандерсон
Жувентуде
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

29.4%
5.9%
64.7%
5 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Г
1:2
СA
2:1
СA
1:0
Г
4:1
Г
1:0
Г
1:0
G1GS
0:1
Г
1:2
Г
3:1
СB
2:1
СB
1:1
Г1
1:0
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
3:0

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1
Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      44'
      Жадсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Дарлан Мендес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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