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Кубок Либертадорес

2022
Коринтианс
0:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
40' Желтая карточка
Рохо Маркос
0:0
43' Не забитый пенальти
Roger I
44' Желтая карточка
Вилья Себастьян
45' Желтая карточка
Рони
62' Желтая карточка
Lucas Piton
68' Желтая карточка
João Victor6
81' Желтая карточка
Alan Varela
90'+6
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
34
Рауль
Гонсалес
6
Lucas
Piton
29
Рони
31
Gustavo
Mantuan
28
Adson
11
Жулиано
де
Паула
10
Виллиан
Боргес
9
Roger
I
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
33
Alan
Varela
7
Себальос
Эсекиэль
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
Коринтианс
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-1-4-1

История личных встреч

Коринтианс
Бока Хуниорс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:1
КЛ
1:0
ММ(
0:2
ММ(
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 1 0
Lucas Piton 1 0
João Victor6 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Alan Varela 1 0

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0
Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
2 Атлетико Паранаэнсе
1 Либертад
0 Серро Портеньо
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
0 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Рони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      43'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Roger Guedes пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      40'
      Рохо Маркос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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