2:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолAdson
17' Желтая карточкаИрмер Жан
46' Желтая карточкаЖулиано де Паула
59' Желтая карточкаVitor Mendes
73' Желтая карточкаVitor Gabriel1
2:0
84' ГолGustavo Mantuan
86' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
90'+4
Ход матча
2'
1:0
17'
46'
59'
69'
73'
79'
79'
84'
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
28
Adson
9
Roger
I
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
80
Питта
Исидро
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
21 Рамуш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
27 Bruno MeloПолузащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 MoraesЗащитник
- Защитник
-
32 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
История личных встреч
Коринтианс
Жувентуде
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|3
|0.27
|Gustavo Mantuan
|3
|0.27
|Adson
|2
|0.18
|Lucas Piton
|1
|0.09
|Паулиньо Жозе
|1
|0.09
|Рауль Гонсалес
|1
|0.09
|Аугусто Ренато
|1
|0.09
|Jo Alves II
|1
|0.09
|Gustavo Mosquito
|1
|0.09
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.27
|Jadson III
|1
|0.09
|Ромуло
|1
|0.09
|Питта Исидро
|1
|0.09
|Vitor Mendes
|1
|0.09
|Vitor Gabriel1
|1
|0.09
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Рони
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Roger I
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitor Mendes
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|2
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|Ирмер Жан
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Виллиам Матеус
|3
|0
|Jadson III
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Vitor Gabriel1
|2
|0
|Энрике Пауло
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1
Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|4
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|1:0
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|6.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|7.
|Коритиба Парана
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|10.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|12.
|Гойяс
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|13.
|Сантос
|0:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 10
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|11
|2
|5
|4
|8 - 13
|11
|17.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Куяба
|0:1
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|20.
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба Парана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Флуминенсе
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Форталеза
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Куяба
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Атлетико Минейро
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|15.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Сантос
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1