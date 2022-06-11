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Бразилия: Серия A

2022
Коринтианс
2:0
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
2' Гол
Adson
17' Желтая карточка
Ирмер Жан
46' Желтая карточка
Жулиано де Паула
59' Желтая карточка
Vitor Mendes
73' Желтая карточка
Vitor Gabriel1
2:0
84' Гол
Gustavo Mantuan
86' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
90'+4
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
8
Аугусто
Ренато
28
Adson
11
Жулиано
де
Паула
10
Виллиан
Боргес
9
Roger
I
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
5
Ирмер
Жан
50
Yuri
Oliveira
Lima
25
Adriano
Marlon
80
Питта
Исидро
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
Коринтианс
4-2-3-1
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Жувентуде

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СB
1:2
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 0.27
Gustavo Mantuan 3 0.27
Adson 2 0.18
Lucas Piton 1 0.09
Паулиньо Жозе 1 0.09
Рауль Гонсалес 1 0.09
Аугусто Ренато 1 0.09
Jo Alves II 1 0.09
Gustavo Mosquito 1 0.09
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.27
Jadson III 1 0.09
Ромуло 1 0.09
Питта Исидро 1 0.09
Vitor Mendes 1 0.09
Vitor Gabriel1 1 0.09
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Paraguaio 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Рони 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Педро Жоао II 1 0
Roger I 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Jo Alves II 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Lucas Piton 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitor Mendes 3 1
Паулиньо Жозе 1 2
Yuri Oliveira Lima 4 0
Ирмер Жан 3 0
Миранда Пауло 3 0
Виллиам Матеус 3 0
Jadson III 3 0
Алвес Родриго 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Vitor Gabriel1 2 0
Энрике Пауло 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Thalisson 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Питта Исидро 1 0
Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1
Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 4 1 17 - 5 19
3. Атлетико Минейро 1:0 11 5 4 2 17 - 13 19
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Ред Булл Брагантино 1:0 11 4 4 3 12 - 10 16
6. Сан-Паулу 10 3 6 1 16 - 12 15
7. Коритиба Парана 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Флуминенсе 0:0 11 4 3 4 13 - 12 15
10. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
12. Гойяс 10 3 4 3 11 - 13 13
13. Сантос 0:1 11 3 4 4 13 - 10 13
14. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 2 5 4 8 - 13 11
17. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
18. Куяба 0:1 11 3 2 6 8 - 13 11
19. Жувентуде 11 2 4 5 10 - 19 10
20. Форталеза 10 1 3 6 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба Парана 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Атлетико Минейро 1:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 0:1 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Ред Булл Брагантино 1:0 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Флуминенсе 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 0:1 6 1 2 3 3 - 5 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Форталеза 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ред Булл Брагантино 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Флуминенсе 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Куяба 0:1 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Атлетико Минейро 1:0 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
15. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Атлетико Гойяненсе 0:0 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Сантос 0:1 5 0 2 3 3 - 6 2
19. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
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    • Желтая карточка
      17'
      Ирмер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Адсон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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