0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаFabio Santos IV
0:1
34' ГолGustavo Mantuan
45' Желтая карточкаLuis Pereira III
49' Желтая карточкаFernando Edson
72' Желтая карточкаRoger I
78' Желтая карточкаЛео Перейра
90' Желтая карточкаXavier
90'+5
Ход матча
25'
34'
0:1
45'
49'
68'
72'
78'
80'
90'
1
Роналдо
12
Кассио
Рамос
28
Adson
9
Roger
I
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
17 Лима ЛукасЗащитник
-
15 Энрике АртурЗащитник
- Полузащитник
-
20 Лео ПерейраПолузащитник
-
16 Rickson
-
19 Shaylon
-
14 Gabriel Noga
-
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
-
21 Рамуш РафаэлЗащитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Коринтианс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Pereira III
|2
|0.22
|Diego Churin
|1
|0.11
|Marlon Freitas
|1
|0.11
|Wellington Rato
|1
|0.11
|Airton Sousa
|1
|0.11
|Hayner
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|3
|0.33
|Gustavo Mantuan
|2
|0.22
|Lucas Piton
|1
|0.11
|Рауль Гонсалес
|1
|0.11
|Adson
|1
|0.11
|Аугусто Ренато
|1
|0.11
|Паулиньо Жозе
|1
|0.11
|Jo Alves II
|1
|0.11
|Gustavo Mosquito
|1
|0.11
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Pereira III
|5
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Edson III
|3
|0
|Hayner
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рони
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Roger I
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Фламенго
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|15.
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Гойяс
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|18.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Форталеза
|8
|0
|2
|6
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Америка Минейро
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Жувентуде
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|7.
|Атлетико Минейро
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Фламенго
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Гойяс
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Форталеза
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0