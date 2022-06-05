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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Гойяненсе
0:1
Конец матча
Коринтианс
0'
25' Желтая карточка
Fabio Santos IV
0:1
34' Гол
Gustavo Mantuan
45' Желтая карточка
Luis Pereira III
49' Желтая карточка
Fernando Edson
72' Желтая карточка
Roger I
78' Желтая карточка
Лео Перейра
90' Желтая карточка
Xavier
90'+5
1
Роналдо
2
Fernando
Edson
3
Edson
III
4
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Wellington
Rato
9
Diego
Churin
12
Кассио
Рамос
31
Gustavo
Mantuan
3
Бамбу
Робсон
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
8
Аугусто
Ренато
28
Adson
11
Жулиано
де
Паула
6
Lucas
Piton
9
Roger
I
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Коринтианс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
К
0:0
К
0:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
3:4
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Pereira III 2 0.22
Diego Churin 1 0.11
Marlon Freitas 1 0.11
Wellington Rato 1 0.11
Airton Sousa 1 0.11
Hayner 0 0
Лео Перейра 0 0
Dudu V1 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 0.33
Gustavo Mantuan 2 0.22
Lucas Piton 1 0.11
Рауль Гонсалес 1 0.11
Adson 1 0.11
Аугусто Ренато 1 0.11
Паулиньо Жозе 1 0.11
Jo Alves II 1 0.11
Gustavo Mosquito 1 0.11
Виллиан Боргес 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Eduardo Queiroz 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Pereira III 5 0
Лео Перейра 4 0
Edson III 3 0
Hayner 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Fernando Edson 2 0
Diego Churin 1 0
Marlon Freitas 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкон Барберан 3 0
Рони 2 0
João Victor6 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Педро Жоао II 1 0
Roger I 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Jo Alves II 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Lucas Piton 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 3 1 13 - 5 15
3. Атлетико Минейро 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
8. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Фламенго 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
11. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 5 1 8 - 8 11
12. Флуминенсе 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 10 - 8 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
17. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
18. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
19. Атлетико Гойяненсе 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 8 0 2 6 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Фламенго 4 2 1 1 4 - 2 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 6 - 3 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Жувентуде 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Флуминенсе 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
7. Атлетико Минейро 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
19. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Форталеза 3 0 0 3 2 - 6 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Шавьер получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Roger Guedes уходит с поля. Фелипе Аугусто выходит вместо него
  • 80'
    Gustavo Mantuan уходит с поля. Шавьер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Jefferson уходит с поля. Энрике Артур II выходит вместо него
  • 77'
    Диего Чурин уходит с поля. Фернандо Луис IV выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Жоржиньо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Gustavo Mantuan бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Жоржиньо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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