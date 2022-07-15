Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Команда Университатя Крайова имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Бэрбуц Кристиан получил желтую карточку от судьи

43' Георге Ион нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

41' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вэтэжелу Богдан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Хорошую попытку сделал Паун Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Баярам Штефан получил желтую карточку от судьи

31' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ох, нехорошо это выглядит. Рогульич Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Рогульич Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч возобновлен

22' Рогульич Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тудорие Александру нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

20' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

20' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Сепси выполняет удар от ворот.

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сепси выполняет удар от ворот.

11' Баярам Штефан не смог попасть в створ ударом издали

11' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Сепси выполняет удар от ворот.

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Должен был быть гол! Бэрбуц Кристиан имел отличный шанс, но Mirko Pigliacelli не дал голу состоятся!

5' Сепси выполняет удар от ворот.

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сепси выполняет удар от ворот.

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля