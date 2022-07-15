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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
2:2
Конец матча
Сепси
0'
1:0
29' Гол
Густаво Важенин
33' Желтая карточка
Баярам Штефан
44' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
2:0
59' Гол
Густаво Важенин
63' Желтая карточка
Папп Пол
65' Желтая карточка
Думитреску Андрес
65' Желтая карточка
Митря Богдан
65' Желтая карточка
Пильячелли Мирко
2:1
73' Гол
Домашкан Виталий
2:2
87' Гол
Паун Николае
89' Красная карточка
Матею Александру
90'+8
13
Пильячелли
Мирко
23
Кэпэцынэ
Михай
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
24
Рогульич
Анте
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
82
Ниняй
Бранислав
6
Паун
Николае
21
Бэрбуц
Кристиан
8
Георге
Ион
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
Университатя Крайова
Сепси

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 2 2
Кольич Элвир 0 0
Иван Андрей 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домашкан Виталий 1 1
Паун Николае 1 1
Димитров Радослав 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Александру 0 1
Папп Пол 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Баярам Штефан 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Думитреску Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1
Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Сепси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1
Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
4. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
13. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 45%, Сепси: 55%.
  • 98'
    Почти гол! Rares Ispas пробил головой по воротам, но Mirko Pigliacelli спас!
  • 98'
    Паун Николае нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Димитров Радослав из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 98'
    Отличные скиллы показывает Димитров Радослав, обводя своих соперников
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