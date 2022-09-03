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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Аякс
 
Позже
Рейнджерс
Прогнозы 41
Аякс 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Рейнджерс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Рейнджерс
6.50
5.04
6.50
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 3 0.75
Тильман Малик 1 0.25
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.25
Лоуренс Том 1 0.25
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Баришич Борна 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
Рейнджерс
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Селтик - Рейнджерс 4:0 Рейнджерс - Куин оф Саут 3:1 Рейнджерс - Росс Каунти 4:0 ПСВ - Рейнджерс 0:1
Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рейнджерс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рейнджерс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рейнджерс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 41
    Аякс 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Рейнджерс 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Рейнджерс
    6.50
    5.04
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аякс - Рейнджерс онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Рейнджерс

    Исход игры
    Аякс
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Рейнджерс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    36.6% (15)
    2:0 Аякс
    29.3% (12)
    3:1 Аякс
    14.6% (6)
    4:1 Аякс
    4.9% (2)
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    Аякс
    Рейнджерс
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