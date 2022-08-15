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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
ПСВ
 
Позже
Рейнджерс

История личных встреч

ПСВ
Рейнджерс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Йоэй 2 0.67
Де Йонг Люк 1 0.33
Гутьеррес Эрик 1 0.33
Сангаре Ибрахим 1 0.33
Обиспо Армандо 1 0.33
Тезе Джордан 0 0
Гакпо Коди 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.67
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.33
Лоуренс Том 1 0.33
Тильман Малик 1 0.33
Арфилд Скотт 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиспо Армандо 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Тиль Гус 1 0
Верман Йоэй 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 2 0
Лоуренс Том 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Ван Бронкхорст Джованни 1 0
Баришич Борна 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Тильман Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1
Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хиберниан - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 4:0 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    ПСВ 84.1% (37)
    X 13.6% (6)
    Рейнджерс 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Рейнджерс
    4.05
    4.20
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСВ - Рейнджерс онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ - Рейнджерс

    Исход игры
    ПСВ
    84.1% (37)
    Ничья
    13.6% (6)
    Рейнджерс
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.42% (32)
    Меньше
    25.58% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    52.3% (23)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    3:1 ПСВ
    9.1% (4)
    1:0 ПСВ
    9.1% (4)
    2:0 ПСВ
    6.8% (3)
    3:2 ПСВ
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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