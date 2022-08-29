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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Наполи
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 40
Наполи 12.5% (5)
X 52.5% (21)
Ливерпуль 35% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Ливерпуль
3.92
4.05
3.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Наполи
Ливерпуль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ТМК
0:3
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0
ТМК
5:0
ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:0

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0
Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рейнджерс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рейнджерс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рейнджерс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Наполи 12.5% (5)
    X 52.5% (21)
    Ливерпуль 35% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Ливерпуль
    3.92
    4.05
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Наполи - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Наполи - Ливерпуль

    Исход игры
    Наполи
    12.2% (5)
    Ничья
    51.2% (21)
    Ливерпуль
    36.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    97.5% (39)
    Нет
    2.5% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    36.6% (15)
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    2:2 Ничья
    17.1% (7)
    2:1 Наполи
    7.3% (3)
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    Ливерпуль
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