Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

45' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Аякс

43' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

37' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Шуранди Самбо выиграл воздушное противоборство у Броббей Брайан

34' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Матч возобновлен

33' Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Альварес Эдсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Мейнанс Свен пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

31' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Тадич Душан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Девайн Ренш ошибается в защите.

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' ШТАНГА! Так было близко к голу - Девайн Ренш нанес удар в каркас ворот!

27' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Тадич Душан бьет со штрафного в створ, но Nick Olij держит все под контролем

24' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Бергёйс Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

22' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Де Гузман Джонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Аякс начинает с центра поля