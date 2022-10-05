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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Пересвет Домодедово
0:0
Первый тайм
Балтика
Прогнозы 126
Пересвет Домодедово 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Балтика 96.8% (122)
0
выиграет Пересвет Домодедово, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пересвет Домодедово
Ничья
Балтика
6.80
9.70
9.90
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Новости LiveResult
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Пересвет Домодедово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наседкин Евгений 1 0.33
Мельниченко Владислав 1 0.33
Кудряшов Иван 1 (1) 0.33
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пересвет Домодедово
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пересвет Домодедово - Родина-2 Москва 0:2 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 1:0 Пересвет Домодедово - Сахалинец 0:3 Металлург Липецк - Пересвет Домодедово 2:1
Пересвет Домодедово - Рязань 2:1 Пересвет Домодедово - Спартак Тамбов 1:0 Строгино - Пересвет Домодедово 4:1 Знамя Ногинск - Пересвет Домодедово 1:2 Пересвет Домодедово - Квант 3:2 Пересвет Домодедово - Сахалин 2:4 Авангард Курск - Пересвет Домодедово 3:2 Пересвет Домодедово - Рязань 0:1 Пересвет Домодедово - Арсенал-2 Тула 2:4 Родина-2 Москва - Пересвет Домодедово 0:3 Пересвет Домодедово - Динамо Брянск 0:2 Сахалинец - Пересвет Домодедово 3:0 Знамя Труда - Пересвет Домодедово 1:1 Динамо Брянск - Пересвет Домодедово 2:0 Пересвет Домодедово - Рязань 3:3 Салют - Пересвет Домодедово 4:1
Балтика
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1
КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 2 0 1 6 - 2 7
2. Пари НН 3 2 0 1 3 - 3 5
3. Локомотив Москва 3 2 0 1 7 - 4 5
4. Химки 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Ростов 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Динамо Москва 3 1 0 2 4 - 5 4
4. Оренбург 3 1 0 2 4 - 8 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Урал 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Торпедо Москва 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Сочи 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 5
2. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 2
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Оренбург 1 1 0 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Зенит 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Ростов 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Куинси 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Ахмат Олейников Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Динамо Владивосток Крамаренко Сергей 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Нет, разбегался Гоча. Вроде как, все в порядке с игроком "Балтики", который смог встречу продолжить, несмотря на дискомфорт в колене.
  • Травма, повреждение
    40'
    Гогричиани получил повреждение. Сейчас он прихрамывает на газоне. Будем надеяться, что не принется его в перерыве менять.
  • 39'
    Разочаровывает пока "Балтика" своих фанатов движением по периметру поля. Никаких проблем нет у "моряков" с игрой против соперника.
  • 37'
    Последняя 10-минутка в первом тайме пошла. Время еще остается у коллектива хозяев на то, чтобы забить гол и удивить оппонента неожиданным сценарием.
  • 35'
    Все опаснее и острее стали простреливать мяч в штрафную соперника. Борисов играет на опережении, выбивая мяч в центр поля.
  • 33'
    Пока, честно говоря, балтийцы даже на гол не наиграли, не говоря уже о том, чтобы уверенно вести в свете. "Пересвет" на старте, ой, как хорош.
  • 32'
    Наседкин снова в споры с рефери вступил. Уже повторно ему напомнил судья о правила поведения на поле и манерах общения с арбитром.
  • 30'
    Полчаса отыграли команды. Не так много моментов было у соперников по ходу первого тайма. Очень стремительно идет время в нашей игре.
  • Желтая карточка
    29'
    Наседкин получает первую в матче карточку желтого цвета. Всему виной тот факт, что игрок позволил себе повысить голос на арбитра.
  • Фол, нарушение
    27'
    Пока нет никаких событий на поле в нашей встрече. Пуцко нарушил правила против соперника, повалив оппонента на газон.
  • Фол, нарушение
    25'
    Егиазарян в центре поля был сбит на газон одним из соперников. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но не в этот раз.
  • 23'
    Кузьмин в центре получил передачу, после чего выполнил передачу ближе к воротам - прямо в руки вышедшему из рамки киперу сфера прилетела.
  • 21'
    Сухоносов сыграл на выходе сейчас, забрав мяч в свои перчатки. Активнее действуют в эти минуты соперники, которые хотт забить быстрый гол.
  • 19'
    Клёнкину удался удар по воротам соперника, но мяч снова полетел чуть левее цели. Было довольно опасно!
  • 17'
    Балтийцы неплохо перекатывают мяч в районе центрального круга. Идет передача на Кузьмина, который с 11-ти метров пробивает выше цели.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      15 минут в нашей встрече позади. "Балтика" в атаке. Кузьмин попытался пробить по воротам соперника, однако сфера полетела крайне неточно.
    • 13'
      Казаеву удалось оторваться от соперника и даже пробить по рамке противника, однако мяч не послушался игрока и улетел выше цели.
    • Опасный момент
      11'
      Кудряшов нанес удар по воротам соперника. Дальний выстрел от игрока команды хозяев - сфера летит выше цели!
    • 9'
      Присматриваются оппоненты пока друг к другу. Никто и никуда не торопится. Нет в нашей встрече особо опасных эпизодов. Но времени хватает на это.
    • 7'
      Казаев произвел удар со средней дистанции по рамке соперника, но мяч улетел выше цели, ведь толком он по сфере не попал.
    • 5'
      Тулушев сейчас нанес удар по воротам соперника, войдя с правого края в штрафную. Мяч выше цели полетел.
    • 4'
      Пока присматриваются друг к другу соперники. Никто и никуда не торопится. Смотрим за тем, что происходи на поле.
    • 2'
      Футболисты "Пересвета" вышли на поле в белой форме, а игроки "Балтики" предстали в форме черного цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Фонбет Кубку России. В рамках поединка 1/32 финала турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Пересвета» и «Балтики». Встреча состоится в Домодедово, на стадионе «Авангард».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    Прогнозы 126
    Пересвет Домодедово 1.6% (2)
    X 1.6% (2)
    Балтика 96.8% (122)
    0
    выиграет Пересвет Домодедово, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пересвет Домодедово
    Ничья
    Балтика
    6.80
    9.70
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Пересвет Домодедово 0:0 Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Пересвет Домодедово 0:0 Балтика

    Исход игры
    Пересвет Домодедово
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Балтика
    96.8% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    30.83% (37)
    Нет
    69.17% (83)
    Популярный счёт
    0:2 Балтика
    39.7% (50)
    1:2 Балтика
    19.8% (25)
    0:1 Балтика
    14.3% (18)
    0:3 Балтика
    7.9% (10)
    1:3 Балтика
    7.1% (9)
    0:4 Балтика
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Пересвет Домодедово
    Балтика
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