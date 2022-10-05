Первый тайм

41' Нет, разбегался Гоча. Вроде как, все в порядке с игроком "Балтики", который смог встречу продолжить, несмотря на дискомфорт в колене.

40' Гогричиани получил повреждение. Сейчас он прихрамывает на газоне. Будем надеяться, что не принется его в перерыве менять.

39' Разочаровывает пока "Балтика" своих фанатов движением по периметру поля. Никаких проблем нет у "моряков" с игрой против соперника.

37' Последняя 10-минутка в первом тайме пошла. Время еще остается у коллектива хозяев на то, чтобы забить гол и удивить оппонента неожиданным сценарием.

35' Все опаснее и острее стали простреливать мяч в штрафную соперника. Борисов играет на опережении, выбивая мяч в центр поля.

33' Пока, честно говоря, балтийцы даже на гол не наиграли, не говоря уже о том, чтобы уверенно вести в свете. "Пересвет" на старте, ой, как хорош.