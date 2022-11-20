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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Торпедо Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 69
Торпедо Москва 21.7% (15)
X 14.5% (10)
Сочи 63.8% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Сочи
1.81
3.65
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Сочи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рязанцев Александр 1 0.25
Лебеденко Игорь 1 0.25
Караев Давид 1 0.25
Чурич Марио 1 (1) 0.25
Роганович Боян 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурмистров Никита 1 0.25
Юрганов Игорь 1 0.25
Сарвели Владислав 1 0.25
Батырев Амир 1 0.25

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 2 0
Караев Давид 2 0
Каймаков Михаил 2 0
Савич Игор 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Лука 1 0
Джанаев Сослан 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Миладинович Иван 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

4
0
Торпедо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0
Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0
Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Сочи

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Торпедо Москва 21.7% (15)
    X 14.5% (10)
    Сочи 63.8% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Сочи
    1.81
    3.65
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Сочи онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Сочи

    Исход игры
    Торпедо Москва
    21.7% (15)
    Ничья
    14.5% (10)
    Сочи
    63.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (38)
    Меньше
    42.42% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (45)
    Нет
    31.82% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    40.6% (28)
    1:1 Ничья
    11.6% (8)
    0:2 Сочи
    10.1% (7)
    0:1 Сочи
    10.1% (7)
    2:1 Торпедо Москва
    8.7% (6)
    1:0 Торпедо Москва
    5.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    2:0 Торпедо Москва
    2.9% (2)
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    Торпедо Москва
    Сочи
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