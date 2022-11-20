Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Сочи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рязанцев Александр
|1
|0.25
|Лебеденко Игорь
|1
|0.25
|Караев Давид
|1
|0.25
|Чурич Марио
|1 (1)
|0.25
|Роганович Боян
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурмистров Никита
|1
|0.25
|Юрганов Игорь
|1
|0.25
|Сарвели Владислав
|1
|0.25
|Батырев Амир
|1
|0.25
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Каймаков Михаил
|2
|0
|Савич Игор
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Джанаев Сослан
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
4
0
Торпедо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0
Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0
Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Сочи
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|4.
|Факел
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Звезда Санкт-Петербург
|Суконкин Дмитрий
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|ФК Кубань
|Щёткин Алексей
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Сочи
Исход игры
Торпедо Москва
21.7% (15)
Ничья
14.5% (10)
Сочи
63.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (38)
Меньше
42.42% (28)
Обе команды забьют
Да
68.18% (45)
Нет
31.82% (21)
Популярный счёт
1:2 Сочи
40.6% (28)
1:1 Ничья
11.6% (8)
0:2 Сочи
10.1% (7)
0:1 Сочи
10.1% (7)
2:1 Торпедо Москва
8.7% (6)
1:0 Торпедо Москва
5.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (2)
2:0 Торпедо Москва
2.9% (2)
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