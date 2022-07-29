История личных встреч
Шинник
Балтика
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|2
|1
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.5
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёнкин Данил
|1
|0.5
|Маляров Кирилл
|1
|0.5
|Гузина Гедеон
|1
|0.5
|Борисенко Григорий
|1
|0.5
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|1
|1
|Осипов Евгений
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Батютин Андрей
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лазарев Владислав
|1
|1
|Тишкин Максим
|1
|0
|Казаев Ян
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0
Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0 Енисей-2 - Шинник 1:0
Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2
Балтика - Енисей 2:0 Балтика - Факел 0:1 Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
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Прогнозы на матч Шинник - Балтика
Исход игры
Шинник
42.6% (20)
Ничья
44.7% (21)
Балтика
12.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (15)
Меньше
67.39% (31)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (21)
2:1 Шинник
23.4% (11)
1:0 Шинник
14.9% (7)
1:2 Балтика
6.4% (3)
0:1 Балтика
6.4% (3)
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