Позже
История личных встреч
Урал
ЦСКА Москва
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
22 матча
4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.6
0.83
Среднее время на гол
150
108
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
2.25
1.7
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газинский Юрий
|2
|0.5
|Юшин Александр
|2
|0.5
|Влут Рай Хендрикюс Мартинюс
|1
|0.25
|Каштанов Алексей
|1
|0.25
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан да Силва
|1
|0.25
|Кучаев Константин
|1
|0.25
|Чалов Фёдор
|1
|0.25
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.25
|Ермаков Никита
|1
|0.25
|Гайич Милан III
|1
|0.25
|Мойзес Моура
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юшин Александр
|3
|0
|Каштанов Алексей
|1
|1
|Газинский Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Быковский Илья
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
4
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1
Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0
Результаты матчей
Урал
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Урал
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Локомотив Москва
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|8
|3.
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|7
|4.
|Химки
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Крылья Советов
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|4.
|Факел
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|7
|2.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|3.
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Оренбург
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Урал
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Торпедо Москва
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Сочи
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Локомотив Москва
|2
|2
|0
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Факел
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Ахмат
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ростов
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Оренбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|5
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Урал
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|Локомотив Москва
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|Химки
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
|4.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Факел
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|1
|2.
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Урал
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Локомотив Москва
|Перейра Лопес Педро Габриэл
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|4
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|3
|Звезда Санкт-Петербург
|Суконкин Дмитрий
|3
|Рязань
|Пурак Вячеслав
|3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Урал
|Юшин Александр
|3
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1 1
|ФК Кубань
|Щёткин Алексей
|1 1
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1
Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва
Исход игры
Урал
19% (15)
Ничья
29.1% (23)
ЦСКА Москва
51.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
61.97% (44)
Меньше
38.03% (27)
Обе команды забьют
Да
90.14% (64)
Нет
9.86% (7)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
39.2% (31)
1:1 Ничья
25.3% (20)
2:1 Урал
11.4% (9)
0:1 ЦСКА Москва
5.1% (4)
2:2 Ничья
2.5% (2)
0:2 ЦСКА Москва
2.5% (2)
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