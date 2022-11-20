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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Урал
 
Позже
ЦСКА Москва

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

22 матча

4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.6
0.83

Среднее время на гол

150
108

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.7

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газинский Юрий 2 0.5
Юшин Александр 2 0.5
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.25
Каштанов Алексей 1 0.25
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан да Силва 1 0.25
Кучаев Константин 1 0.25
Чалов Фёдор 1 0.25
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.25
Ермаков Никита 1 0.25
Гайич Милан III 1 0.25
Мойзес Моура 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юшин Александр 3 0
Каштанов Алексей 1 1
Газинский Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Быковский Илья 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 0
Зделар Саша 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
4
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1
Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0

Результаты матчей

Урал
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Урал
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 4 3 0 1 4 - 3 8
2. Локомотив Москва 4 3 0 1 8 - 4 8
3. Краснодар 4 2 0 2 6 - 3 7
4. Химки 4 0 0 4 1 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Зенит 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Крылья Советов 4 2 0 2 4 - 3 6
4. Факел 5 0 0 5 1 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4 2 0 2 7 - 6 7
2. Ахмат 4 2 0 2 9 - 8 6
3. Ростов 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Оренбург 4 2 0 2 8 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Урал 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Торпедо Москва 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Сочи 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 3 3 0 0 4 - 1 8
2. Локомотив Москва 2 2 0 0 3 - 2 5
3. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Химки 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Ахмат 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Оренбург 2 2 0 0 6 - 4 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Урал 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 3 1 0 2 4 - 3 4
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Химки 2 0 0 2 1 - 2 1
4. Пари НН 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Крылья Советов 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Зенит 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Факел 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2 0 0 2 2 - 4 1
2. Ахмат 2 0 0 2 3 - 6 0
3. Ростов 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 3 2 0 1 4 - 2 6
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Урал 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Перейра Лопес Педро Габриэл 4
Ростов Голенков Егор 4
Спартак Москва Промес Куинси 3
Звезда Санкт-Петербург Суконкин Дмитрий 3
Рязань Пурак Вячеслав 3
Весь список

Топ нарушителей
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Урал Юшин Александр 3
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
ФК Кубань Щёткин Алексей 1 1
Енисей Кичин Валерий 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2022, осталось 2 дня 5 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Урал 19% (15)
    X 29.1% (23)
    ЦСКА Москва 51.9% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.15
    3.45
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    19% (15)
    Ничья
    29.1% (23)
    ЦСКА Москва
    51.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.97% (44)
    Меньше
    38.03% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    90.14% (64)
    Нет
    9.86% (7)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    39.2% (31)
    1:1 Ничья
    25.3% (20)
    2:1 Урал
    11.4% (9)
    0:1 ЦСКА Москва
    5.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    2.5% (2)
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    Урал
    ЦСКА Москва
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