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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Локомотив Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 26
Локомотив Москва 19.2% (5)
X 34.6% (9)
Краснодар 46.2% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
2.70
3.72
2.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Краснодар

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахметов Ильзат 1 1
Литвинов Вячеслав 1 1

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живоглядов Дмитрий 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самко Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1
Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4
Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Пари НН 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар 0 - 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Оренбург 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 - 0
3. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ростов 0 - 0
3. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Оренбург 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Зенит Кассьерра Матео 2
Пари НН Александров Виктор 2
Строгино _Chernyshev D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Химки Волков Захар 1
Ессентуки Киперь Игорь 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 26
    Локомотив Москва 19.2% (5)
    X 34.6% (9)
    Краснодар 46.2% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.70
    3.72
    2.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар

    Исход игры
    Локомотив Москва
    19.2% (5)
    Ничья
    34.6% (9)
    Краснодар
    46.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (14)
    Меньше
    36.36% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (20)
    Нет
    9.09% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    23.1% (6)
    1:1 Ничья
    23.1% (6)
    2:1 Локомотив Москва
    15.4% (4)
    2:2 Ничья
    7.7% (2)
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    Локомотив Москва
    Краснодар
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