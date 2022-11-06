Тур: 13. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
1:0
14' ПенальтиБакасетас Тасос
26' Желтая карточкаМихаляк Конрад
2:0
27' ПенальтиТрезеге
2:1
45' ГолДиуф Маме Бирам
2:2
54' ГолДиуф Маме Бирам
70' Желтая карточкаКараель Джебраил
79' Желтая карточкаИкпеазу Уче
82' Вторая желтая карточкаИкпеазу Уче
87' Желтая карточкаЯзгылы Угурджан
90' Желтая карточкаБозок Умут
90' Желтая карточкаТрезеге
90' Желтая карточкаБакасетас Тасос
90'+12
Ход матча
14'
14'
1:0
26'
27'
2:0
36'
45'
2:1
54'
70'
79'
82'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
13
Уго
Витор
17
Гамшик
Марек
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
22
Огюз
Ахмет
80
Паш
Бруно
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Икпеазу УчеНападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Трабзонспор
Коньяспор
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
27 матчей
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|4 (4)
|0.33
|Трезеге
|4 (1)
|0.33
|Барди Энис
|2
|0.17
|Бозок Умут
|2
|0.17
|Корнелиус Андреас
|1
|0.08
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Гамшик Марек
|1
|0.08
|Бартра Марк
|1
|0.08
|Денсвил Стефано
|1
|0.08
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.08
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демир Мухаммет
|4 (1)
|0.31
|Диуф Маме Бирам
|3
|0.23
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.15
|Цекици Эндри
|2
|0.15
|Кальво Франсиско
|1
|0.08
|Паш Бруно
|1
|0.08
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|4
|0
|Трезеге
|4
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Языджи Юсуф
|0
|1
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|5
|1
|Кальво Франсиско
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Икпеазу Уче
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Паш Бруно
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
6
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
8
4
Трабзонспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
29%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2
Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4
Результаты матчей
Трабзонспор
Коньяспор
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
75
211
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|2.
|Галатасарай
|12
|7
|3
|2
|16 - 10
|24
|3.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|2
|2
|16 - 5
|23
|4.
|Адана Демирспор
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|6.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|18 - 15
|22
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Анкарагюджю
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|14.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|11
|3
|1
|7
|8 - 19
|10
|17.
|Сивасспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|12
|1
|3
|8
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|5
|1
|0
|20 - 9
|16
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Анкарагюджю
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|15.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Хатайспор
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|17.
|Сивасспор
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|3.
|Коньяспор
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|8.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|19.
|Умраниеспор
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|11 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|6