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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Трабзонспор
2:2
Конец матча
Коньяспор
0'
14' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
1:0
14' Пенальти
Бакасетас Тасос
26' Желтая карточка
Михаляк Конрад
2:0
27' Пенальти
Трезеге
2:1
45' Гол
Диуф Маме Бирам
2:2
54' Гол
Диуф Маме Бирам
70' Желтая карточка
Караель Джебраил
79' Желтая карточка
Икпеазу Уче
82' Вторая желтая карточка
Икпеазу Уче
87' Желтая карточка
Язгылы Угурджан
90' Желтая карточка
Бозок Умут
90' Желтая карточка
Трезеге
90' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
90'+12
1
Чакыр
Угурджан
4
Тюркмен
Хюсейин
3
Бартра
Марк
13
Уго
Витор
24
Денсвил
Стефано
17
Гамшик
Марек
25
Гбамен
Жан-Филипп
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
80
Паш
Бруно
77
Михаляк
Конрад
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
7
Бютюки
Зюмер
99
Диуф
Маме
Бирам
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Коньяспор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

27 матчей

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
3:4
С
0:1
С
2:2
С
3:0
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:0
К
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 4 (4) 0.33
Трезеге 4 (1) 0.33
Барди Энис 2 0.17
Бозок Умут 2 0.17
Корнелиус Андреас 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Гамшик Марек 1 0.08
Бартра Марк 1 0.08
Денсвил Стефано 1 0.08
Эмюр Абдулкадир 1 0.08
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 4 (1) 0.31
Диуф Маме Бирам 3 0.23
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.15
Цекици Эндри 2 0.15
Кальво Франсиско 1 0.08
Паш Бруно 1 0.08
Огюз Ахмет 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Дикмен Сонер 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 4 0
Бакасетас Тасос 4 0
Трезеге 4 0
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Барди Энис 3 0
Чакыр Угурджан 2 0
Макси Гомес 2 0
Языджи Юсуф 0 1
Денсвил Стефано 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Уго Витор 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 5 1
Кальво Франсиско 5 0
Шехич Ибрагим 2 1
Икпеазу Уче 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Демир Мухаммет 1 0
Цекици Эндри 1 0
Михаляк Конрад 1 0
Паш Бруно 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
6
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

8
4
Трабзонспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
29%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2
Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4

Результаты матчей

Трабзонспор
Коньяспор

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
5
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 11 8 2 1 34 - 12 26
2. Галатасарай 12 7 3 2 16 - 10 24
3. Истанбул Башакшехир 11 7 2 2 16 - 5 23
4. Адана Демирспор 12 6 5 1 24 - 14 23
5. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
6. Трабзонспор 12 6 4 2 18 - 15 22
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 13 4 4 5 19 - 24 16
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
12. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
13. Анкарагюджю 12 3 3 6 15 - 20 12
14. Гиресунспор 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 11 3 1 7 8 - 19 10
17. Сивасспор 12 2 4 6 11 - 16 10
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 12 1 3 8 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Аланьяспор 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Анкарагюджю 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
15. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
17. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 7 3 3 1 16 - 11 12
3. Коньяспор 7 2 4 1 10 - 6 10
4. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
5. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
8. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
15. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 11 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
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Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Аланьяспор Фер Лерой 6
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    • Желтая карточка
      14'
      Демирбаг Адиль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Трабзонспор 2:2 Коньяспор онлайн

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