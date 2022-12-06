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Кадис
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 25
Кадис 4% (1)
X 12% (3)
Манчестер Юнайтед 84% (21)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Xerez CD - Кадис 0:0 Реал Унион Ирун - Кадис 3:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Хетафе - Кадис 0:0
Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2022, осталось 1 день 7 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 25
    Кадис 4% (1)
    X 12% (3)
    Манчестер Юнайтед 84% (21)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Кадис - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кадис
    4% (1)
    Ничья
    12% (3)
    Манчестер Юнайтед
    84% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (17)
    Меньше
    29.17% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (20)
    Нет
    16.67% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    52% (13)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    12% (3)
    1:1 Ничья
    12% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8% (2)
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    Кадис
    Манчестер Юнайтед
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