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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Кадис
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 40
Кадис 0% (0)
X 0% (0)
Атлетико М 100% (40)
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Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Атлетико М
7.32
3.86
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кадис
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:4
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ТМК
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.09
Алекс Фернандес 1 0.09
Лукас Перес 1 0.09
Чуст Виктор 1 0.09
Сальдуа Хосеба 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 5 0.45
Мората Альваро 5 0.45
Корреа Анхель 3 0.27
Де Пауль Родриго 1 0.09
Карраско Янник 1 0.09
Эрмосо Марио 1 0.09
Льоренте Маркос 1 0.09
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Сальдуа Хосеба 4 0
Алехо Иван 4 0
Карселен Исаак 0 2
Эспино Альфонсо 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Лукас Перес 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Собрино Рубен 2 0
Чуст Виктор 2 0
Мари Хосе 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Хименес Фали 1 0
Окампо Брайан 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 4 0
Хименес Хосе 4 0
Эрмосо Марио 2 1
Мората Альваро 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Диего Симеоне 3 0
Молина Науэль 1 1
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Кунья Матеус 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 1
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
6
35%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
50%
1
6%
76-90

Пропущено

23
10
5 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
5
22%
3
30%
61-75
9
39%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2
Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Сельта Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 40
    Кадис 0% (0)
    X 0% (0)
    Атлетико М 100% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Атлетико М
    7.32
    3.86
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Кадис - Атлетико М

    Исход игры
    Кадис
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    100% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    40% (16)
    0:2 Атлетико М
    35% (14)
    0:1 Атлетико М
    17.5% (7)
    1:3 Атлетико М
    5% (2)
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    Кадис
    Атлетико М
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