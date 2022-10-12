Тур: 12. Стадион: Нуэво Мирандилья.
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История личных встреч
Кадис
Атлетико М
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.09
|Алекс Фернандес
|1
|0.09
|Лукас Перес
|1
|0.09
|Чуст Виктор
|1
|0.09
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|5
|0.45
|Мората Альваро
|5
|0.45
|Корреа Анхель
|3
|0.27
|Де Пауль Родриго
|1
|0.09
|Карраско Янник
|1
|0.09
|Эрмосо Марио
|1
|0.09
|Льоренте Маркос
|1
|0.09
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|4
|1
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Карселен Исаак
|0
|2
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Лукас Перес
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Собрино Рубен
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Молина Науэль
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
2
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
5
42%
3
38%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 1
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
6
35%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
50%
1
6%
76-90
Пропущено
23
10
5 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
5
22%
3
30%
61-75
9
39%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2
Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|28 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Альмерия
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Кадис - Атлетико М
Исход игры
Кадис
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (40)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
45% (18)
Нет
55% (22)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
40% (16)
0:2 Атлетико М
35% (14)
0:1 Атлетико М
17.5% (7)
1:3 Атлетико М
5% (2)
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