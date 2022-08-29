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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 17029
Кадис
0:4
Конец матча
Атлетик Б
0'
16' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
0:1
24' Гол
Уильямс Иньяки
0:1
35' Не забитый пенальти
Уильямс Иньяки
39' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
0:2
56' Гол
Гурусета Горка
60' Желтая карточка
Алехо Иван
0:3
78' Гол
Беренгер Алекс
0:4
90' Гол
Гурусета Горка
90'+6

Ход матча

16'
Эспино Альфонсо
 
24'
0:1
Уильямс Иньяки
35'
0:1
Уильямс Иньяки
39'
 
Лекуе Иньиго
46'
Чуст Виктор
Хименес Фали
 
46'
Сан Эметерио Феде
Мари Хосе
 
54'
 
Гурусета Горка
Уильямс Иньяки
56'
0:2
Гурусета Горка
(Лекуе Иньиго)
60'
Алехо Иван
 
61'
Мабиль Авер
Эспино Альфонсо
 
61'
Алекс Фернандес
Бланко Антонио
 
67'
Лукас Перес
Лосано Энтони
 
78'
0:3
Беренгер Алекс
(Уильямс Нико)
82'
 
Гарсия Рауль
Уильямс Нико
88'
 
Гарсия Дани
Сансет Ойян
88'
 
Морсильо Хон
Беренгер Алекс
88'
 
Паредес Айтор
Лекуе Иньиго
90'
0:4
Гурусета Горка
(Морсильо Хон)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 123
Кадис 8.1% (10)
X 18.7% (23)
Атлетик Б 73.2% (90)
0
выиграет Атлетик Б, со счетом 0:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
6
Мари
Хосе
36
Бланко
Антонио
21
Арзамендия
Сантьяго
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
15
Лекуе
Иньиго
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Кадис
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Атлетик Б

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 2 0.67
Беренгер Алекс 2 0.67
Уильямс Иньяки 1 0.33
Весга Микель 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Уильямс Нико 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Хименес Фали 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4
Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Атлетико М 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Валенсия 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
12. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
15. Севилья Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Валенсия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Атлетико М 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетико М 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Валенсия 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Кадис: 37%, Атлетик Б: 63%.
  • 95'
    Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 95'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Рауль Гарсия сделал ключевой пас для гола!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Кадис 8.1% (10)
    X 18.7% (23)
    Атлетик Б 73.2% (90)
    0
    выиграет Атлетик Б, со счетом 0:1
    да
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    Прогнозы на матч Кадис 0:4 Атлетик Б

    Исход игры
    Кадис
    8.1% (10)
    Ничья
    18.7% (23)
    Атлетик Б
    73.2% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    0:1 Атлетик Б
    31.7% (39)
    1:2 Атлетик Б
    27.6% (34)
    1:1 Ничья
    17.1% (21)
    0:2 Атлетик Б
    4.9% (6)
    1:0 Кадис
    3.3% (4)
    2:1 Кадис
    2.4% (3)
    2:3 Атлетик Б
    1.6% (2)
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