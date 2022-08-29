Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Кадис

87' Оооо... вот это был удар! Весга Микель должен был забить с этой позиции.

87' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Кадис

85' Рауль Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

85' Гурусета Горка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сальдуа Хосеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Тактическая замена. Нико Уильямс уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

81' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Отличный командный гол!

78' Нико Уильямс сделал результативную передачу.

78' Г О О О О Л - Беренгер Алекс забивает с правой ноги!

78' Нико Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Мабиль Авер пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

76' Вивиан Даниэль нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

75' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

75' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Судья свистит. Иван Алехо атаковал сзади соперника. Это Лекуе Иньиго заработал своей команде штрафной

71' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Иван Алехо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Виктор Чуст успешно блокирует удар.

68' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

64' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Иван Алехо получил желтую карточку от судьи

60' Йерай Альварес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Лекуе Иньиго

53' Хорошую попытку сделал Негредо Альваро . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 17029 болельщиков

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Уильямс Иньяки получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Уильямс Иньяки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Иван Алехо нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Хименес Фали уходит с поля и его заменяет Виктор Чуст