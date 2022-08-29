Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 17029
0'
16' Желтая карточкаЭспино Альфонсо
0:1
24' ГолУильямс Иньяки
0:1
35' Не забитый пенальтиУильямс Иньяки
39' Желтая карточкаЛекуе Иньиго
0:2
56' ГолГурусета Горка
60' Желтая карточкаАлехо Иван
0:3
78' ГолБеренгер Алекс
0:4
90' ГолГурусета Горка
90'+6
Ход матча
16'
24'
0:1
35'
0:1
39'
56'
0:2
60'
78'
0:3
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
11
Алехо
Иван
15
Лекуе
Иньиго
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
17 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Иру АндерВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Атлетик Б
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|2
|0.67
|Беренгер Алекс
|2
|0.67
|Уильямс Иньяки
|1
|0.33
|Весга Микель
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4
Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|15.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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Прогнозы на матч Кадис 0:4 Атлетик Б
Исход игры
Кадис
8.1% (10)
Ничья
18.7% (23)
Атлетик Б
73.2% (90)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
0:1 Атлетик Б
31.7% (39)
1:2 Атлетик Б
27.6% (34)
1:1 Ничья
17.1% (21)
0:2 Атлетик Б
4.9% (6)
1:0 Кадис
3.3% (4)
2:1 Кадис
2.4% (3)
2:3 Атлетик Б
1.6% (2)
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