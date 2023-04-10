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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Сарпсборг-08
0:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
5' Гол
Сёрли Сондре
0:2
7' Гол
Грёнбек Альберт
53' Желтая карточка
Скиппер Антон
55' Красная карточка
Андерсен Йеппе
90' Желтая карточка
Сьоволд Фредрик
90'+7
21
Кристиансен
Андерс
II
20
Peter
Reinhardsen
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
12
Хайкин
Никита
6
Амундсен
Исак
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
93
Мугиша
Джоэл
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Будё-Глимт

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:4
Т
4:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:0
К
4:0
Т
1:2
Т
0:2
ТМК
4:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:4
Т
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.9
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
58

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4
Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 7'
      Мугиша Джоэл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Альберт Гроенбек бьет в цель!
    • 5'
      Ветлесен Уго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Сёрли Сондре бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:2 Будё-Глимт онлайн

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