Тур: 1. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Нильсен Ола
0:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолСёрли Сондре
0:2
7' ГолГрёнбек Альберт
53' Желтая карточкаСкиппер Антон
55' Красная карточкаАндерсен Йеппе
90' Желтая карточкаСьоволд Фредрик
90'+7
Ход матча
5'
0:1
7'
0:2
53'
55'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
29
Торп
Виктор
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Сарпсборг-08
Будё-Глимт
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Среднее время на гол
37
56
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.9
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
58
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4
Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0