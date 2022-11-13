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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 7073 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Лиллестрём
3:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
11' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
1:1
22' Гол
Ольсен Томас
2:1
56' Гол
Адамс Акор
3:1
80' Гол
Драгснес Ветле
83' Желтая карточка
Ольсен Томас
90' Желтая карточка
Hasan Kurucay
90'+5
12
Кристиансен
Мадс
5
Драгснес
Ветле
4
Гарнас
Эспен
3
Рослер
Колин
2
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
7
Хелланн
Поль-Андре
1
Lars
Jendal
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
Накким
Маркус
58
Hasan
Kurucay
2
Конгсро
Вегар
23
Шельстад
Фредрик
33
Aleksander
Melgalvis
10
Emil
Sildnes
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
9
Jonas
Enkerud
19
Педерсен
Маркус
Лиллестрём
4-3-1-2
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Хам-Кам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
Т
2:2
ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 8 0.27
Драгснес Ветле 5 0.17
Ольсен Томас 5 0.17
Фридьонссон Хольмберт 5 0.17
Ибрахимай Илльдрен 4 0.13
Кнудсен Магнус 3 0.1
Петтерссон Том 3 0.1
Огбу Иго 3 0.1
Осен Йермунд 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.03
Кристиансен Мадс 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Рослер Колин 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksander Melgalvis 4 0.13
Эриксен Кристиан I 4 0.13
Киркеволд Пол 4 0.13
Jonas Enkerud 4 0.13
Hasan Kurucay 4 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 3 0.1
Конгсро Вегар 2 0.07
Шельстад Фредрик 2 0.07
Morten Bjoerlo 1 0.03
Амин Нури 1 0.03
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.03
Яковенко Юрий 1 0.03
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.03
Педерсен Маркус 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 6 0
Гарнас Эспен 4 0
Мэтью Ифиний 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Ольсен Томас 3 0
Адамс Акор 3 0
Осен Йермунд 1 1
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 5 1
Aleksander Melgalvis 6 0
Hasan Kurucay 5 0
Конгсро Вегар 4 0
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Lars Jendal 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Амин Нури 1 0
Хассан Рилван 1 0
Ахен Николас 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
11
Лиллестрём
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хам-Кам
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

20
15
Лиллестрём
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)
Хам-Кам
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

25
15
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
12%
4
27%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
6
24%
4
27%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Пропущено

12
27
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
6
50%
5
19%
76-90

Забито

23
18
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
0
0%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
26%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
3
17%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
6
26%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Забито

48
33
18 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
3
6%
7
21%
1-15
7
15%
5
15%
16-30
8
17%
7
21%
31-45
8
17%
6
18%
46-60
9
19%
3
9%
61-75
13
27%
5
15%
76-90

Пропущено

35
43
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
7
20%
6
14%
1-15
6
17%
6
14%
16-30
3
9%
7
16%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
4
11%
10
23%
61-75
11
31%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2

Результаты матчей

Лиллестрём
Хам-Кам

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
23
7
15
15
1.5
8
22
7
23
2.5
2
28
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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