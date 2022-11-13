Тур: 30. Стадион: Аараасен. Зрители: 7073 Главный судья: Marius Hansen Groetta
3:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолKristian Loenstad Onsrud
1:1
22' ГолОльсен Томас
2:1
56' ГолАдамс Акор
3:1
80' ГолДрагснес Ветле
83' Желтая карточкаОльсен Томас
90' Желтая карточкаHasan Kurucay
90'+5
Ход матча
11'
22'
56'
2:1
80'
3:1
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Ахен НиколасВратарь
-
12 Бейя КлеманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Лиллестрём
Хам-Кам
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|8
|0.27
|Драгснес Ветле
|5
|0.17
|Ольсен Томас
|5
|0.17
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.17
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.13
|Кнудсен Магнус
|3
|0.1
|Петтерссон Том
|3
|0.1
|Огбу Иго
|3
|0.1
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.07
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Кайринен Каан
|1
|0.03
|Кристиансен Мадс
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Рослер Колин
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aleksander Melgalvis
|4
|0.13
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.13
|Киркеволд Пол
|4
|0.13
|Jonas Enkerud
|4
|0.13
|Hasan Kurucay
|4
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0.1
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Шельстад Фредрик
|2
|0.07
|Morten Bjoerlo
|1
|0.03
|Амин Нури
|1
|0.03
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.03
|Яковенко Юрий
|1
|0.03
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.03
|Педерсен Маркус
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|6
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Ольсен Томас
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|5
|1
|Aleksander Melgalvis
|6
|0
|Hasan Kurucay
|5
|0
|Конгсро Вегар
|4
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Амин Нури
|1
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Ахен Николас
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
11
Лиллестрём
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хам-Кам
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
20
15
Лиллестрём
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)
Хам-Кам
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
25
15
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
12%
4
27%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
6
24%
4
27%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
7
28%
2
13%
76-90
Пропущено
12
27
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
6
50%
5
19%
76-90
Забито
23
18
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
0
0%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
26%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
3
17%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
6
26%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
22%
4
25%
76-90
Забито
48
33
18 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
3
6%
7
21%
1-15
7
15%
5
15%
16-30
8
17%
7
21%
31-45
8
17%
6
18%
46-60
9
19%
3
9%
61-75
13
27%
5
15%
76-90
Пропущено
35
43
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
7
20%
6
14%
1-15
6
17%
6
14%
16-30
3
9%
7
16%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
4
11%
10
23%
61-75
11
31%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2
Результаты матчей
Лиллестрём
Хам-Кам
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
78
411
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
87
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
237
1515
822
723
228
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|30
|25
|3
|2
|71 - 25
|78
|2.
|Будё-Глимт
|30
|18
|6
|6
|86 - 41
|60
|3.
|Русенборг
|30
|16
|8
|6
|69 - 44
|56
|4.
|Лиллестрём
|30
|16
|5
|9
|49 - 34
|53
|5.
|Одд
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|6.
|Волеренга
|30
|13
|5
|12
|52 - 49
|44
|7.
|Тромсё
|30
|10
|13
|7
|46 - 49
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|30
|12
|5
|13
|57 - 54
|41
|9.
|Олесунн
|30
|10
|9
|11
|32 - 45
|39
|10.
|Хёугесунн
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|11.
|Викинг
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|30
|9
|6
|15
|44 - 55
|33
|13.
|Хам-Кам
|30
|6
|13
|11
|33 - 43
|31
|14.
|Саннефьёрд
|30
|6
|6
|18
|42 - 68
|24
|15.
|Кристиансунд
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|16.
|Дьерв
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|15
|12
|2
|1
|38 - 15
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Лиллестрём
|15
|9
|2
|4
|24 - 13
|29
|5.
|Волеренга
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|6.
|Тромсё
|15
|8
|5
|2
|29 - 23
|29
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|15
|7
|2
|6
|32 - 25
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|15
|1
|6
|8
|23 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|13
|2
|0
|32 - 12
|41
|2.
|Будё-Глимт
|15
|10
|0
|5
|39 - 21
|30
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|2
|7
|30 - 30
|20
|5.
|Одд
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|15
|4
|4
|7
|18 - 24
|16
|8.
|Олесунн
|15
|4
|4
|7
|15 - 28
|16
|9.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|15
|2
|7
|6
|16 - 26
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|25 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|15 (3)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 4
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7